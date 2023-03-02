freedom
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 5/10
usd 75.25
eur 80.10
Тема дняКуда катится рубль. Прогнозы экспертов
Яйца, кофе и еще 5 привычных продуктов, которые убивают наш иммунитет
Интересно про едуОбзор

Яйца, кофе и еще 5 привычных продуктов, которые убивают наш иммунитет

Лишний раз на них лучше не налегать — можно ослабить организм и заработать рак

1 455

Угадаете, где на этом натюрморте прячется предатель?

Поделиться

Все наверняка слышали, что вполне обычные продукты способны нанести человеку непоправимый вред. Особенно если не знать меры. Из всего столового разнообразия мы выбрали семь популярных продуктов и спросили врачей, чем они могут быть вредны, а то и вовсе опасны. В нашей сегодняшней продуктовой корзине кофе, яйца, шоколад, мясо и другие продукты.

1

Яйца

Если вы опасаетесь яиц из-за сальмонеллеза, вспомните, что на каждые тридцать тысяч яиц приходится только одно зараженное. Да и вообще возбудитель инфекции водится на скорлупе. Вывод напрашивается сам собой: не ешьте яйца со скорлупой. Ну или мойте их перед едой.

— Нужно учитывать, что это куры (а совсем не яйца) — носители сальмонелл, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — То есть если возбудитель инфекции где и может быть, так это на скорлупе. Если она не повреждена. Тогда перед приготовлением не помешает помыть яйца теплой водой с мылом. Если же скорлупа повреждена, то никакое мытье не поможет — инфицированным может оказаться и само яйцо.

Из-за лишнего холестерина яиц тоже бояться не стоит — чтобы они оказали на вас хоть какое-то холестериновое влияние, их придется съесть очень много.

А вот чем яйца действительно могут быть вредны, так это содержащимся в них авидином. Это белок, который связывается в человеческом организме с биотином и приводит к его дефициту.

— Вообще-то это витамин В7, который обладает прекрасным антиоксидантным эффектом, — объясняет Галина Барташевич. — И если биотина будет недостаточно, то появятся проблемы с кожей (себорейный дерматит и т. д.), с волосами. А раз уж это витамин группы В, то и судороги — может иметь место мышечная дистония. Также биотин способен снизить уровень глюкозы в крови пациентов с сахарным диабетом, используется при лечении рассеянного склероза, нужен для энергии и метаболизма.

Но можно авидин дезактивировать. Для этого достаточно яйца приготовить. Термическая обработка сведет на нет всё его действие, и вы сможете больше не переживать за свой биотин.

Поделиться

2

Кофе

О кофе ходит много устрашающих легенд, но если у вас нет гипертонии, заболеваний ЖКТ и ишемической болезни сердца, то три–четыре чашки кофе в день вы себе спокойно можете позволить. После такой дозировки вы вряд ли почувствуете на себе кофейные спецэффекты.

А вот если выпивать больше пяти чашек кофе в день, это вполне может привести к сбоям в работе ЖКТ, аритмии, обезвоживанию и нервному истощению. Нервная система будет реагировать на избыток кофеина раздражительностью, тревожностью, нервозностью или, наоборот, вялостью и апатией. Обезвоживание, в свою очередь, снижает иммунитет и повышает риск заболеть гриппом или ОРВИ.

Кроме того, не стоит забывать, что кофе повышает кислотность желудочного сока, поэтому чашка кофе на голодный желудок — так себе удовольствие.

Поделиться

3

Субпродукты

С одной стороны, из субпродуктов можно приготовить питательные блюда. Почки, к примеру, богаты витаминами группы В, сердце — железом, мозги — калием, магнием и фосфором, а легкие по пищевой ценности и содержанию полезных веществ вообще аналогичны мясу, только не такие жирные и калорийные. В печени предостаточно витамина А, а говяжья (правильно и хорошо приготовленная) — вообще деликатес, богатый железом и качественным белком. Но одними субпродуктами сыт не будешь.

— Здесь работает правило «лучше мало, но хорошо». Важны два фактора: возраст животного и условия, в которых оно содержалось. Промышленные условия подразумевают большую скученность животных. И это заставляет производителя пользоваться вакцинированием, добавлять в корм антибиотики в больших количествах. Ну и сам корм уже носит не столь экологически чистый характер, — рассказывает Галина Барташевич. — И что касается советов, которые висят в интернете: якобы перед приготовлением печень и почки надо вымачивать, чтобы вывести вредные вещества. Это немного избавляет лишь от неприятных запахов, но никак не от той концентрации токсинов, которую животное получило при жизни. Не забывайте, что субпродукты — это органы детоксикации.

Даже такой известный деликатес, как печень трески, может сыграть с вами злую шутку. Мало того что она противопоказана при индивидуальной непереносимости, пониженном артериальном давлении и патологиях желчного пузыря и почек, так еще и даст дополнительную нагрузку на больные органы и вызовет обострения. Да и здоровые люди, если переборщат с этим продуктом, почувствуют несварение, тошноту и изжогу.

Поделиться

4

Морепродукты

Вред и польза морепродуктов для иммунитета зависят главным образом от того, где эти самые морепродукты до этого водились. Здесь нужно либо на 146% доверять продавцу или поставщику, либо вылавливать всё своими руками. Ну или хотя бы обратить внимание на внешний вид товара.

— Надо понимать, что искусственно выращенная рыба с добавлением пищевых красителей (так называемые красные сорта рыбы) — это не есть хорошо, — говорит Галина Барташевич. — В естественных условиях красная рыба имеет мясо не красного цвета, а слабо-оранжевого. Но производители добавляют красители, что снижает биологическую ценность этой рыбы. К сожалению, учитывая промышленность, морская вода за счет нефтяных пятен и продуктов человеческой жизнедеятельности богата ртутью, солями тяжелых металлов, свинцом. И всё это накапливается в морепродуктах, больше всего — в моллюсках.

Икра, моллюски, устрицы и креветки в большом количестве — это удар по печени и почкам. Кроме того, фосфаты, которыми обрабатывают рыбу и морепродукты поставщики, озабоченные исключительно прибылью, вызывают аллергию, психические реакции, а то и потерю памяти.

Поделиться

5

Красное мясо

С одной стороны, красное мясо — один из наиболее эффективных помощников иммунитета. Постное мясо с минимальным количеством жира — отличный источник цинка, который отвечает за выработку белых кровяных клеток, необходимых для борьбы с бактериями и вирусами. Также хорошее мясо — источник железа, с которым напрямую связаны гемоглобин и мышцы. Но важно знать меру. За год фанатичного мясоедения с вами, возможно, ничего и не произойдет, но не забывайте о накопительном эффекте.

— Лишний вес и избыточное употребление красного мяса, копченостей — это предрасполагающие факторы колоректального рака, — говорит врач уролог-андролог Александр Гальперин. — Это собирательное понятие для рака (опухоли) различных отделов толстой и прямой кишки. Чаще всего развивается как перерождение аденоматозных (железистых) полипов. Если диагностировать заболевание на ранней стадии, то в 95% случаев его развитие можно предотвратить. В зону риска попадают люди 60–75 лет.

Поделиться

6

Шоколад

В качественном шоколаде (темном и с высоким содержанием какао) содержатся флавоноиды. Это антиоксиданты, которые нормализуют артериальное давление, защищают сосуды от атеросклероза и предупреждают инфаркты и инсульты. Кроме того, благодаря кофеину шоколад стимулирует мозговую активность, а магний и калий нормализуют работу мышц и центральной нервной системы.

Но в поисках пользы налегать на шоколад врачи не советуют. Кофеин в больших дозах приводит к тахикардии, тревогам и повышенному давлению. А для мужчин-сладкоежек любовь к шоколаду грозит разрастанием тканей желез и нарушением половых функций.

Ну а чем больше в шоколаде сахара и наполнителей и чем меньше какао, тем скорее вся его возможная польза стремится к нулю. Стабилизаторы, красители и ароматизаторы повышают риск патологий внутренних органов и раковых заболеваний. Из-за сладкого повышается уровень глюкозы в крови — и привет, ожирение.

— Со временем снижается чувствительность организма к инсулину, глюкозы в крови становится так много, что она не усваивается и не попадает в клетку, которая начинает голодать. В ответ на это человек ест еще больше сладкого, — говорит Галина Барташевич. — Нарушается углеводный обмен, появляется недостаток микроэлементов, например хрома, а на десерт — еще и психологическая зависимость из-за того, что сладкое приводит к выработке гормона удовольствия — серотонина. Чрезмерное употребление сладкого приводит не только к углеводной зависимости, но и к ожирению, сахарному диабету.

Совсем отказываться от сладкого тоже не стоит. Главное — держать себя в руках. Например, ВОЗ рекомендует употреблять в день максимум 50 граммов чистого сахара (лучше меньше): это пол-литровая бутылка колы, пакетик орехово-фруктовой смеси, пять чайных ложек шоколадной пасты или 1,3 кило макарон.

Поделиться

7

Манная каша

Манная каша быстро варится, легко усваивается организмом, а из-за малого количества клетчатки (около 0,2%) не нагружает ЖКТ. Из-за высокой калорийности и низкого содержания витаминов и микроэлементов ее рекомендуют людям после тяжелых заболеваний и операций и детям с дефицитом массы тела. На этом плюсы манной каши заканчиваются.

Для здорового человека манка в лучшем случае бесполезна, а если вы будете каждое утро начинать с этого блюда, то скоро заметно прибавите в весе.

— Из-за того что на манной каше легко прибавить в весе, ей кормят преимущественно детей, которые плохо едят и, соответственно, плохо набирают массу, — рассказывает Галина Барташевич. — Но надо понимать, что с манки в мышцы быстро всё не пойдет. Помимо питания, мышцы надо еще тренировать. Только тогда вес набирается. Плюс из-за вкусовых качеств в манку постоянно хочется добавить ложку меда или варенья. Получается пищевая бомба.

В составе манной каши вы найдете глютен. Привет людям с целиакией (персональной непереносимостью), у которых под влиянием глютена истончается слизистая оболочка кишечника и нарушается всасывание полезных веществ и витаминов. Пожилых людей манная каша доведет до остеопороза и ожирения. Также манка — богатый источник крахмала, чистый и быстрый углевод.

— Это быстро повышает уровень глюкозы в крови, что вызывает выброс большого количества инсулина. При частом потреблении может приводить и к набору веса, и к формированию инсулинорезистентности, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина.

Плюс ко всему манная каша снижает усвояемость витамина D, который помогает регулировать обмен кальция и фосфора, способствует правильной работе сердца и сосудов, поддерживает нервную систему и участвует в работе иммунитета.

Поделиться

По теме

ДиетаДиетологЕдаКашаКофеМанная кашаМорепродуктыМясоПродуктыШоколадЯйцаСубпродуктыКрасное мясо
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter