Яйца, кофе и еще 5 привычных продуктов, которые убивают наш иммунитет

Если вы опасаетесь яиц из-за сальмонеллеза, вспомните, что на каждые тридцать тысяч яиц приходится только одно зараженное. Да и вообще возбудитель инфекции водится на скорлупе. Вывод напрашивается сам собой: не ешьте яйца со скорлупой. Ну или мойте их перед едой.



— Нужно учитывать, что это куры (а совсем не яйца) — носители сальмонелл, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — То есть если возбудитель инфекции где и может быть, так это на скорлупе. Если она не повреждена. Тогда перед приготовлением не помешает помыть яйца теплой водой с мылом. Если же скорлупа повреждена, то никакое мытье не поможет — инфицированным может оказаться и само яйцо.



Из-за лишнего холестерина яиц тоже бояться не стоит — чтобы они оказали на вас хоть какое-то холестериновое влияние, их придется съесть очень много.



А вот чем яйца действительно могут быть вредны, так это содержащимся в них авидином. Это белок, который связывается в человеческом организме с биотином и приводит к его дефициту.



— Вообще-то это витамин В7, который обладает прекрасным антиоксидантным эффектом, — объясняет Галина Барташевич. — И если биотина будет недостаточно, то появятся проблемы с кожей (себорейный дерматит и т. д.), с волосами. А раз уж это витамин группы В, то и судороги — может иметь место мышечная дистония. Также биотин способен снизить уровень глюкозы в крови пациентов с сахарным диабетом, используется при лечении рассеянного склероза, нужен для энергии и метаболизма.



Но можно авидин дезактивировать. Для этого достаточно яйца приготовить. Термическая обработка сведет на нет всё его действие, и вы сможете больше не переживать за свой биотин.

