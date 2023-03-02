Яйца, кофе и еще 5 привычных продуктов, которые убивают наш иммунитет

1
Яйца
Если вы опасаетесь яиц из-за сальмонеллеза, вспомните, что на каждые тридцать тысяч яиц приходится только одно зараженное. Да и вообще возбудитель инфекции водится на скорлупе. Вывод напрашивается сам собой: не ешьте яйца со скорлупой. Ну или мойте их перед едой.
— Нужно учитывать, что это куры (а совсем не яйца) — носители сальмонелл, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — То есть если возбудитель инфекции где и может быть, так это на скорлупе. Если она не повреждена. Тогда перед приготовлением не помешает помыть яйца теплой водой с мылом. Если же скорлупа повреждена, то никакое мытье не поможет — инфицированным может оказаться и само яйцо.
Из-за лишнего холестерина яиц тоже бояться не стоит — чтобы они оказали на вас хоть какое-то холестериновое влияние, их придется съесть очень много.
А вот чем яйца действительно могут быть вредны, так это содержащимся в них авидином. Это белок, который связывается в человеческом организме с биотином и приводит к его дефициту.
— Вообще-то это витамин В7, который обладает прекрасным антиоксидантным эффектом, — объясняет Галина Барташевич. — И если биотина будет недостаточно, то появятся проблемы с кожей (себорейный дерматит и т. д.), с волосами. А раз уж это витамин группы В, то и судороги — может иметь место мышечная дистония. Также биотин способен снизить уровень глюкозы в крови пациентов с сахарным диабетом, используется при лечении рассеянного склероза, нужен для энергии и метаболизма.
Но можно авидин дезактивировать. Для этого достаточно яйца приготовить. Термическая обработка сведет на нет всё его действие, и вы сможете больше не переживать за свой биотин.
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2
Кофе
О кофе ходит много устрашающих легенд, но если у вас нет гипертонии, заболеваний ЖКТ и ишемической болезни сердца, то три–четыре чашки кофе в день вы себе спокойно можете позволить. После такой дозировки вы вряд ли почувствуете на себе кофейные спецэффекты.
А вот если выпивать больше пяти чашек кофе в день, это вполне может привести к сбоям в работе ЖКТ, аритмии, обезвоживанию и нервному истощению. Нервная система будет реагировать на избыток кофеина раздражительностью, тревожностью, нервозностью или, наоборот, вялостью и апатией. Обезвоживание, в свою очередь, снижает иммунитет и повышает риск заболеть гриппом или ОРВИ.
Кроме того, не стоит забывать, что кофе повышает кислотность желудочного сока, поэтому чашка кофе на голодный желудок — так себе удовольствие.
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3
Субпродукты
С одной стороны, из субпродуктов можно приготовить питательные блюда. Почки, к примеру, богаты витаминами группы В, сердце — железом, мозги — калием, магнием и фосфором, а легкие по пищевой ценности и содержанию полезных веществ вообще аналогичны мясу, только не такие жирные и калорийные. В печени предостаточно витамина А, а говяжья (правильно и хорошо приготовленная) — вообще деликатес, богатый железом и качественным белком. Но одними субпродуктами сыт не будешь.
— Здесь работает правило «лучше мало, но хорошо». Важны два фактора: возраст животного и условия, в которых оно содержалось. Промышленные условия подразумевают большую скученность животных. И это заставляет производителя пользоваться вакцинированием, добавлять в корм антибиотики в больших количествах. Ну и сам корм уже носит не столь экологически чистый характер, — рассказывает Галина Барташевич. — И что касается советов, которые висят в интернете: якобы перед приготовлением печень и почки надо вымачивать, чтобы вывести вредные вещества. Это немного избавляет лишь от неприятных запахов, но никак не от той концентрации токсинов, которую животное получило при жизни. Не забывайте, что субпродукты — это органы детоксикации.
Даже такой известный деликатес, как печень трески, может сыграть с вами злую шутку. Мало того что она противопоказана при индивидуальной непереносимости, пониженном артериальном давлении и патологиях желчного пузыря и почек, так еще и даст дополнительную нагрузку на больные органы и вызовет обострения. Да и здоровые люди, если переборщат с этим продуктом, почувствуют несварение, тошноту и изжогу.
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4
Морепродукты
Вред и польза морепродуктов для иммунитета зависят главным образом от того, где эти самые морепродукты до этого водились. Здесь нужно либо на 146% доверять продавцу или поставщику, либо вылавливать всё своими руками. Ну или хотя бы обратить внимание на внешний вид товара.
— Надо понимать, что искусственно выращенная рыба с добавлением пищевых красителей (так называемые красные сорта рыбы) — это не есть хорошо, — говорит Галина Барташевич. — В естественных условиях красная рыба имеет мясо не красного цвета, а слабо-оранжевого. Но производители добавляют красители, что снижает биологическую ценность этой рыбы. К сожалению, учитывая промышленность, морская вода за счет нефтяных пятен и продуктов человеческой жизнедеятельности богата ртутью, солями тяжелых металлов, свинцом. И всё это накапливается в морепродуктах, больше всего — в моллюсках.
Икра, моллюски, устрицы и креветки в большом количестве — это удар по печени и почкам. Кроме того, фосфаты, которыми обрабатывают рыбу и морепродукты поставщики, озабоченные исключительно прибылью, вызывают аллергию, психические реакции, а то и потерю памяти.
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5
Красное мясо
С одной стороны, красное мясо — один из наиболее эффективных помощников иммунитета. Постное мясо с минимальным количеством жира — отличный источник цинка, который отвечает за выработку белых кровяных клеток, необходимых для борьбы с бактериями и вирусами. Также хорошее мясо — источник железа, с которым напрямую связаны гемоглобин и мышцы. Но важно знать меру. За год фанатичного мясоедения с вами, возможно, ничего и не произойдет, но не забывайте о накопительном эффекте.
— Лишний вес и избыточное употребление красного мяса, копченостей — это предрасполагающие факторы колоректального рака, — говорит врач уролог-андролог Александр Гальперин. — Это собирательное понятие для рака (опухоли) различных отделов толстой и прямой кишки. Чаще всего развивается как перерождение аденоматозных (железистых) полипов. Если диагностировать заболевание на ранней стадии, то в 95% случаев его развитие можно предотвратить. В зону риска попадают люди 60–75 лет.
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6
Шоколад
В качественном шоколаде (темном и с высоким содержанием какао) содержатся флавоноиды. Это антиоксиданты, которые нормализуют артериальное давление, защищают сосуды от атеросклероза и предупреждают инфаркты и инсульты. Кроме того, благодаря кофеину шоколад стимулирует мозговую активность, а магний и калий нормализуют работу мышц и центральной нервной системы.
Но в поисках пользы налегать на шоколад врачи не советуют. Кофеин в больших дозах приводит к тахикардии, тревогам и повышенному давлению. А для мужчин-сладкоежек любовь к шоколаду грозит разрастанием тканей желез и нарушением половых функций.
Ну а чем больше в шоколаде сахара и наполнителей и чем меньше какао, тем скорее вся его возможная польза стремится к нулю. Стабилизаторы, красители и ароматизаторы повышают риск патологий внутренних органов и раковых заболеваний. Из-за сладкого повышается уровень глюкозы в крови — и привет, ожирение.
— Со временем снижается чувствительность организма к инсулину, глюкозы в крови становится так много, что она не усваивается и не попадает в клетку, которая начинает голодать. В ответ на это человек ест еще больше сладкого, — говорит Галина Барташевич. — Нарушается углеводный обмен, появляется недостаток микроэлементов, например хрома, а на десерт — еще и психологическая зависимость из-за того, что сладкое приводит к выработке гормона удовольствия — серотонина. Чрезмерное употребление сладкого приводит не только к углеводной зависимости, но и к ожирению, сахарному диабету.
Совсем отказываться от сладкого тоже не стоит. Главное — держать себя в руках. Например, ВОЗ рекомендует употреблять в день максимум 50 граммов чистого сахара (лучше меньше): это пол-литровая бутылка колы, пакетик орехово-фруктовой смеси, пять чайных ложек шоколадной пасты или 1,3 кило макарон.
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7
Манная каша
Манная каша быстро варится, легко усваивается организмом, а из-за малого количества клетчатки (около 0,2%) не нагружает ЖКТ. Из-за высокой калорийности и низкого содержания витаминов и микроэлементов ее рекомендуют людям после тяжелых заболеваний и операций и детям с дефицитом массы тела. На этом плюсы манной каши заканчиваются.
Для здорового человека манка в лучшем случае бесполезна, а если вы будете каждое утро начинать с этого блюда, то скоро заметно прибавите в весе.
— Из-за того что на манной каше легко прибавить в весе, ей кормят преимущественно детей, которые плохо едят и, соответственно, плохо набирают массу, — рассказывает Галина Барташевич. — Но надо понимать, что с манки в мышцы быстро всё не пойдет. Помимо питания, мышцы надо еще тренировать. Только тогда вес набирается. Плюс из-за вкусовых качеств в манку постоянно хочется добавить ложку меда или варенья. Получается пищевая бомба.
В составе манной каши вы найдете глютен. Привет людям с целиакией (персональной непереносимостью), у которых под влиянием глютена истончается слизистая оболочка кишечника и нарушается всасывание полезных веществ и витаминов. Пожилых людей манная каша доведет до остеопороза и ожирения. Также манка — богатый источник крахмала, чистый и быстрый углевод.
— Это быстро повышает уровень глюкозы в крови, что вызывает выброс большого количества инсулина. При частом потреблении может приводить и к набору веса, и к формированию инсулинорезистентности, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина.
Плюс ко всему манная каша снижает усвояемость витамина D, который помогает регулировать обмен кальция и фосфора, способствует правильной работе сердца и сосудов, поддерживает нервную систему и участвует в работе иммунитета.
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