«Вообще-то со своими напитками нельзя»: сибирячке в гриль-баре запретили пить кофе из другого заведения — законно ли это

Но когда Анастасия с мужем вернулись, они столкнулись с непониманием сотрудников.

— Заказ принесла другая девушка и с претензией заявила: «Вообще-то со своими напитками к нам нельзя, не пейте и уберите свои стаканы куда-нибудь подальше». На столе стояли два стакана без опознавательных знаков и логотипов заведения, почти выпитых уже за полчаса.

Супруги решили не спорить, но от дальнейшего заказа еды отказались, съели бургеры и пошли в другое заведение.

Журналист НГС связалась с девушкой, которая написала отзыв, та отметила, что сотрудники заведения не извинились за грубость. По мнению сибирячки, если бы сотрудник обратилась к ним доброжелательно, то они бы объяснили, что пили кофе, пока ждали заказ.