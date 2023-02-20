«Вообще-то со своими напитками нельзя»: сибирячке в гриль-баре запретили пить кофе из другого заведения — законно ли это

Сибирячка обвинила сотрудника гриль-бара в центре Новосибирска в хамстве. По ее словам, ей с мужем в грубой форме запретили выпить кофе, принесенный из другого заведения. Что по этому поводу говорят в самом баре, а также законны ли требования, выяснил НГС.
«Уберите свои стаканы куда-нибудь подальше»
Пользователь под ником Anastasia 2224 оставила отзыв на сервисе «Фламп» о гриль-баре Brook's-Steak It Easy, который находится в центре города. Как написала женщина, она пришла в заведение с мужем, чтобы съесть бургеры. Пара сделала заказ, и сотрудники предупредили, что гриль будет разогреваться примерно 20 минут, и предложили клиентам прогуляться, пока еда будет готовиться.
— Нас предупредили, что заказ ждать минимум полчаса, и нам надо было придумать, что делать, пока ждем. Мы пошли за кофе и пирожными в соседнее кафе, потому что в бургерной таких десертов нет, — рассказала сибирячка.
Но когда Анастасия с мужем вернулись, они столкнулись с непониманием сотрудников.
— Заказ принесла другая девушка и с претензией заявила: «Вообще-то со своими напитками к нам нельзя, не пейте и уберите свои стаканы куда-нибудь подальше». На столе стояли два стакана без опознавательных знаков и логотипов заведения, почти выпитых уже за полчаса.
Супруги решили не спорить, но от дальнейшего заказа еды отказались, съели бургеры и пошли в другое заведение.
Журналист НГС связалась с девушкой, которая написала отзыв, та отметила, что сотрудники заведения не извинились за грубость. По мнению сибирячки, если бы сотрудник обратилась к ним доброжелательно, то они бы объяснили, что пили кофе, пока ждали заказ.
— Стакан можно было тут же выкинуть, а пирожные мы взяли с собой домой в контейнерах и пакете.
При этом девушка отметила, что остальные сотрудники были приветливы и не хамили.
Возникло недопонимание
Представитель гриль-бара Brook's-Steak It подтвердил журналисту НГС, что такая ситуация действительно произошла, но сотрудник не грубила посетителям, а попросила убрать еду, принесенную с собой. В таком случае посетители оставляют напитки на барной стойке.
— У нас есть наклейки на двери, что в заведении нельзя с животными и с едой, принесенной с собой. Это правила заведения, наши официанты вынуждены объяснять это клиентам и просить напитки оставить за баром.
По словам сотрудника, в их заведении также есть кофе, а голос на посетителей сотрудник не повышала, из заведения мужа с женой не выгоняли.
— Возможно, между сотрудником и посетителями возникло недопонимание.
Нарушены ли права потребителя — комментарий юриста
Журналист НГС узнала у Анастасии Павленко, практикующего юриста и директора юридической компании, что запрет есть еду в заведении является ущемлением гражданских прав потребителей.
— Но в то же время закон возлагает обязанность на заведения общепита соблюдать ряд санитарных норм и правил. Если человек приходит со своей едой, то кафе не может проверить, соответствует ли еда необходимым требованиям закона. Соответственно организации устанавливают ограничения.
Анастасия Павленко отметила, что если человек, права которого ограничили, пойдет в суд, то суд займет сторону гражданина. При этом если организация пустит человека с едой, то в случае выявления несоответствия продуктов нормам СанПиНа предприятию грозит штраф от 10 до
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