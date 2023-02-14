«Сделала мне подарок и сама потратила»: обманутая подруга потребовала от «Золотого яблока» восстановить сертификат

Автор отзыва попросила у магазина вернуть средства обратно на счет сертификата, но ей отказали.

— Я не просила вернуть мне наличные деньги или деньги на карту, а просто восстановить мой сертификат и потратить его в этом магазине. Это было бы честно, раз в магазине такая система подарков, — возмущается женщина.

В парфюмерном магазине «Золотое яблоко» объяснили НГС, что девушка, которая дарила сертификат, изначально оформила его на свой номер телефона, а не на номер подруги (то есть себя же зарегистрировала как получателя). Позже она активировала его и потратила.