«Сделала мне подарок и сама потратила»: обманутая подруга потребовала от «Золотого яблока» восстановить сертификат

Сибирячка обвинила магазин «Золотое яблоко» в том, что ее сертификат использовал другой человек — подруга, которая и подарила карту. В парфюмерном магазине объяснили, как такое могло получиться.
Девушка на сайте «Фламп» пожаловалась, что подруга подарила ей сертификат на 3 тысячи рублей и сама же его потратила. С девушкой она больше не общается, но претензии остались к магазину «Золотое яблоко».
— Сертификат был электронный, то есть просто ссылка в WhatsApp. Оказалось, девушка, которая мне его подарила, его же и потратила на свои покупки. Почему в магазине такая безобразная система онлайн-подарков? — задается вопросом сибирячка. — Несмотря на то что сертификат был подарен на мой номер, оказывается, его легко можно потратить, указав другую электронную почту.
Автор отзыва попросила у магазина вернуть средства обратно на счет сертификата, но ей отказали.
— Я не просила вернуть мне наличные деньги или деньги на карту, а просто восстановить мой сертификат и потратить его в этом магазине. Это было бы честно, раз в магазине такая система подарков, — возмущается женщина.
В парфюмерном магазине «Золотое яблоко» объяснили НГС, что девушка, которая дарила сертификат, изначально оформила его на свой номер телефона, а не на номер подруги (то есть себя же зарегистрировала как получателя). Позже она активировала его и потратила.
— Об этом говорит то, что сертификат она отправила подруге по WhatsApp, а наша компания высылает электронные сертификаты в СМС-оповещении по номеру, который был указан в графе «Получатель», — отметили в компании.
Также в магазине сообщили, что сертификат купили еще в 2021 году. По правилам 2021 года, даритель выбирает любую сумму, на которую хочет подарить карту, и указывает номер телефона получателя. Получателю приходит СМС-оповещение о том, что ему подарили сертификат, для использования необходимо подтвердить данный номер. После активации получателю приходит CVC-код подарочной карты.
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