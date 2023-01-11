Врачи назвали 10 продуктов, которые укрепляют иммунитет (и это не цитрусовые)

Какая попало рыба, говорят врачи, не подойдет. Лучше всего зимой себя показывают треска и лосось.



— Рыба морских сортов, особенно лососевых, — источник хорошо усваиваемого белка, омега-3 жирных кислот под названием эйкозапентаеновая кислота и докозагексаеновая кислота, — говорит врач по гигиеническому воспитанию Олеся Подлевских. — Обе эти жирные кислоты обладают противовоспалительным действием. Докозагексаеновая кислота играет также важную роль для здоровья мозга.



Дошкольникам нужно съедать по 60 граммов рыбы лососевых пород 2–3 раза в неделю. Малышам рыбный прикорм начинают вводить в возрасте 10 месяцев.



Кроме того, лососевые — богатый источник витамина D. Он необходим всегда, но зимой поддерживать его необходимый уровень особенно важно. Потому что он помогает защищать организм от инфекций и вирусов.



— Хороший вариант — треска, она нежирная, и в ней тоже есть витамин D, правда, его максимальная концентрация находится в печени, — говорит терапевт и кандидат медицинских наук Дмитрий Сиротенко. — Для суточной нормы необходимо всего несколько граммов. Но так как печень трески — тяжелый продукт, особенно консервы в масле, детям младше десяти лет пробовать деликатес нежелательно. Зато можно по рекомендации врача принимать рыбий жир, он производится из печени трески.

