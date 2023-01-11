Врачи назвали 10 продуктов, которые укрепляют иммунитет (и это не цитрусовые)

1
Говядина
Говядина — источник животного белка и жира, витамина В12 и железа. Его употребление улучшает усвоение цинка, также блюда из говядины предотвращают железодефицитную анемию и увеличивают уровень сывороточного ферритина. А недостаток этого сложного белкового комплекса может привести к самым разным неприятным последствиям, вплоть до выпадения волос и необъяснимой болезненности в ногах. В таком ослабленном теле любая зараза с удовольствием приживется.
Суточная норма говядины для мужчин составляет 150–180 граммов, для женщин — 130–150 граммов, для детей и пожилых людей — 50–100 граммов.
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2
Рыба
Какая попало рыба, говорят врачи, не подойдет. Лучше всего зимой себя показывают треска и лосось.
— Рыба морских сортов, особенно лососевых, — источник хорошо усваиваемого белка, омега-3 жирных кислот под названием эйкозапентаеновая кислота и докозагексаеновая кислота, — говорит врач по гигиеническому воспитанию Олеся Подлевских. — Обе эти жирные кислоты обладают противовоспалительным действием. Докозагексаеновая кислота играет также важную роль для здоровья мозга.
Дошкольникам нужно съедать по 60 граммов рыбы лососевых пород 2–3 раза в неделю. Малышам рыбный прикорм начинают вводить в возрасте 10 месяцев.
Кроме того, лососевые — богатый источник витамина D. Он необходим всегда, но зимой поддерживать его необходимый уровень особенно важно. Потому что он помогает защищать организм от инфекций и вирусов.
— Хороший вариант — треска, она нежирная, и в ней тоже есть витамин D, правда, его максимальная концентрация находится в печени, — говорит терапевт и кандидат медицинских наук Дмитрий Сиротенко. — Для суточной нормы необходимо всего несколько граммов. Но так как печень трески — тяжелый продукт, особенно консервы в масле, детям младше десяти лет пробовать деликатес нежелательно. Зато можно по рекомендации врача принимать рыбий жир, он производится из печени трески.
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3
Льняное масло
Если ребенок отказывается принимать рыбий жир, его (жир — не ребенка) можно заменить льняным маслом. Это единственная альтернатива рыбьему жиру по содержанию полиненасыщенных жирных кислот. Кроме них в нем много линоленовой кислоты, которая среди прочего помогает в лечении хронических инфекций дыхательных путей, бронхита и тонзиллита.
Рекомендуемая суточная норма льняного масла зимой — 10 граммов каждый день.
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4
Сливочное масло
Вы, наверное, помните, как в школьных столовых давали хлеб с маслом. Оказывается, это всё не просто так. Такой элементарный бутерброд (особенно с цельнозерновым хлебом) — подходящее профилактическое средство. Дело в том, что сливочное масло относится к жирам животного происхождения и обеспечивает организм холестерином.
— Холестерин и его эфиры участвуют в построении структур клеток, — объясняет Олеся Подлевских. — Они непосредственный метаболический предшественник витамина D3, которого не хватает организму в зимнее время года. В свою очередь витамин D3 имеет решающее значение при борьбе организма с различными инфекциями.
Врачи рекомендуют детям съедать зимой 20 граммов сливочного масла ежедневно.
Взрослым, кстати, для профилактики в сезон простуд можно съедать небольшой бутерброд с салом (вместо масла).
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5
Молоко и йогурт
Белки молока считаются отличным строительным материалом, который участвует в создании клеток, в том числе иммунных. В них есть восемь незаменимых аминокислот.
— Молочный жир содержит полиненасыщенные жирные кислоты, важные для нервной системы, — говорит Олеся Подлевских. — В молоке — гармоничное соотношение кальция и фосфора, которые помогают строить кости скелета, лактоза или молочный сахар, которые «кормят» микрофлору кишечника.
Что же до йогурта, то в нем содержатся термофильные молочнокислые стрептококки и болгарская молочнокислая палочка. Они обладают противовоспалительным эффектом, поддерживают нормальную микрофлору кишечника, улучшают состояние иммунной системы, стимулируют местный иммунитет и улучшают процессы переваривания пищи.
Рекомендуемая суточная норма молока и кисломолочных продуктов —
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6
Морковь
— Корнеплоды содержат на порядок больше питательных веществ, чем плоды или листья других растений. И рекордсменом по полезности можно назвать морковь, — говорит Дмитрий Сиротенко. — В ней много легкоусвояемых углеводов, пектина, эфирных масел, аминокислот и витамина А. Его называют витамином роста — для детского организма незаменимый элемент, в частности, полезен для зрения и работы сердца. И, что важно зимой, каротин повышает сопротивляемость респираторным заболеваниям.
По данным врачей, моркови в детском рационе должно быть 20–30 граммов каждый день, для взрослых норма увеличивается до 200 граммов.
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7
Яблоки
Яблоки богаты каротином, калием, железом, марганцем, кальцием, пектином, органическими кислотами, витаминами (С, В1, В2, РР) и пищевыми волокнами. И как раз комплекс витаминов и пищевых волокон важен для поддержания противоинфекционной устойчивости организма.
— Яблоки улучшают состояние кишечной микрофлоры, при нарушении которой происходит активизация условно-патогенных микроорганизмов, постоянно обитающих в организме человека, — говорит Олеся Подлевских. — Это усугубляет риск развития и прогрессирования респираторных инфекций бактериальной и грибковой природы.
Детям врачи советуют съедать одно яблоко в день, взрослым — два.
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8
Индейка
Мясо индейки содержит до 25% белка, 2–5% жира, богато витаминами группы В и РР, а по содержанию незаменимых аминокислот превосходит мясо цыплят-бройлеров. Содержащиеся в нем жиры богаты полиненасыщенными жирными кислотами (особенно линолевой — 28,1%), также в нем есть 1,9% арахидоновой кислоты, которая помогает поддерживать работу мышц, обеспечивать правильное сокращение и расслабление мышечных волокон во время нагрузки.
Норма индейки для детей — 50–60 граммов три раза в неделю, для взрослых — 100–200 граммов.
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9
Тыква
В тыкве, как оказалось, содержится много антиоксидантов, препятствующих образованию свободных радикалов, которые приводят в том числе и к респираторным заболеваниям. Также в ней предостаточно калия. Благодаря ему сок из тыквы помогает нормализовать работу кишечника и вывести из организма лишнюю воду. Кроме того, в тыкве есть пектиновые вещества и витамины группы В — в борьбе с простудами и заболеваниями они, может быть, и не пригодятся, но полезны для зрения и нормальной работы нервной системы, а они тоже не лишние.
Врачи предупреждают, что на тыкву может быть аллергия. Если у вас и ваших детей ее нет, смело съедайте 200–300 граммов тыквы в день, детская порция меньше — 150 граммов.
Кстати, в тыкве есть даже редкие витамины, которые вы с трудом найдете в других продуктах. Какие именно — вы узнаете в нашем обзоре, где мы вместе с врачами рассказывали всё о пользе и вреде тыквы.
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10
Опрос
А теперь давайте проверим, что из перечисленных продуктов вы и так едите зимой.
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