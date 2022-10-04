5 обычных продуктов, которые убивают печень

Жирные продукты

Продукты с высоким содержанием жира нагружают работу печени и желудка. Поэтому стоит следить за количеством потребления животных и растительных жиров. К ним относятся:



сало;

колбасы;

сливочное масло;

утка;

свинина;

жирные бульоны;

полуфабрикаты;

торты;

пирожные;

мучные изделия.



Особенно вредно для печени будет, если жирные продукты еще и жарить. Вообще, самые полезные способы для готовки продуктов, по мнению диетологов, — варить, запекать и готовить на пару.



Фрукты

Фрукты сами по себе, конечно, полезны. Вопрос в количестве. И во фруктозе, которая в них содержится.

