5 обычных продуктов, которые убивают печень
И как помочь ей восстановиться
Поговорка о том, что надо смотреть за тем, что ты в рот тянешь, актуальна не только в детстве, но и на протяжении всей жизни. Полюбил, например, колбасу или стал налегать на сладкое — будь готов к тому, что твоей печени не поздоровится. Мы спросили врачей, с какими продуктами печени точно не по пути, и вот что они ответили. (Не забывайте, что от одного неправильного бутерброда гепатоза у вас не случится — здесь, как обычно, вопрос в количестве).
Алкоголь
О том, что алкогольные напитки убивают печень, не слышал только глухой. Спиртные напитки заставляют работать печень с удвоенной нагрузкой, а если добавить к ним еще и газировку, нагрузка увеличивается в разы.
— «Профессионалы» (то есть люди с ярко выраженным алкоголизмом, когда уже и запои есть, и поражение органов и систем) — обычно люди субтильные, однако печень у них буквально нашпигована жиром, — говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов. — Это называется алкогольная жировая болезнь печени, этанол стимулирует захват капель жира гепатоцитами, а если этанол поступает регулярно и в больших количествах, то этот жир в клетках печени только и делает, что накапливается.
Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.
В результате развивается воспаление, начинается замена печеночных клеток соединительной тканью, а сама печень увеличивается в размерах, и привет, цирроз.
Соль
Соль нам необходима из-за натрия. Если его в крови будет меньше нормы, начнутся серьезные нарушения водно-солевого баланса, что заблокирует работу нервных клеток. В переизбытке соли тоже ничего хорошего.
— Употребление избыточного количества соли приводит к задержке жидкости в организме, набору веса, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Поэтому после употребления соленой пищи нам хочется пить. Чтобы вывести лишнюю жидкость, организму нужно приложить дополнительные усилия.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
По данным ВОЗ, суточный максимум соли для взрослого человека — 5 граммов, но большинство эту норму серьезно превышает, съедая от 8 до 11 граммов соли в день. Соленая передозировка происходит в том числе из-за того, что мы едим продукты с так называемой скрытой солью: колбасы, сосиски, копчености, сыры, консервы, чипсы и так далее. Избыток этого продукта увеличивает гибель клеток и повышает риск развития фиброза — особого патологического состояния, при котором аномально разрастается соединительная ткань и в различных органах (в печени в том числе) появляются рубцы.
Жирные продукты
Продукты с высоким содержанием жира нагружают работу печени и желудка. Поэтому стоит следить за количеством потребления животных и растительных жиров. К ним относятся:
- сало;
- колбасы;
- сливочное масло;
- утка;
- свинина;
- жирные бульоны;
- полуфабрикаты;
- торты;
- пирожные;
- мучные изделия.
Особенно вредно для печени будет, если жирные продукты еще и жарить. Вообще, самые полезные способы для готовки продуктов, по мнению диетологов, — варить, запекать и готовить на пару.
Фрукты
Фрукты сами по себе, конечно, полезны. Вопрос в количестве. И во фруктозе, которая в них содержится.
— Фруктоза — один из самых распространенных моносахаридов наравне с глюкозой, которая служит источником энергии для организма, — говорит врач-диетолог Оксана Выдря. — Однако в отличие от нее фруктоза почти полностью поглощается клетками печени и превращается в свободные жирные кислоты, которые могут приводить к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.
— Известно, что избыток фруктозы, поступающей с пищей, метаболизируется в клетках печени и активирует биосинтез большого количества жирных кислот, — добавляет врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Это ускоряет накопление жира и приводит к быстрому развитию жировой болезни печени, нарушению обмена холестерина и липидов, особенно у групп риска — пациентов с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, при избыточном весе и ожирении.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Кстати, если вы решили заменить сахар какой-нибудь добавкой (во имя большей пользы), внимательно изучите упаковку: если на ней указана фруктоза в качестве сахарозаменителя, злоупотреблять таким продуктом не стоит.
Хлеб
Хлеб пекут из муки мягких сортов, которая быстро превращается в глюкозу. Таким образом, у этого продукта высокий гликемический индекс, который провоцирует повышение сахара в крови, гиперинсулинемию, набор веса и способствует накоплению жира в печени.
Кроме хлеба, не стоит налегать и на другие крахмалистые продукты: картофель, рис, макароны, хлопья, сладкую и сдобную выпечку.
Как помочь своей печени
Если есть продукты, которые вредны для печени, логично предположить, что существуют и такие, которые ей полезны. Врач-диетолог Ирина Торопыгина говорит, что особенно хороши в этом деле говяжья печень, рыба, мясо и тыква.
— Если говорить о говяжьей печени, то она является хорошим источником микроэлементов, железа, витаминов А, группы В (они участвуют в качестве экоферментов во многих биохимических реакциях). В качестве источника витаминов и микроэлементов печень, безусловно, полезна, — говорит Ирина Торопыгина. — Мясо как источник белка тоже должно присутствовать в рационе. Красное мясо — 1–2 раза в неделю. Рыба — 2–3 раза как источник в том числе незаменимых аминокислот, которые нужны нам и для регенерации печени, и для генерации ферментов, которые участвуют в детоксикации.
Тыква — источник витаминов (группы В, РР, Е, С, К), антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора, бета-каротина и клетчатки.
— Так как это источник антиоксидантов, то снижает последствия окислительного стресса, — говорит диетолог. — Восстанавливает активность детоксикационных ферментов. Кроме того, тыквенные семечки и тыквенное масло содержит полиненасыщенные жирные кислоты, микроэлементы, богаты цинком, обладают желчегонным действием, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени, нормализуют липидный обмен. Тем самым помогают печени справляться со своей основной функцией — детоксикационной.
Также специалисты советуют ограничивать сахар в рационе, есть правильные жиры (они содержатся в растительных маслах, в орехах и в жирной морской рыбе), выбирать «зеленый» белок (бобовые, овсянка, орехи, семена, водоросли) и избегать продуктов с высокой степенью переработки — фастфуда, чипсов, сухариков, быстрых супов, майонеза, кетчупа и сладких хлопьев.