Можно есть хоть каждый день? Врачи рассказали о вреде и пользе кабачков
Текст, после которого вы передумаете отдавать
Осенью на наших кухнях появляется так много кабачков, что мы начинаем листать телефонную книгу в поисках тех, кому бы раздать урожай. Но не спешите ими делиться! Во-первых, есть как минимум 9 вкусных заготовок из кабачков на зиму. Во-вторых, это же сплошная польза! Правда, не для всех. Чем хороши кабачки и кому стоит обходить их стороной, нам рассказали диетолог и гастроэнтеролог.
Чем полезны кабачки?
Кабачки неприхотливы, поэтому растут практически где угодно и при каких угодно обстоятельствах. А если разобраться, как правильно хранить кабачки, то они и зиму переживут. И нам это только на руку. Ну где вы зимой найдете нормальные садовые кабачки? А они, между прочим, оказались чертовски полезными.
— Кабачки полезны для всех систем организма, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — Они содержат витамины В1, В2, В9, А, Е, РР, микроэлементы — железо, магний, цинк, калий, что делает этот овощ незаменимым для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, его необходимо употреблять для профилактики артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, аритмии.
Наталья Игнатова — врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории, гастроэнтеролог «Новой больницы».
— Особенно богаты кабачки витамином С, — добавляет врач-диетолог Ирина Бородина. — В 100 граммах кабачка содержится около 17% суточной потребности. Кроме того, благодаря калию они обладают моче- и желчегонными свойствами. Кабачки являются источником каротиноидов: лютеина и зеаксантина. Основная их часть находится в кожице плодов. Кабачок содержит значительное число клетчатки, благодаря чему улучшается работа ЖКТ.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Благодаря большому количеству клетчатки кабачки полезны при проблемах с пищеварением. Они улучшают перистальтику кишечника и помогают бороться с запорами, стимулируют рост полезной микрофлоры.
— При переваривании клетчатка разбухает и вызывает чувство сытости, что в сочетании с низкой калорийностью продукта помогает снизить вес и поддерживать хороший тонус организма, — говорит Наталья Игнатова.
А еще благодаря тому, что кабачок редко вызывает аллергические реакции, он подходит для первого прикорма малышам.
Ну и, наконец, если вы стараетесь держать себя в форме, кабачки — один из главных элементов вашего питания. Ведь на 100 граммов кабачка приходится всего 24 ккал.
Кабачки могут быть вредны?
Из-за пористой структуры кабачки могут накапливать не только полезные, но и вредные вещества. Понятно, что в кабачках, собранных на собственных грядках, вы можете быть уверены на все сто, а вот к купленным на стороне могут появиться вопросы. Если их выращивали на загрязненной земле, заливали удобрениями, нитратами, пестицидами и прочей химией, они могут вызвать аллергию, тошноту и даже отравление.
— Конечно, при явных признаках инфекции растения употреблять в пищу его не следует. В таких плодах могут накапливаться различные ядовитые вещества, которые повредят здоровью, — говорит Наталья Игнатова.
В остальном весь вред кабачка скатывается к персональной непереносимости и противопоказаниям.
Кому противопоказаны кабачки?
Противопоказаний у кабачков оказалось совсем немного. Врачи не советуют на них налегать (есть можно, но не ежедневно), если у вас есть заболевания пищеварительного тракта, такие как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, обострение хронического гастрита и воспалительных заболеваний кишечника.
Кабачки нежелательны пациентам с обострениями хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
При отсутствии заболеваний почек и органов пищеварения, говорят врачи, употреблять кабачки в пищу можно ежедневно.
Почему кабачки горчат?
Так же, как в огурцах (ох уж эта горькая попка, бич всех садоводов!) и тыкве, в кабачках содержится кукурбитацин. Это токсичное вещество и дает неприятный горький вкус. Но если бы вкусом все ограничивалось — кукурбитацин способен вызвать острую реакцию организма: спазмы в желудке или диарею. Больше всего этого вещества содержится в семенах и кожуре. И если вам попался горький кабачок, не думайте, что горечь уйдет после термической обработки — под воздействием высоких температур кукурбитацин не разрушается.
Горечь в кабачке может появиться по нескольким причинам:
- при отсутствии достаточного полива в овощах могут накапливаться соединения азота, которые дают горьковатый привкус;
- нехватка солнечного света;
- растущие рядом сорняки, например, полынь;
- вредители и грибковые инфекции растений.
Можно есть сырые кабачки?
Не только можно, но и полезно. Но только когда они маленькие, свежие и с нежной шкуркой. Тогда от сырых кабачков вообще больше всего пользы.
Как правильно готовить кабачки?
С точки зрения диетологии, рассказывают врачи, кабачки полезно запекать, готовить на пару и гриле или недолго тушить, чтобы полезные свойства максимально сохранились. А вот при длительной термической обработке разрушаются витамины.
А если вы боретесь не только за пользу, но еще и за вкус, попробуйте 10 необычных рецептов из кабачков — в списке есть чипсы, пицца и даже торт.