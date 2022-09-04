Можно есть хоть каждый день? Врачи рассказали о вреде и пользе кабачков

— Кабачки полезны для всех систем организма, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — Они содержат витамины В1, В2, В9, А, Е, РР, микроэлементы — железо, магний, цинк, калий, что делает этот овощ незаменимым для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, его необходимо употреблять для профилактики артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, аритмии.



Наталья Игнатова — врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории, гастроэнтеролог «Новой больницы».



— Особенно богаты кабачки витамином С, — добавляет врач-диетолог Ирина Бородина. — В 100 граммах кабачка содержится около 17% суточной потребности. Кроме того, благодаря калию они обладают моче- и желчегонными свойствами. Кабачки являются источником каротиноидов: лютеина и зеаксантина. Основная их часть находится в кожице плодов. Кабачок содержит значительное число клетчатки, благодаря чему улучшается работа ЖКТ.

