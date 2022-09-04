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Можно есть хоть каждый день? Врачи рассказали о вреде и пользе кабачков

Текст, после которого вы передумаете отдавать кому-то свои кабачки

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Люди, прочитавшие эту статью, решили ни с кем своими кабачками не делиться. Всё в семью, всё в дом

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Осенью на наших кухнях появляется так много кабачков, что мы начинаем листать телефонную книгу в поисках тех, кому бы раздать урожай. Но не спешите ими делиться! Во-первых, есть как минимум 9 вкусных заготовок из кабачков на зиму. Во-вторых, это же сплошная польза! Правда, не для всех. Чем хороши кабачки и кому стоит обходить их стороной, нам рассказали диетолог и гастроэнтеролог.

Чем полезны кабачки?


Кабачки неприхотливы, поэтому растут практически где угодно и при каких угодно обстоятельствах. А если разобраться, как правильно хранить кабачки, то они и зиму переживут. И нам это только на руку. Ну где вы зимой найдете нормальные садовые кабачки? А они, между прочим, оказались чертовски полезными.

— Кабачки полезны для всех систем организма, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — Они содержат витамины В1, В2, В9, А, Е, РР, микроэлементы — железо, магний, цинк, калий, что делает этот овощ незаменимым для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, его необходимо употреблять для профилактики артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, аритмии.

Наталья Игнатова — врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории, гастроэнтеролог «Новой больницы».

— Особенно богаты кабачки витамином С, — добавляет врач-диетолог Ирина Бородина. — В 100 граммах кабачка содержится около 17% суточной потребности. Кроме того, благодаря калию они обладают моче- и желчегонными свойствами. Кабачки являются источником каротиноидов: лютеина и зеаксантина. Основная их часть находится в кожице плодов. Кабачок содержит значительное число клетчатки, благодаря чему улучшается работа ЖКТ.

Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.

Благодаря большому количеству клетчатки кабачки полезны при проблемах с пищеварением. Они улучшают перистальтику кишечника и помогают бороться с запорами, стимулируют рост полезной микрофлоры.

— При переваривании клетчатка разбухает и вызывает чувство сытости, что в сочетании с низкой калорийностью продукта помогает снизить вес и поддерживать хороший тонус организма, — говорит Наталья Игнатова.

С виду кабачок — довольно простоватый овощ — но посмотрите, сколько в нем всего!

С виду кабачок — довольно простоватый овощ — но посмотрите, сколько в нем всего!

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А еще благодаря тому, что кабачок редко вызывает аллергические реакции, он подходит для первого прикорма малышам.

Ну и, наконец, если вы стараетесь держать себя в форме, кабачки — один из главных элементов вашего питания. Ведь на 100 граммов кабачка приходится всего 24 ккал.

Кабачки могут быть вредны?


Из-за пористой структуры кабачки могут накапливать не только полезные, но и вредные вещества. Понятно, что в кабачках, собранных на собственных грядках, вы можете быть уверены на все сто, а вот к купленным на стороне могут появиться вопросы. Если их выращивали на загрязненной земле, заливали удобрениями, нитратами, пестицидами и прочей химией, они могут вызвать аллергию, тошноту и даже отравление.

— Конечно, при явных признаках инфекции растения употреблять в пищу его не следует. В таких плодах могут накапливаться различные ядовитые вещества, которые повредят здоровью, — говорит Наталья Игнатова.

В остальном весь вред кабачка скатывается к персональной непереносимости и противопоказаниям.

Кому противопоказаны кабачки?


Противопоказаний у кабачков оказалось совсем немного. Врачи не советуют на них налегать (есть можно, но не ежедневно), если у вас есть заболевания пищеварительного тракта, такие как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, обострение хронического гастрита и воспалительных заболеваний кишечника.

Кабачки нежелательны пациентам с обострениями хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

При отсутствии заболеваний почек и органов пищеварения, говорят врачи, употреблять кабачки в пищу можно ежедневно.

Если у вас нет никаких противопоказаний, можете есть кабачки хоть каждый день — вам от этого даже лучше будет

Если у вас нет никаких противопоказаний, можете есть кабачки хоть каждый день — вам от этого даже лучше будет

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Почему кабачки горчат?


Так же, как в огурцах (ох уж эта горькая попка, бич всех садоводов!) и тыкве, в кабачках содержится кукурбитацин. Это токсичное вещество и дает неприятный горький вкус. Но если бы вкусом все ограничивалось — кукурбитацин способен вызвать острую реакцию организма: спазмы в желудке или диарею. Больше всего этого вещества содержится в семенах и кожуре. И если вам попался горький кабачок, не думайте, что горечь уйдет после термической обработки — под воздействием высоких температур кукурбитацин не разрушается.

Горечь в кабачке может появиться по нескольким причинам:

  • при отсутствии достаточного полива в овощах могут накапливаться соединения азота, которые дают горьковатый привкус;
  • нехватка солнечного света;
  • растущие рядом сорняки, например, полынь;
  • вредители и грибковые инфекции растений.

Можно есть сырые кабачки?


Не только можно, но и полезно. Но только когда они маленькие, свежие и с нежной шкуркой. Тогда от сырых кабачков вообще больше всего пользы.

Как правильно готовить кабачки?


С точки зрения диетологии, рассказывают врачи, кабачки полезно запекать, готовить на пару и гриле или недолго тушить, чтобы полезные свойства максимально сохранились. А вот при длительной термической обработке разрушаются витамины.

А если вы боретесь не только за пользу, но еще и за вкус, попробуйте 10 необычных рецептов из кабачков — в списке есть чипсы, пицца и даже торт.

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