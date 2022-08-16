Сибирская горгонзола победила на конкурсе российских сыров — ее производят в Томске

Лучшим сыром России на одноименном фестивале признана продукция сыроварни Four Kings из Томска. Несколько медалей завоевали также предприятия из Новосибирска La Brie и «Наша сыроварня».



«Лучший сыр России» — национальный конкурс сыроваров. В этом году в нём приняли участие 172 предприятия с 962 образцами сыра в 13 категориях. Конкурс проходил 6 августа, однако окончательные итоги были объявлены только сейчас.

