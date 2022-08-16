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Сибирская горгонзола победила на конкурсе российских сыров — ее производят в Томске

Новосибирские сыроварни тоже получили золото в нескольких номинациях

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Горгонзола сыроварни Four Kings, которая признана лучшим сыром России

Горгонзола сыроварни Four Kings, которая признана лучшим сыром России

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Лучшим сыром России на одноименном фестивале признана продукция сыроварни Four Kings из Томска. Несколько медалей завоевали также предприятия из Новосибирска La Brie и «Наша сыроварня».

«Лучший сыр России» — национальный конкурс сыроваров. В этом году в нём приняли участие 172 предприятия с 962 образцами сыра в 13 категориях. Конкурс проходил 6 августа, однако окончательные итоги были объявлены только сейчас.

Лучшим сыром России — 2022 назван сыр горгонзола (сыр с голубой плесенью) от сыроварни Four Kings из города Томска. Название сыроварни происходит от фамилии ее владельцев — Фокины, что действительно несколько напоминает словосочетание «четыре короля», произнесенное по-английски.

В сыроварне особо поблагодарили покупателей, отзывы которых определяют направление развития сыроваров.

— Именно благодаря их отзывам мы понимаем, в какую сторону нам необходимо двигаться, как нужно изменить наши сыры, чтобы они становились лучше, — отметили в Four Kings.

Кроме первого места, на конкурсе раздали несколько десятков золотых, серебряных и бронзовых медалей. По правилам конкурса, получить медаль любого достоинства могут сразу несколько образцов в каждой категории. Так, в разделе «Свежие сыры» (выдержка до двух недель) только золотых медалей было роздано 32 штуки.

В Новосибирске медали получили «Наша сыроварня» (три золота, серебро и бронза) и ремесленная сыроварня Labrie (золото и серебро). Коме того, две медали дополнительно получил победитель Four Kings.

Сыроварня Labrie стала до этого победителем сибирского этапа конкурса со своим сыром «Манчего». На национальном уровне он получил золотую медаль в категории «Козьи выдержанные сыры».

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