Для тех, кому надоело лечо: 7 рецептов для закруток из сладкого перца
Впрочем, лечо в этом списке тоже есть, но — особенное!
Ближе к осени у садоводов возникает один глобальный вопрос: куда девать всё, что выросло на участке за лето? И посадили-то, кажется, немного, а оно вон как разрослось! Чтобы урожай не кис почем зря, мы рассказываем вам о рецептах заготовок, которыми поделились с нами наши читатели на форумах. Сегодня очередь дошла до перцев. Понятно, что практически любая закрутка — это каша из топора. Но мы выбрали те рецепты, где перец играет либо основную роль, либо одну из главных.
Салат «Вдоль по огороду»
Читательница под ником Snegalya71, которая поделилась с нами этим рецептом, предупреждает: хотя салат «Вдоль по огороду» получается очень вкусным, делать его в одиночку муторно — придется много всего резать. Поэтому зовите команду поддержки или включайте любимый сериал, чтобы время пролетело незаметно.
Всё, что можно резать, — режьте. Кубиками или как вам больше нравится. И варите полчаса. После чего раскладывайте по банкам и закатывайте.
Зимний салат
К «Оливье», который еще называют Зимним салатом, этот рецепт не имеет никакого отношения. Ну, разве что, в его составе тоже есть морковь и лук. По килограмму. Кроме них вам понадобятся килограмм болгарского перца и три-четыре бурых помидора.
— Морковь перетереть на крупной терке. Всё остальное нарезать полукольцами, — рассказывает наша читательница под ником Irina NN. — Я всё это складываю в большой таз, добавляю по вкусу соль, немного сахара, тщательно перемешиваю и раскладываю по банкам (0,5 — 0, 7 литра). Ставлю на паровую баню минут на 40–50. В каждую банку добавляю две столовые ложки растительного масла и одну столовую ложку 9%-го уксуса. Еще минут 5–7 держу на паровой бане и закрываю стерильными крышками. Затем банки заворачиваю в одеяло до полного остывания. Этот салат можно использовать как заправку в супы и вторые блюда.
Лечо «По-белорусски»
Читательница Галина говорит, что лечо «По-белорусски» получается вкусным и сытным и у такой заготовки есть все шансы стать любимым блюдом всей семьи.
— Лук нарезать кольцами, помидоры — дольками, перец — ломтиками, морковь натереть на крупной терке, — рассказывает Галина. — В кипящее масло положить морковь, постоянно помешивая, довести до кипения. Добавить перец, лук, помидоры, варить, помешивая, 25 минут. Затем добавить рис, через 5–10 минут всыпать сахар, соль, влить уксус, варить еще 10 минут. Разложить в стерилизованные литровые банки, накрыть крышками, стерилизовать 20–25 минут. Закатать, укутать до остывания.
Перчик «Вкусный»
Для этих закруток, которыми с нами поделилась читательница Татьяна, скрывающаяся под ником Поганочка, вам понадобятся:
- сладкий перец — 3 кг;
- вода — 1 литр;
- сахар — 1,5 стакана;
- соль — 2 столовые ложки;
- уксус 3% — 1,5 стакана (или чуть больше 1/2 стакана 9%-го уксуса);
- растительное масло — 1 стакан.
Для начала вымойте банки и крышки с содой и простерилизуйте. Затем очистите перец от плодоножек и семян, вымойте и разрежьте на четыре части. Далее — подготовьте маринад: в воду добавьте соль, сахар, уксус и масло и доведите всё это до кипения.
— Перец партиями опускаем в кипящий маринад и варим пять минут с момента закипания, — рассказывает Татьяна. — Разложим перец по банкам, зальем маринадом и закатаем. Банки перевернем и остудим. Очень вкусно. Еще таким рассолом, когда в нем перец полежит, заливаю помидорки — получается обалденно.
Салат «Зимняя сказка»
Если строго следовать рецепту, которым поделилась с нами читательница Ольга под ником oliskaAvto, «Зимней сказки» у вас в итоге получится четыре литра.
— Томаты, перец, чеснок пропустить через мясорубку. Добавить соль, сахар, уксус, растительное масло. Варить десять минут, — рассказывает Ольга. — Нарезать огурцы полукольцами или кольцами (в зависимости от размера) и положить их в кастрюлю с заливкой. Варить еще десять минут. Разложить по банкам, простерилизовать, закатать, перевернуть, укутать. Вкуснотища! По запаху и вкусу — прямо хренодер!
Салат-икра из свёклы
Вообще, надо сказать, что российские садоводы полумерами руки не пачкают, поэтому ингредиенты для заготовок всегда исчисляют килограммами. Салат-икра из свёклы от нашей читательницы Елены, скрывающейся под ником kenni7887, — не исключение. Для его приготовления вам понадобятся:
- свёкла — 4 кг;
- сладкий перец — 2 кг;
- лук — 2 кг;
- помидоры — 2 кг;
- перец чили — по вкусу;
- соль, сахар — по вкусу.
Пропустите томаты через мясорубку, свёклу натрите на крупной терке и тушите их в кастрюле один час, периодически помешивая. Пока они тушатся, нарежьте лук полукольцами, а перец — соломкой, обжарьте их в подсолнечном масле до полуготовности, после чего добавьте к томатно-свекольной массе. После чего, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений, добавьте острый перец, соль и сахар. Как только поймете, что всего достаточно, оставьте всё тушиться еще минут десять и раскладывайте в горячем виде по стерилизованным банкам.
Салат «Рыжик»
Такой салат, уверяет наша читательница под ником Костромичка, понравится даже тем, кто не может назвать себя любителем болгарского перца.
Очистите морковь и натрите ее на крупной терке, залейте растительным маслом и тушите 20 минут. Репчатый лук очистите и нарежьте полукольцами, опустите в морковь и тушите вместе с морковью еще 20 минут. Потом добавьте нарезанный соломкой сладкий перец и снова тушите те же 20 минут. После чего добавьте томатную пасту, соль, сахар и уксусную эссенцию. Проварите еще 10 минут, разлейте в простерилизованные банки и сразу закатайте.
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