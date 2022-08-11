Для тех, кому надоело лечо: 7 рецептов для закруток из сладкого перца

Всё, что можно резать, — режьте. Кубиками или как вам больше нравится. И варите полчаса. После чего раскладывайте по банкам и закатывайте.



Зимний салат

К «Оливье», который еще называют Зимним салатом, этот рецепт не имеет никакого отношения. Ну, разве что, в его составе тоже есть морковь и лук. По килограмму. Кроме них вам понадобятся килограмм болгарского перца и три-четыре бурых помидора.

