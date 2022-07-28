Кондитерская с 20-летней историей переезжает на новое место в центре Новосибирска

Одна из старейших кондитерских Новосибирска «Батерфляй» откроется на новом месте. В заведении объясняют это желанием быть ближе к улицам, где прогуливаются горожане.
«Батерфляй» — одна из старейших работающих кондитерских-кофеен Новосибирска. Заведение в подвале на Фрунзе открылось еще в 2000 году и практически бесперебойно работало там до июня этого года. Новой площадкой для кондитерской стало помещение на первом этаже пристройки офисного здания на Ленина, 12. Информацию об этом подтвердили в заведении.
— Мы планировали капитальную реновацию зала, также хотелось иметь кафе, где любят прогуливаться горожане, а также, где есть возможность более удобно припарковаться. Сейчас кафе работает на доставку, готовим торты и сладкие столы для мероприятий. Наш кейтеринг также сейчас работает, — сообщили в заведении.
Ранее здесь очень недолго располагался коворкинг, до этого (тоже недолго) работал ресторан «Урицкий». После закрытия «Урицкого» площадку разрезали на три части. В одной в прошлом году заработала пиццерия из Кемерова, в другой кофейню PRIMETIME в этом году сменила бургерная Hudson. В целом же этот отрезок улицы Ленина очень богат кофейнями и кондитерскими — в пятиминутной шаговой доступности здесь работают порядка 20 таких точек.
Полноценно (то есть с залом) «Батерфляй» должна возобновить работу на новом месте до конца лета.
Помещение закрывшегося кафе PRIMETIME family в районе площади Калинина займет очередной ресторан среднеазиатской и кавказской кухни «Аджикинежаль». Ранее здесь работало заведение близкого профиля под названием «Белое солнце».