Кондитерская с 20-летней историей переезжает на новое место в центре Новосибирска

Одна из старейших кондитерских Новосибирска «Батерфляй» откроется на новом месте. В заведении объясняют это желанием быть ближе к улицам, где прогуливаются горожане.



«Батерфляй» — одна из старейших работающих кондитерских-кофеен Новосибирска. Заведение в подвале на Фрунзе открылось еще в 2000 году и практически бесперебойно работало там до июня этого года. Новой площадкой для кондитерской стало помещение на первом этаже пристройки офисного здания на Ленина, 12. Информацию об этом подтвердили в заведении.