СЕЙЧАС +21°С
Пробки 1/10
usd 61.27
eur 62.05
Тема дняОтключение воды с 11 по 15 июля
Шесть мифов о здоровой еде, из-за которых мы покупаем ненужные продукты
Интересно про едуОбзор

Шесть мифов о здоровой еде, из-за которых мы покупаем ненужные продукты

От многих из них мы можем безболезненно отказаться

1 058
Некоторая еда не так здорова, как ее малюют

Некоторая еда не так здорова, как ее малюют

Поделиться

В попытках нанести себе как можно больше пользы вместе с питанием мы порой покупаем в магазинах разную белиберду. Просто потому что где-то услышали, будто хлебцы — лучшая альтернатива обычному хлебу, а отруби так и вообще богатый источник растительного белка, углеводов и полезных микроэлементов, как мы только без них обходимся. Но на поверку оказывается, что мы вполне неплохо можем справиться и без всего такого. На этот раз мы собрали небольшую корзину продуктов, которые считаются чрезвычайно полезными, отнесли всё это диетологам, а они рассказали, что в нашей корзине лишнее.

1

Гранола — самый полезный завтрак

Одно время гранола была (да и сейчас старается удерживать свои позиции) популярным завтраком или перекусом. А всё потому что она, как считалось, снижает уровень холестерина, регулирует пищеварение, помогает сбросить вес, улучшает работу сердца, насыщает энергией, предотвращает анемию, способствует нормальной работе органов. И это еще не полный список еще волшебных свойств.

— Гранола представляет собой овсяные хлопья или хлопья других злаков, дополнительно подвергшиеся обработке, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Хлопья чаще обжарены с добавлением масла, сахарного сиропа или меда, в составе могут быть также сухофрукты, цукаты, засушенные ягоды и прочее. Гранола — это полноценный десерт с высоким содержанием простых углеводов, пример быстрого и калорийного завтрака. Польза регулярного употребления гранолы в долговременной перспективе сомнительна. Каша из цельного овса с добавлением ягод и фруктов будет полезнее и надолго обеспечит энергией.

Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Поделиться

2

Йогурт полезен для пищеварения

Еще биолог Илья Мечников считал болгарскую палочку — одну из двух бактерий, используемых для производства йогурта, — основным средством в борьбе против старения и самоотравления организма человека. Этой бактерии действительно приписывают много чудодейственных свойств, а вместе с ней и йогуртам. Якобы они способны уничтожать стрептококки, тифозные палочки и стафилококки, повышают сопротивляемость организма ко многим болезням, повышают иммунитет в целом. Всё это действительно так, но есть одна оговорка: такие эффекты дает так называемый живой йогурт. Но то, что мы видим на полках магазинов, — термически обработанные йогурты. Хотите пользы — берите йогурты без красителей, сахаров и всего такого.

— Для примера: в мороженом содержится четыре ложки сахара, в ванильном йогурте — пять, в 300 граммах газированной воды — девять, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Кроме того, все мы наслышаны о пробиотиках, но их эффект несколько преувеличен. Они искусственно поселяются в кишечнике и восстанавливают популяцию полезных бактерий. В этом их основное свойство. Однако большая часть теряется в процессе пищеварения.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

Поделиться

3

Рисовые хлебцы — лучшая замена хлебу

— Рисовые хлебцы, продукт простого понятного состава, могут являться альтернативой обычному хлебу, особенно удобны в походах и путешествиях: легкие, могут долго храниться, хорошо насыщают за счет калорийности (315 ккал на 100 г) и пищевых волокон, — говорит Вероника Черанева. — Рисовые хлебцы могут применяться в безглютеновом рационе у пациентов с целиакией. Однако при избыточном употреблении могут провоцировать метеоризм и запоры, поэтому важно следить за питьевым режимом, употребляя хлебцы.

Поделиться

4

Зерновые батончики — перекус для тех, кто следит за фигурой

Так называемые фитнес-батончики позиционируются как полезный перекус для тех, кто следит за своей фигурой, и занятых людей. На деле в них обычно, кроме обилия сахара, еще и крайне низкое содержание белка — питательного вещества, которое способствует насыщению. Но здесь не всё так однозначно, ведь батончиков сегодня огромное множество, они различаются по составу и назначению. Например, для необходимой порции белка лучше брать протеиновые.

В Роскачестве провели большое исследование злаковых батончиков, чтобы выяснить, сколько в них добавленного сахара, консервантов, жиров и других добавок. Эксперты проверили фитнес-снеки четырех видов двадцати торговых марок: мюсли / злаковые, фруктовые и фруктово-ореховые, белковые и для похудения. Их исследовали по 86 показателям, включая маркировку, органолептику, аминокислотный состав и энергетическую ценность.

В батончиках некоторых торговых марок обнаружили небольшое содержание консервантов, но миф о том, что батончики состоят из одной «химии», не подтвердился. Не нашлось и трансжиров.

Что касается белка в протеиновых батончиках, то всего лишь в одном продукте действительное значение не соответствовало указанному на упаковке. Да и то производитель не завысил, а занизил его содержание: тесты показали 10,16 г на 100 г продукта вместо заявленных 9,2 г. Но внутри группы разброс по содержанию белка оказался серьезным — от 16,9 до 35,7 г.

Еще больший разброс — по показателям жира: от 8,5 до 23,9 г. Подсчитали исследователи и массовую долю пищевых волокон. Как выяснилось, батончики далеки от того, чтобы обеспечить суточную долю клетчатки. Больше всего ее в мюсли и протеиновых, а вот фруктово-ореховые оказались далеки от идеала.

При подсчете общего содержания сахара в батончиках результаты дали очень большой разброс значений — от 7,9 до 63,6 г на 100 г продукта. При этом большинство производителей не выносит данные о количестве сахара на упаковку. Только два бренда сочли нужным проинформировать об этом покупателей, но эти данные не сошлись с реальными показателями: одна марка указывала на упаковке 33 г сахара (в действительности — 38,1), другая — 22 (фактически — 37,3).

Поделиться

5

Отруби — прекрасный источник клетчатки

Изначально отрубями кормили скот. Потом ученые к ним присмотрелись и нашли много полезных веществ: витамины E, B1, B2, В6 и PP, селен, железо, магний, калий и другие минеральные вещества, а главное — клетчатку. Самое то, чтобы и людям такую диету прописать!

— Отруби — это побочный продукт переработки зерна, остатки зерновых оболочек, источник пищевых волокон, — говорит Вероника Черанева. — Норма потребления пищевых волокон — порядка 30 г в день в составе зелени, овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и злаков. Отруби могут являться добавкой к рациону при дефиците клетчатки и пищевых волокон, когда не удается съесть минимум 500 г разнообразных овощей в течение дня. Важно, чтобы отруби были тщательно перемолоты, не имели в составе грубых частиц, царапающих слизистую пищеварительного тракта. Для обогащения пищи клетчаткой отруби удобно добавлять в домашнюю выпечку и каши. Если в вашем рационе достаточно зелени, овощей и фруктов, использовать отруби необязательно, дополнительной пользы они не принесут.

Поделиться

6

Свежевыжатые соки — сплошные витамины

Из всего ассортимента соков свежевыжатые, конечно, самые полезные. Но если бы всё было так просто. Сами по себе фрукты — хорошо. Это не только про витамины, а еще и про увеличение количества клетчатки и снижение числа углеводов, протеина и жиров в питании. Питательные вещества, за которые все так хвалят фрукты, содержатся преимущественно в кожуре и в сок не попадают. Вместо этого вы получите сладкую воду с некоторым количеством витаминов, не больше.

Свежевыжатый сок — это просто продукт, который не имеет никаких консервантов. Если, например, мы берем сок в коробках и сок свежевыжатый, то из двух зол нужно выбирать меньшее. Но при всём при этом не остается никакой клетчатки. Возможно, в мякоти ее немного и есть, но минимальные дозы. А человеку всё-таки необходимо съедать достаточное количество клетчатки. В обычном пищевом протоколе у среднестатистического обывателя ее крайне большой недостаток.

Не забываем и о рекомендованной фруктово-овощной норме — пять порций (400–500 г) в день. На самом деле это не много. В травоядное вы не превратитесь. Зато снизите риск развития болезней сердца и сосудов, рака и преждевременной смерти. К сокам такая арифметика никакого отношения не имеет, потому что здесь в дело вступает сахар. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым ежедневно потреблять не больше 30 г добавленного сахара, что равняется 150 мл фруктового сока.

Поделиться

По теме

батончикидиетадиетологедаздоровое питаниепитаниеправильное питаниесокйогуртгранолазлаковые батончикимифы о едеотруби
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2