Шесть мифов о здоровой еде, из-за которых мы покупаем ненужные продукты

Так называемые фитнес-батончики позиционируются как полезный перекус для тех, кто следит за своей фигурой, и занятых людей. На деле в них обычно, кроме обилия сахара, еще и крайне низкое содержание белка — питательного вещества, которое способствует насыщению. Но здесь не всё так однозначно, ведь батончиков сегодня огромное множество, они различаются по составу и назначению. Например, для необходимой порции белка лучше брать протеиновые.



В Роскачестве провели большое исследование злаковых батончиков, чтобы выяснить, сколько в них добавленного сахара, консервантов, жиров и других добавок. Эксперты проверили фитнес-снеки четырех видов двадцати торговых марок: мюс ли / зла ковые, фруктовые и фруктово-ореховые, белковые и для похудения. Их исследовали по 86 показателям, включая маркировку, органолептику, аминокислотный состав и энергетическую ценность.



В батончиках некоторых торговых марок обнаружили небольшое содержание консервантов, но миф о том, что батончики состоят из одной «химии», не подтвердился. Не нашлось и трансжиров.



Что касается белка в протеиновых батончиках, то всего лишь в одном продукте действительное значение не соответствовало указанному на упаковке. Да и то производитель не завысил, а занизил его содержание: тесты показали 10,16 г на 100 г продукта вместо заявленных 9,2 г. Но внутри группы разброс по содержанию белка оказался серьезным — от 16,9 до 35,7 г .



Еще больший разброс — по показателям жира: от 8,5 до 23,9 г . Подсчитали исследователи и массовую долю пищевых волокон. Как выяснилось, батончики далеки от того, чтобы обеспечить суточную долю клетчатки. Больше всего ее в мюсли и протеиновых, а вот фруктово-ореховые оказались далеки от идеала.

