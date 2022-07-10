Шесть мифов о здоровой еде, из-за которых мы покупаем ненужные продукты
От многих из них мы можем безболезненно отказаться
В попытках нанести себе как можно больше пользы вместе с питанием мы порой покупаем в магазинах разную белиберду. Просто потому что где-то услышали, будто хлебцы — лучшая альтернатива обычному хлебу, а отруби так и вообще богатый источник растительного белка, углеводов и полезных микроэлементов, как мы только без них обходимся. Но на поверку оказывается, что мы вполне неплохо можем справиться и без всего такого. На этот раз мы собрали небольшую корзину продуктов, которые считаются чрезвычайно полезными, отнесли всё это диетологам, а они рассказали, что в нашей корзине лишнее.
1
Гранола — самый полезный завтрак
Одно время гранола была (да и сейчас старается удерживать свои позиции) популярным завтраком или перекусом. А всё потому что она, как считалось, снижает уровень холестерина, регулирует пищеварение, помогает сбросить вес, улучшает работу сердца, насыщает энергией, предотвращает анемию, способствует нормальной работе органов. И это еще не полный список еще волшебных свойств.
— Гранола представляет собой овсяные хлопья или хлопья других злаков, дополнительно подвергшиеся обработке, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Хлопья чаще обжарены с добавлением масла, сахарного сиропа или меда, в составе могут быть также сухофрукты, цукаты, засушенные ягоды и прочее. Гранола — это полноценный десерт с высоким содержанием простых углеводов, пример быстрого и калорийного завтрака. Польза регулярного употребления гранолы в долговременной перспективе сомнительна. Каша из цельного овса с добавлением ягод и фруктов будет полезнее и надолго обеспечит энергией.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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2
Йогурт полезен для пищеварения
Еще биолог Илья Мечников считал болгарскую палочку — одну из двух бактерий, используемых для производства йогурта, — основным средством в борьбе против старения и самоотравления организма человека. Этой бактерии действительно приписывают много чудодейственных свойств, а вместе с ней и йогуртам. Якобы они способны уничтожать стрептококки, тифозные палочки и стафилококки, повышают сопротивляемость организма ко многим болезням, повышают иммунитет в целом. Всё это действительно так, но есть одна оговорка: такие эффекты дает так называемый живой йогурт. Но то, что мы видим на полках магазинов, — термически обработанные йогурты. Хотите пользы — берите йогурты без красителей, сахаров и всего такого.
— Для примера: в мороженом содержится четыре ложки сахара, в ванильном йогурте — пять, в
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
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3
Рисовые хлебцы — лучшая замена хлебу
— Рисовые хлебцы, продукт простого понятного состава, могут являться альтернативой обычному хлебу, особенно удобны в походах и путешествиях: легкие, могут долго храниться, хорошо насыщают за счет калорийности (315 ккал на 100 г) и пищевых волокон, — говорит Вероника Черанева. — Рисовые хлебцы могут применяться в безглютеновом рационе у пациентов с целиакией. Однако при избыточном употреблении могут провоцировать метеоризм и запоры, поэтому важно следить за питьевым режимом, употребляя хлебцы.
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4
Зерновые батончики — перекус для тех, кто следит за фигурой
Так называемые фитнес-батончики позиционируются как полезный перекус для тех, кто следит за своей фигурой, и занятых людей. На деле в них обычно, кроме обилия сахара, еще и крайне низкое содержание белка — питательного вещества, которое способствует насыщению. Но здесь не всё так однозначно, ведь батончиков сегодня огромное множество, они различаются по составу и назначению. Например, для необходимой порции белка лучше брать протеиновые.
В Роскачестве провели большое исследование злаковых батончиков, чтобы выяснить, сколько в них добавленного сахара, консервантов, жиров и других добавок. Эксперты проверили фитнес-снеки четырех видов двадцати торговых марок: мюс
В батончиках некоторых торговых марок обнаружили небольшое содержание консервантов, но миф о том, что батончики состоят из одной «химии», не подтвердился. Не нашлось и трансжиров.
Что касается белка в протеиновых батончиках, то всего лишь в одном продукте действительное значение не соответствовало указанному на упаковке. Да и то производитель не завысил, а занизил его содержание: тесты показали
Еще больший разброс — по показателям жира: от 8,5 до
При подсчете общего содержания сахара в батончиках результаты дали очень большой разброс значений — от 7,9 до
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5
Отруби — прекрасный источник клетчатки
Изначально отрубями кормили скот. Потом ученые к ним присмотрелись и нашли много полезных веществ: витамины E, B1, B2, В6 и PP, селен, железо, магний, калий и другие минеральные вещества, а главное — клетчатку. Самое то, чтобы и людям такую диету прописать!
— Отруби — это побочный продукт переработки зерна, остатки зерновых оболочек, источник пищевых волокон, — говорит Вероника Черанева. — Норма потребления пищевых волокон — порядка
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6
Свежевыжатые соки — сплошные витамины
Из всего ассортимента соков свежевыжатые, конечно, самые полезные. Но если бы всё было так просто. Сами по себе фрукты — хорошо. Это не только про витамины, а еще и про увеличение количества клетчатки и снижение числа углеводов, протеина и жиров в питании. Питательные вещества, за которые все так хвалят фрукты, содержатся преимущественно в кожуре и в сок не попадают. Вместо этого вы получите сладкую воду с некоторым количеством витаминов, не больше.
Свежевыжатый сок — это просто продукт, который не имеет никаких консервантов. Если, например, мы берем сок в коробках и сок свежевыжатый, то из двух зол нужно выбирать меньшее. Но при всём при этом не остается никакой клетчатки. Возможно, в мякоти ее немного и есть, но минимальные дозы. А человеку всё-таки необходимо съедать достаточное количество клетчатки. В обычном пищевом протоколе у среднестатистического обывателя ее крайне большой недостаток.
Не забываем и о рекомендованной фруктово-овощной норме — пять порций (400–
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