Хватит пить этот морс! Шесть холодных напитков с кофе, которые легко сделать дома

Ситуация такая: на улице жара, выходить из дома абсолютно никуда не хочется, но при этом мучает дикая жажда. А у любителей кофе есть и еще одна проблема: в такую погоду совсем не до горячих напитков. И невольно приходит в голову мысль о ледяном эспрессо-тонике из любимой кофейни, но ехать туда в такую жару желания не возникает. А почему бы не сделать его дома самостоятельно? Бариста Наталья Афанасович рассказала простые рецепты шести прохладительных кофейных напитков, которые легко можно сделать дома (возможно, вы даже забросите свою любимую кофейню).
Фраппе
Фраппе — покрытый молочной пеной холодный кофейный напиток родом из Греции. Его можно делать на основе кофе, приготовленного в турке или гейзерной кофеварке (или использовать другой концентрированный кофе).
Для приготовления фраппе понадобится кофе, лед, молоко и сливки. Все эти ингредиенты нужно закинуть в блендер и перемешать: сначала добавить лед, потом — молоко и сливки, а в конце — сам кофе.
— Кофе лучше использовать охлажденный — добавить пару кубиков льда. Если есть время, можно сварить его заранее и охладить в холодильнике. Это нужно для того, чтобы вкус кофе получился молочным и сливочным. Если же добавлять в лед горячий кофе, то вкус получится более водянистым, — поделилась секретами Наталья.
В различных вариациях фраппе можно готовить с разными ликерами, шоколадом и мороженым.
Бамбл
Этот кофейный напиток изобрели в России — в 2001 году бариста Роман Гордеев приготовил его в «Кофемании». Сейчас бамбл переживает новый виток славы, спасая от жары любителей кофе. Напиток неслучайно назвали в честь шмеля — bumble bee по-английски. Его подают в прозрачном стакане или бокале так, чтобы были видны слои, похожие на шмелиную раскраску.
— Чтобы приготовить бамбл, нужно заполнить стакан льдом, влить апельсиновый сок, а затем добавить эспрессо. Кофе нужно обязательно наливать на лед, чтобы напиток получился слоями. Но перед тем, как начать пить, его нужно будет перемешать, — пояснила Наталья.
Также в бамбл по желанию можно добавить карамельный сироп — стандартная порция составляет 20 миллилитров.
Эспрессо-тоник
Любовь скандинавов к минимализму проявилась и в приготовлении кофейных напитков. На одном из корпоративов кафе Koppi Roasters в Швеции бариста соединил эспрессо и биттер, придумав новый напиток. Он понравился основательнице заведения настолько, что эспрессо-тоник включили в меню, а сейчас он имеется во многих кофейнях.
Для приготовления понадобится лед, тоник, лимон (или лайм) и свежеприготовленный эспрессо.
— В стакан нужно добавить лед. Когда стакан немного охладится, залейте тоник и положите дольку лайма или лимона. В конце нужно влить свежеприготовленный кофе, перемешать и наслаждаться, — рассказала Наталья.
Шейкерато
Этот прохладный кофе родом из Италии, и его название произошло, как несложно догадаться, от слова shake — «трясти». Для его приготовления понадобится шейкер, который в домашних условиях можно заменить на банку с крышкой и ситечко. Из ингредиентов — несколько кубиков льда, эспрессо, сахарный сироп и щепотка соли.
— Сперва в шейкер нужно добавить сахарный сироп и кубики льда. Затем приготовьте эспрессо, добавьте в него щепотку соли и размешайте, закройте шейкер и взбивайте напиток полминуты. После этого нужно вылить всё в бокал — напиток эффектно смотрится в бокалах для коктейля или мартини, — пояснила Наталья.
Дальгона-кофе
— Этот южнокорейский напиток стал по-настоящему вирусным для тех, кто во время локдауна смотрел ролики в TikTok, — поделилась Наталья. — Чтобы его приготовить, не нужно никакого сложного оборудования, даже кофемашины — только венчик. Главный секрет напитка — это его пышная и густая пена, она получается, если смешать сахар с растворимым кофе.
Для напитка понадобится растворимый кофе, теплая вода, сахар и молоко. В отдельной миске нужно смешать кофе, воду и сахар до полного растворения, затем взбить эту смесь венчиком (а лучше ручным миксером, потому что взбивать придется долго). Постепенно смесь будет густеть, светлеть и станет напоминать мусс. Тогда нужно наполнить стакан холодным молоком и выложить сверху ложкой кофейную массу. Затем можно перемешать напиток и пить.
Колд брю
А это рецепт для тех, кто не сильно торопится и готов повозиться с приготовлением напитка. Колд брю — это кофе, который настаивается в холодной воде от 10 до 24 часов. Чтобы приготовить этот напиток, понадобятся кофемолка (если у вас зерновой кофе) или уже молотый кофе (крупный помол), сито, муслиновая ткань (или бумажные полотенца), а также две большие емкости (одна должна быть с крышкой). Для кофемолки нужно будет выбрать подходящую степень помола, чтобы частички кофе по размеру напоминали панировочные сухари. Если они будут меньше, напиток может получиться мутным.
Для настаивания нужно заполнить крупную банку кофе и холодной водой в пропорциях 1:8 (если колд брю со льдом, то 1:4). Затем нужно тщательно всё перемешать, накрыть крышкой и поставить банку в холодильник. Обычный колд брю должен настаиваться 18–24 часа, со льдом — 10–12 часов. После этого напиток нужно процедить через сито, чтобы избавиться от крупных частичек кофе.
— Затем нужно положить на очищенное сито муслиновую ткань или несколько бумажных полотенец и процедить кофе еще раз. Это нужно будет повторить 2–3 раза, пока на дне банки не останется видимых частиц. Если напиток не удается довести до такой чистоты, значит вы использовали кофе слишком мелкого помола, — пояснила Наталья.
В готовый колд брю можно добавить молоко и сливки, также он очень хорошо сочетается с вишневым соком.
Бонус: как приготовить сиропы к напиткам
Любой из напитков можно дополнить сиропом, который тоже очень легко приготовить самим. Например, самые простые варианты — сахарный и карамельный сиропы.
— Для сахарного сиропа нужны лишь сахар и вода в пропорции 1:1, — поделилась Наталья. — Нужно смешать сахар и воду, затем довести до кипения, помешивая, пока сахар не растворится. Затем снимите с огня, охладите, перелейте в бутылку и храните в холодильнике. Кстати, можно использовать не только обычный, но и тростниковый сахар.
Для карамельного сиропа также понадобятся сахар и вода (100 мл и 100 г соответственно), а еще чайная ложка лимонного сока. В первую очередь в кастрюлю кладется сахар, лимонный сок, воду можно добавить или сразу же, или после того, как появятся пузырьки (допускаются оба варианта).
— Кастрюлю нужно поставить на медленный огонь, постоянно помешивать и ждать, пока не появятся первые признаки закипания, обычно это около 20 минут, — пояснила Наталья. — Если вы еще не залили воду, то это нужно сделать сейчас, но очень аккуратно. Нужно отследить тонкую грань и не пережечь будущий сироп — не упустить момент, когда смесь начнет густеть и темнеть. Чем темнее смесь, тем ярче будет вкус карамели в сиропе, но в определенный момент она может начать гореть.
Лимонный сок в составе необязателен, но добавляет приятные нотки к сиропу. Когда смесь приготовится, в нее нужно добавить еще одну порцию воды, чтобы получился жидкий сироп.
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