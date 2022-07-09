Хватит пить этот морс! Шесть холодных напитков с кофе, которые легко сделать дома

Фраппе

Фраппе — покрытый молочной пеной холодный кофейный напиток родом из Греции. Его можно делать на основе кофе, приготовленного в турке или гейзерной кофеварке (или использовать другой концентрированный кофе).

Для приготовления фраппе понадобится кофе, лед, молоко и сливки. Все эти ингредиенты нужно закинуть в блендер и перемешать: сначала добавить лед, потом — молоко и сливки, а в конце — сам кофе.