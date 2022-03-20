Как приготовить гречку, чтобы она была максимально полезной: разбираемся с диетологами

Удивительным образом за два с половиной года существования нашей рубрики «Интересно про еду» мы еще ни разу подробно не разбирали гречку. Узнавали у шеф-поваров и диетологов 6 рецептов из гречки, которые вам понравятся, выясняли, что на одной гречневой крупе свет клином не сошелся, и находили 5 круп, которые стоит купить вместо гречки. А вот так чтобы взять и разобрать гречку на полезные и вредные свойства — такого не было. Исправляемся.



В чем польза гречки?

В составе гречки много полезных и важных микроэлементов. Среди них — марганец, селен, йод. Также в гречке предостаточно витаминов, в том числе фолиевая и никотиновая кислоты и рутин. А еще в ней содержатся практически все незаменимые аминокислоты — триптофан, лейцин, фенилаланин, лизин и другие. Лизин, в частности, участвует в синтезе коллагена (от этого зависит качество и упругость кожи). Гречка снижает уровень плохого холестерина, нормализует обмен веществ, полезна при анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях, ожирении и сахарном диабете. Магний в составе гречки полезен для сосудов и работы сердечно-сосудистой системы, его рекомендуют людям с нарушением сердечного ритма.

