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Как приготовить гречку, чтобы она была максимально полезной: разбираемся с диетологами

И выясняем — правда ли, что зеленая гречка лучше обычной

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Все мы привыкли гречку варить. Но как сделать это правильно?

Все мы привыкли гречку варить. Но как сделать это правильно?

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Удивительным образом за два с половиной года существования нашей рубрики «Интересно про еду» мы еще ни разу подробно не разбирали гречку. Узнавали у шеф-поваров и диетологов 6 рецептов из гречки, которые вам понравятся, выясняли, что на одной гречневой крупе свет клином не сошелся, и находили 5 круп, которые стоит купить вместо гречки. А вот так чтобы взять и разобрать гречку на полезные и вредные свойства — такого не было. Исправляемся.

В чем польза гречки?


В составе гречки много полезных и важных микроэлементов. Среди них — марганец, селен, йод. Также в гречке предостаточно витаминов, в том числе фолиевая и никотиновая кислоты и рутин. А еще в ней содержатся практически все незаменимые аминокислоты — триптофан, лейцин, фенилаланин, лизин и другие. Лизин, в частности, участвует в синтезе коллагена (от этого зависит качество и упругость кожи). Гречка снижает уровень плохого холестерина, нормализует обмен веществ, полезна при анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях, ожирении и сахарном диабете. Магний в составе гречки полезен для сосудов и работы сердечно-сосудистой системы, его рекомендуют людям с нарушением сердечного ритма.

Гречка и некоторые ее полезные вещества

Гречка и некоторые ее полезные вещества

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— Эта каша — хороший источник белков, углеводов, содержит витамины группы В, цинк, железо, медь, магний, кальций и даже биофлавонид рутин, который улучшает структуру капилляров, повышает их эластичность, предотвращает ломкость и тромбообразование, является геропротектором, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — К тому же рутин выводит жидкость из организма, из-за чего гречневую диету советуют моделям и спортсменам.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

Считается, что за счет витаминов группы B, магния, марганца и триптофана гречка улучшает психоэмоциональное состояние и нормализует сон. Эти вещества участвуют в естественной выработке серотонина и допамина, успокаивают боль.

— Гречка содержит витамины группы В, РР, Е, фолиевую кислоту, каротиноиды, фосфолипиды, отвечающие за рост и правильное развитие организма, поддерживают нормальный обмен веществ и сохраняют красоту и молодость. По их содержанию гречка превосходит остальные крупы, — объясняет диетолог Татьяна Селезнева. — Рутин укрепляет кровеносные сосуды, разжижает густую кровь, способствует усвоению витамина С, кальция, железа, благотворно влияет на щитовидную железу и иммунитет.

Татьяна Селезнева — фуд-коуч по здоровому питанию, врач-диетолог и автор курса «Интеллектуальное похудение» и онлайн-проектa «Прокачка рациона за 10 дней».

Для желудка гречка полезна тем, что нерастворимые пищевые волокна в ее составе стимулируют перистальтику кишечника. Органические кислоты в сочетании с магнием и флавоноидами способствуют улучшению желчеобразования и желчеотделения, стимулируют выработку панкреатического сока. А фосфолипиды и аминокислоты помогают защитить печень. Растворимые пищевые волокна связывают желчные кислоты и выводят их из организма естественным путем, тем самым снижая уровень холестерина в крови, что крайне важно в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, минералы в составе гречки способствуют укреплению костно-связочной системы, а некоторые вещества (каротиноиды, флавоноиды, витамин Е) обладают регенерирующим эффектом.

Гречка помогает при анемии, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, повышает иммунитет.

— Витамины группы B, фосфолипиды, аминокислоты метионин, аргинин и треонин способствуют улучшению липидного обмена и препятствуют образованию жировых отложений, — говорит Ирина Торопыгина. — Гречка — источник резистентного крахмала, который не превращается в глюкозу в кишечнике, и сложных углеводов. Они создают длительное ощущение сытости. Гречневая крупа — хороший источник клетчатки с низким и средним гликемическим индексом. Это означает, что для большинства людей с диабетом второго типа гречка безопасна для употребления.

Чем вам может быть полезна гречка

Чем вам может быть полезна гречка

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Как правильно приготовить гречку


Чтобы сохранить максимум гречневой пользы, пригодятся три способа приготовления крупы:

  • запаривание;
  • замачивание;
  • отваривание.

При заваривании гречка получается минимально обработанной. Соответственно, в ней сохраняются все полезные вещества. Для этого достаточно залить на ночь гречку кипятком, и наутро вы получите готовый полезный завтрак.

При замачивании промытую гречку отправляют в кастрюлю и заливают холодной водой в соотношении 1:1. Через несколько часов при комнатной температуре гречка набухнет и станет полуготовой. Добавьте еще немного воды и поставьте гречку повариться несколько минут, пока она не приготовится окончательно.

В отваривании тоже есть свои тонкости. Варить гречку рекомендуют не больше 20 минут после закипания (лучше уложиться вообще в 5–10 минут), после чего выключить огонь, накрыть кашу крышкой, закутать полотенцем и оставить в импровизированной бане на пару часов.

Полезно ли есть гречку каждый день?


Даже если вы жить не можете без гречки или хотите получить из нее максимум пользы, помните, что диетологи — за пищевое разнообразие. Пусть гречка будет в вашем рационе максимум трижды в неделю, в остальное время присмотритесь к чему-нибудь другому.

Монодиеты в принципе отрицательно влияют на состояние организма. Да, если вы намерены похудеть, то кое-какой эффект получите. Но он будет кратковременным. О долгосрочной перспективе говорить не приходится. Кроме того, ограниченный рацион не в состоянии обеспечить вас достаточным количеством питательных веществ, витаминов, минералов и пищевых волокон, из-за чего организм быстро уйдет в дефицитное состояние. Максимум, что вы можете себе позволить, — это разгрузочные дни. Они хорошо переносятся и достаточно эффективны.

Гречка и ее пищевая ценность

Гречка и ее пищевая ценность

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Чем может быть вредна гречка?


Противопоказаний к употреблению гречки нет, но есть некоторые ограничения. Например, злоупотреблять гречкой не стоит, если у вас есть склонность к запорам и метеоризму или нарушения работы почек. Кроме того, может возникнуть (очень редко, но тем не менее) пищевая аллергия на гречку.

Как определить, что у вас пищевая непереносимость гречки

Как определить, что у вас пищевая непереносимость гречки

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Зеленая гречка полезнее обычной?


Зеленую гречку, в отличие от обычной коричневой, очищают без предварительного пропаривания и сушки. И в этой технологии по большому счету и заключается главная «полезная» разница. Дело в том, что рутин содержится в основном в оболочке зерна (здесь его в 17 раз больше, чем внутри ядра). И именно он дает тот самый зеленый цвет. Соответственно, чем темнее гречка, тем меньше в ней рутина. Получается, что зеленая гречка действительно более полезна. Но разница некритична.

— И зеленая, и коричневая гречка невероятно полезны, — говорит заведующий лабораторией физиологии и биохимии растений ВНИИ зернобобовых и крупяных культур Сергей Бобков. — Они одинаково богаты белком, витаминами и минералами. Но лично я все-таки не разделяю ажиотажа вокруг зеленой крупы, который подогревается некоторыми глянцевыми изданиями.

СЮЖЕТ

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К тому же всё дело еще в том, как вы будете эту гречку хранить. Здесь всё просто: чем темнее — тем лучше. Тем дольше сохранятся полезные вещества. А на свету гречка быстро потеряет зеленый оттенок, а вместе с ним пропадет и рутин.

Кстати, о хранении — проверьте, какие продукты вы зря храните в холодильнике. На самом деле их куда больше, чем вы можете себе представить.

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