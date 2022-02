Розововолосый японский шеф-повар приехал в Новосибирск, чтобы приготовить рамен цвета морской волны

В Новосибирске прошли короткие «гастроли» японского шеф-повара Такао Коидзуми, который два дня кормил посетителей кафе Aziatish своим самым известным блюдом — голубым раменом.



Такао Коидзуми шеф-повар и владелец заведения под названием Kipposhi, которое расположено в японской столице — Токио, в районе Сибуя. Его голубой рамен входит в топ рейтинга Weird and Wonderful Ramen to try in Tokyo («Странные и прекрасные рамены, которые нужно попробовать в Токио»).

Как рассказал сам Коидзуми, в Россию его пригласил Денис Иванов, с которым он знаком давно. Первоначально речь шла только о гастролях в Москве (в заведениях сети KU Дениса Иванова), но потом ему предложили на пару дней съездить еще и в Новосибирск, и он согласился. Для того чтобы приехать в Россию, Коидзуми пришлось временно закрыть свое заведение в Токио, поскольку он не только владеет им, но и работает там каждый день.