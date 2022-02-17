Розововолосый японский шеф-повар приехал в Новосибирск, чтобы приготовить рамен цвета морской волны

В Новосибирске прошли короткие «гастроли» японского шеф-повара Такао Коидзуми, который два дня кормил посетителей кафе Aziatish своим самым известным блюдом — голубым раменом.
Такао Коидзуми шеф-повар и владелец заведения под названием Kipposhi, которое расположено в японской столице — Токио, в районе Сибуя. Его голубой рамен входит в топ рейтинга Weird and Wonderful Ramen to try in Tokyo («Странные и прекрасные рамены, которые нужно попробовать в Токио»).
Как рассказал сам Коидзуми, в Россию его пригласил Денис Иванов, с которым он знаком давно. Первоначально речь шла только о гастролях в Москве (в заведениях сети KU Дениса Иванова), но потом ему предложили на пару дней съездить еще и в Новосибирск, и он согласился. Для того чтобы приехать в Россию, Коидзуми пришлось временно закрыть свое заведение в Токио, поскольку он не только владеет им, но и работает там каждый день.
Тори Сио Ао рамен подают в Kipposhi уже пять лет, и с тех пор он регулярно попадает в выборки и рейтинги необычных раменов Токио. На русский язык точно перевести это название сложно, поскольку в японском языке прилагательное aoi обозначает одновременно и синий, и зеленый цвета (то есть, скорее, это цвет морской воды).
Рамен готовится на курином бульоне, который варится 20 часов, а курица (грудка), которая добавляется в блюдо, долго маринуется в японском соусе мирин и готовится при невысокой температуре (65 градусов). Источник зелено-голубого цвета господин Коидзуми не называет, ограничиваясь только уверениями, что он достигается за счет натуральных веществ. Подобный оттенок действительно можно получить добавлением высушенных водорослей Спирулина.
Гастроли Такао Коидзуми проходили в Новосибирске два дня (15 и 16 февраля). Голубой рамен в новосибирском заведении стоил существенно дороже обычных раменов из меню заведения — 890 рублей. В Москве, впрочем, он стоил 1200 рублей.
Если Такао Коидзуми заехал всего на два дня, то шеф-повар другого японского ресторана OKABE обосновался в городе надолго. Его именем даже назван ресторан.