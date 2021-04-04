Уберите их подальше: 5 вредных продуктов, которыми мы кормим детей

На первый взгляд, в наггетсах нет ничего страшного — куриная грудка, панировка из муки или сухарей, иногда сыр — вот, в общем-то, и весь состав. Но пока производители акцентируют внимание на том, что их наггетсы сделаны из настоящей курицы, присмотримся к этому блюду внимательней. Первое, что приближает всю возможную пользу к нулю — фритюр. При таком способе термической обработки образуются канцерогены, а беспощадное количество масла делает продукт жирным и калорийным.

Другой момент — количественное соотношение мяса и всего остального. Экспертиза показала, что зачастую в наггетсах очень много панировки — до 50% от всей массы. Нормативов относительно ингредиентов нет, поэтому, по сути, производители ничего не нарушают. Но мало того, что вы переплачиваете за сухари и масло, так еще выходит, что белка в наггетсах меньше, чем должно быть в куриной грудке, а углеводов — слишком много.



Также в наггетсах может быть чересчур много влаги. Да, благодаря этому они получаются сочнее, но вы переплачиваете за обычную воду. А из-за того, что в наггетсах, помимо куриного мяса, присутствует много других ингредиентов (в том числе не указанных в составе), их пищевая ценность по сравнению с той же куриной грудкой куда ниже.