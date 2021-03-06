Сделай сам: 8 ресторанных блюд, которые приготовит даже самый ленивый мужчина

Эксперт по кулинарии Светлана Лебедева знает о кухне всё. Мы попросили ее подобрать идеальное меню на 8 Марта, блюда из которого можно сделать быстро, дома и даже такими руками, которые от силы пару раз держали сотейник.
Так, ребята. Если вы считаете, что только путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а женщины любят ушами, огорчу вас — это вранье. Мы, женщины, о-го-го как любим поесть, но нам важно, чтобы еда была красивой и желательно не слишком жирной и калорийной — мы же весной усиленно начинаем худеть. Ну и главное: если еда приготовлена руками любимого мужчины — это отдельное удовольствие. И даже если вы не особо дружите с кастрюлями и поварешками, попробуйте: вот несколько простых, но эффектных рецептов.
Начинаем с завтрака. Необязательно подавать его в постель (хотя почему бы и нет?), можно и обычный, но с изюминкой. Чашечка душистого горячего шоколада с горячим круассаном унесет вас с вашей половинкой на Монмартр! А если у вас в запасе чуть больше времени и кулинарной смелости, то вполне можете поразить любимую яйцами бенедикт — это настоящий завтрак аристократа, который подают в лучших мировых отелях.
Быстрые круассаны с сыром и с яблоками
Нам понадобится:
- слоеное бездрожжевое тесто — 1 упаковка;
- крупные яблоки — 2–3 шт.;
- сахар — 5–6 ст. л.;
- корица — 2–3 ч. л.;
- твердый сыр — 200 г.
Припудрите стол мукой, разложите на нем лист слоеного теста, немножко раскатайте (толщина должна быть примерно
Дарим два варианта начинки: для первого очистите яблоки и нарежьте их нетолстыми ломтиками, посыпьте корицей и перемешайте. Для второго варианта нарежьте кубиками сыр. Можете положить внутрь круассана и целый ломтик сыра не очень толстым брусочком, граммов 20–30.
На основание каждого треугольника положите начинку и сверните их рулетиками. Хорошенько придавите края, чтобы начинка у нас не сбежала. Поверхность смажьте взбитым яйцом. Включите и хорошо разогрейте духовку до
Другие идеи для начинок:
- Можете положить внутрь к сыру тонкие ломтики ветчины.
- Разломайте плитку шоколада на квадратики и положите в каждый круассан несколько штук.
- Положите в круассан
2 ч. л.вашего любимого джема, главное, чтобы он был достаточно густой. Можно использовать даже мармеладные конфетки.
- Попробуйте круассан с персиками, абрикосами, сливами или грушами, свежими или консервированными. Порежьте их на кусочки.
- Очень нежные и полезные круассаны получаются с творожной начинкой: просто смешайте творог, яйцо, сахар, ванилин и взбейте.
Яйца бенедикт с голландским соусом
Нам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- бекон или ветчина (шикарно получится и с копченым лососем) — 2 кусочка;
- белый хлеб — 2 ломтика;
- белый винный уксус — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 2 ч. л.;
- сливочное масло — 100 г.
Сначала начала варим
Параллельно поджариваем с двух сторон белый хлеб (можно в тостере) и бекон. На тарелку кладем тост, на него мясо, сверху аккуратно выкладываем яйцо пашот.
Сверху мы должны полить бутерброд голландским соусом — это родной брат майонеза, только более изысканный и натуральный. Делается он так: доведите до кипения уксус и лимонный сок. Приправьте
Горячий шоколад по-мексикански
Нам понадобится:
- молоко — 160 мл;
- горький шоколад с 70%-ным содержанием какао — 70 г;
- тростниковый или обычный сахар — 1 ч. л.;
- перец чили — щепотка;
- морская соль — несколько кристаллов.
Шоколад поломать на небольшие кусочки или порубить. В сотейник влить молоко, высыпать шоколад, сахар и растопить на водяной бане, постоянно помешивая. При желании можно добавить пару ложек порошка какао, сахар, щепотку перца чили. Хорошенько размешать, разлить по подогретым чашкам и немедленно подавать.
Кстати, острый перец дивно сочетается с шоколадом и делает его вкус ярче, это еще индейцы майя делали и считали шоколад божественным напитком. Смущает перец? Окей, положите корицу: или проварите палочку в молоке, или насыпьте чайную ложку молотой. Если вы приготовите шоколад заранее (за пару часов) и просто подогреете перед тем, как подать, он настоится и будет вкуснее. А если у вас есть хорошая морская соль, добавьте в каждую чашку перед подачей буквально два-три кристалла — и напиток заиграет новыми гранями вкуса.
Завтрак удался? Отлично! С ужином всё будет тоже замечательно. Романтический стол должен быть легким во всех отношениях: и в приготовлении, и в поедании. Интересный салат, маленькие закуски тапас, которыми так удобно кормить любимую «с рук». Можно даже обойтись без серьезного горячего и заменить его горячей закуской: креветками с соусом, запеченными мидиями, камамбером в тесте, мини-шашлычками. Жирные и тяжелые блюда оставьте для пивных посиделок с друзьями. Если вы совсем не хотите готовить, то шикарный романтический ужин может выйти с икрой и шампанским. Еще один эффектный вариант — сырная тарелка с медом, фруктами и орехами и бутылочка правильно подобранного вина. К примеру, к яркому совиньон блан прекрасно подойдут мягкие козьи сыры, фисташки, с нежным пино гриджо или шардоне дуэтом споют мягкие сыры. К квазиароматному гевюрцтраминеру — пахучие сыры (камамбер, мюнстер) и пикантные швейцарские сыры. Проверенные временем союзы — кьянти и твердые зрелые сыры (к примеру, пармезан) и пино нуар плюс грецкие орехи, паштеты, утиная или гусиная ветчина.
И не забудьте про десерты — мы, женщины, падки на сладкое!
Салат с карамелизованной грушей и пикантным сыром
Главное действующее лицо в этом французском салате — груша, а вот что касается сыра — можете использовать любой сыр с ярким вкусом: здесь будет одинаково красиво играть и козий сыр, хоть мягкий (выложить сверху чайной ложкой симпатичные кнельки), хоть твердый — нарезать слайсами, хоть с плесенью — нарезать кубиками или треугольниками. Эффектнее всего смотрится на большом блюде.
Нам понадобится:
- груша — 2 шт.;
- сыра пармезан или любой, что вам нравится, — 100 г;
- рукола — 200г;
- грецкие орехи, желательно красивые целые половинки — 50 г;
- сливочное масло — 50 г;
- сахар для карамели — 50 г.
Для заправки:
- сок ½ лимона;
- оливковое масло — 50 г;
- бальзамический уксус — 25 г;
- соль, сахар.
Хорошие крепкие груши порежьте ломтиками и сбрызните лимонным соком. На холодную сковороду положите сахар и нагревайте на маленьком огне (не перемешивая) пока сахар полностью не растопится и превратится в карамель. Добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте, чтобы масло полностью растаяло. Опустите в него ломтики груши и аккуратно перемешайте. Прогрейте
Лучше использовать ароматные сорта груши типа «вильямс» или «дюшес», но карамелизация сделает ароматным даже самый твердый и пресный плод.
Мидии в соусе дор блю
Нам понадобится:
- мидии — 500 г;
- вино белое сухое — 1 бокал;
- сливки — 300 мл;
- сыр с плесенью — 150–200 г;
- сыр пармезан — 50 г;
- багет.
Простейший рецепт для любителей frutti di mare. Даем вариант рецепта для наших широт, когда мидии продаются в варено-мороженном виде. Их остается только дефростировать — разморозить заранее на нижней полке холодильника либо, когда времени мало, не доставая из вакуумного пакета, под струей теплой воды. Крайний вариант — сразу замороженные выложить на сковороду и прогреть. Перед этим осмотреть мидии на предмет сколов (осколки убрать), нераскрывшихся ракушек (выкинуть) и наличия бороды, которой мидии цепляются за камни (тоже убрать). Можно по желанию добавить на сковороду пару измельченных зубчиков чеснока и плеснуть
Тем временем в сотейнике разогреть
Карпаччо с креветками и авокадо
Авокадо и креветки — абсолютно классическое сочетание: а тут мы разбавим его свежестью зеленого яблока. Самое сложное здесь — купить по-настоящему спелый авокадо. Поэтому лучше его купить заранее и, даже если вам попалась «деревяшка», положить дозревать в бумажный пакет, и в него же положите помидор. Выделяемый зрелыми плодами этилен поможет авокадо дозреть за пару дней.
Нам понадобится:
- лук-шалот — 1 шт. (или 1/4 обычной луковицы);
- большое яблоко — 1 шт.;
- авокадо — 1 шт.;
- сок 1/2 лайма;
- отварные очищенные креветки — 200 г;
- сладкий соус чили — 50 мл;
- черный перец;
- зелень — по вкусу.
Очистить яблоко от кожи и семян, вынуть из авокадо косточку и снять кожу. Мелко порезать лук, смешать с соком лайма и соусом чили. Порезать авокадо и яблоко тонкими дольками, выложить на тарелку. Выложить сверху креветки и полить соусом.
Посыпать черным перцем и украсить зеленью по вкусу.
Тирамису
Самый знаменитый итальянский десерт! Сливочная воздушность и нега, кофейная яркость и восторг, приправленные ликером, — неотразимое сочетание! Придумали его в конце
Нам понадобится:
- савоярди — бисквитное сахарное печенье в виде палочек — 250 г;
- сыр маскарпоне — 500 г;
- яйца — 3–4 шт.;
- сахар — 100 г;
- крепкий кофе — 200 мл;
- какао-порошок — 50 г;
- ароматный алкоголь — 50 мл.
В самом первом рецепте использовали десертное вино марсала, можно взять ароматный бренди или коньяк, выдержанный ром, ликер куантро, бейлиз или его аналоги, кофейный тиа мариа, миндальный амаретто…
Отделите желтки от белков. С частью сахара взбить белки до мягких пиков — это когда воздушно, как кислородный коктейль, держит форму и за ложкой следует как бы нехотя… Желтки нужно взбить с остатками сахара в бледно-желтую воздушную пену. Вбить в эту массу маскарпоне. Ос-то-рож-но, лопаточкой, вмешать взбитые белки. На этом этапе миксер-блендер неуместен: разобьет и расслоит наш крем. Поэтому ручками, нежно, аккуратно, деликатно, до однородной воздушности вмешиваем белки.
Следующий шаг: сварить кофе — из турки, кофе-машины или френч-пресса. Ключевое слово — крепкий и вкусный. Из растворимого будет гадость, увы. Смешать кофе с ароматным ромом/ликером/коньяком (сами решайте что). Берем форму — можно большую, а ля торт, можно порционную, вроде бокала-мартинки. На дно кладем немного крема. Дальше берем палочку печенья савоярди, макаем ее в кофе, выкладываем на крем. Выкладываем ту картину, что вам нужно, и сверху смазываем кремом. Лучше всего сделать два слоя савоярди, закончить кремом, а сверху посыпать какао из ситечка. Тирамису готово, ему нужно настояться часа два, а дальше — непередаваемый восторг гостей и домочадцев.
Персики по-пьемонтски
Нам понадобится:
- персики средних размеров (можно консервированные) — 6 шт.;
- раскрошенное миндальное печенье амаретти — 80 г;
- сливочное масло— 30 г;
- расплавленный шоколад — 100 г;
- желток — 2 шт.;
- сахар — 60 г.
Pesche ripiene al forno — фаршированные запеченные персики — это типично пьемонтский десерт, который едят как горячим, так и холодным. Это хороший способ превратить самые твердые, «деревянные» фрукты в мягкий и сочный десерт. Также его можно готовить и из консервированных персиков. А еще классно получается все то же самое, но с грушей.
Помыть персики, обсушить, разрезать пополам и удалить косточку. Измельчить миндальное печенье амаретти в ступке или в кухонном процессоре. Растопить шоколад на водяной бане. Взбить яйца с сахаром, вылить смесь в миску, добавить измельченные амаретти, шоколад. Заполнить половинки персиков начинкой и сложить их в намазанную маслом сковородку так, чтобы между ними не оставалось свободного пространства. Посыпать персики хлопьями сливочного масла (для чего предварительно натереть замороженное масло на терке) и запечь их в разогретой духовке при температуре
Рассказывайте в комментариях, какими кулинарными шедеврами вы удивляли своих близких!