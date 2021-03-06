Сделай сам: 8 ресторанных блюд, которые приготовит даже самый ленивый мужчина

Эксперт по кулинарии Светлана Лебедева знает о кухне всё. Мы попросили ее подобрать идеальное меню на 8 Марта, блюда из которого можно сделать быстро, дома и даже такими руками, которые от силы пару раз держали сотейник.



Так, ребята. Если вы считаете, что только путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а женщины любят ушами, огорчу вас — это вранье. Мы, женщины, о-го-го как любим поесть, но нам важно, чтобы еда была красивой и желательно не слишком жирной и калорийной — мы же весной усиленно начинаем худеть. Ну и главное: если еда приготовлена руками любимого мужчины — это отдельное удовольствие. И даже если вы не особо дружите с кастрюлями и поварешками, попробуйте: вот несколько простых, но эффектных рецептов.

