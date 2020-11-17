В Новосибирск пришла скандальная сеть суши-баров с двусмысленным названием

В Новосибирске появился суши-бар «Ёбидоёби»
Сеть суши-баров «Ёбидоёби» открыла первую точку в Новосибирске в новом жилом комплексе на Кирова. Заведение еще не работает, но уже вызывает раздражение особенно чувствительных горожан — жалобы на необычное название стали поступать в редакцию НГС.
Информацию о заходе сети в Новосибирск подтвердили в головном офисе компании, сообщив, что заведение открыто по франчайзингу. Управляющий новосибирским предприятием Сергей Измайлов рассказал, что всего в городе планируется открыть до девяти точек сети, вторая по счету разместится в районе площади Калинина.
Сеть «Ёбидоёби» появилась в Красноярске, но сегодня это уже федеральный проект — точки расположены от Калининграда до Владивостока. По формату мало отличается от любой другой сети с роллами, однако выбранное название обеспечило постоянные претензии со стороны оскорбленных «неприличным» звучанием.
В самой компании придерживаются версии, что название переводится с японского как «день недели, суббота» (действительно, эти слова по-японски звучат именно так).
В феврале 2016 года управление архитектуры Красноярска обратилось в антимонопольную службу из-за рекламы доставки суши со скандальным названием. В итоге комиссия не нашла признаков нарушений закона о рекламе.
Новосибирский рынок доставки блюд японской кухни — один из самых старых в России. Первый проект такого рода — «Харакири» — появился здесь еще в самом начале 2000-х годов.
Сейчас, по данным 2ГИС, в Новосибирске работают 293 организации, предлагающие доставку суши. Самая крупная сеть в этом сегменте — «Суши Make» (
Это не первый случай использования двусмысленностей в названии или рекламе. Самый свежий пример — заведение питерской сети Nebar (с ярко выделенной буквой E), которое открылось в Новосибирске в конце 2018 года. А начавшая работать этой осенью пиццерия Camorra (также из Санкт-Петербурга) названа в честь одной из самых известных криминальных группировок Италии.