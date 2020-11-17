В Новосибирск пришла скандальная сеть суши-баров с двусмысленным названием

Сеть суши-баров «Ёбидоёби» открыла первую точку в Новосибирске в новом жилом комплексе на Кирова. Заведение еще не работает, но уже вызывает раздражение особенно чувствительных горожан — жалобы на необычное название стали поступать в редакцию НГС.

Информацию о заходе сети в Новосибирск подтвердили в головном офисе компании, сообщив, что заведение открыто по франчайзингу. Управляющий новосибирским предприятием Сергей Измайлов рассказал, что всего в городе планируется открыть до девяти точек сети, вторая по счету разместится в районе площади Калинина.