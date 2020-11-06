В гаражах возле Телецентра открыли пиццерию с дровяной печью

Заведение открыла ИП Олеся Якимчук, такой индивидуальный предприниматель зарегистрирован только в октябре этого года. В самой пиццерии, впрочем, рассказали, что фактически «Как ни крути» — это возвращение пиццерии Bella Mozzarella, которая работала несколько лет в районе станции метро «Студенческая». Там она занимала отдельный павильон, в котором также стояла дровяная печь. Однако бизнес пришлось свернуть из-за жалоб жителей близлежащих домов на дым. На новом месте ближайший жилой дом находится в 80 метрах.