В гаражах возле Телецентра открыли пиццерию с дровяной печью

В Новосибирске заработала пиццерия «Как ни крути» в гаражах недалеко от остановки «Телецентр» — ее открыли в павильоне, который не имеет собственного адреса. Небольшое здание пристроено к гаражному кооперативу, его нет даже в 2ГИС. Раньше на этом месте находился еще один гаражный бокс.
В зале пиццерии всего два стола и один складной стул. Почти половина пространства отдана под кухонную зону, где установлена дровяная печь. Напитков в меню пока нет, но имеется 20 видов пиццы, каждая в двух размерах (20 и 30 см в диаметре). Цены начинаются от 300 рублей за маленькую «Маргариту», самые дорогие позиции стоят 600 рублей.
Заведение открыла ИП Олеся Якимчук, такой индивидуальный предприниматель зарегистрирован только в октябре этого года. В самой пиццерии, впрочем, рассказали, что фактически «Как ни крути» — это возвращение пиццерии Bella Mozzarella, которая работала несколько лет в районе станции метро «Студенческая». Там она занимала отдельный павильон, в котором также стояла дровяная печь. Однако бизнес пришлось свернуть из-за жалоб жителей близлежащих домов на дым. На новом месте ближайший жилой дом находится в 80 метрах.
В Новосибирске существует не более десяти пиццерий с дровяными печами, в левобережной части города их теперь две (вторая такая печь есть у ресторана Beerman&Pizza на площади Маркса).
В Новосибирске уже есть заведения, работающие, по сути, в составе гаражного комплекса, но они всё равно выходят на относительно оживленную улицу. Например, на Волочаевской в гаражном кооперативе расположена «Хинкальная». Пиццерия «Как ни крути» же расположилась мало того, что в гаражах, но и на проезде, у которого нет названия.