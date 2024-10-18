Не захотел клейма «осужденный»: новосибирец выплатил долг по алиментам в 1,5 миллиона

Сибиряк нашел деньги на погашение долга и устроился на официальную работу Источник: ГУФССП по Новосибирской области











40-летний житель Новосибирска накопил 1,5-миллионый долг по алиментам перед дочерью.

В ГУФССП по Новосибирской области рассказали историю должника, который нашел деньги сразу после получения уведомления на Госуслугах о том, что приставы начали готовить материалы для привлечения должника к уголовной ответственности.

— Он раскаялся в содеянном, объясняя это эмоциями. Мужчина не хотел, чтобы в его биографии появилась клеймо «осужденный», поэтому быстро нашел деньги и погасил алиментный долг, — сообщили в пресс-службе управления.

Мужчина также объяснил приставам, что не платил алименты, потому что бывшая жена мешает его общению с ребенком.

В течение пары недель после этого он официально устроился в строительную организацию, уведомил об этом сотрудника УФССП региона. Теперь по постановлению судебного пристава-исполнителя из заработной платы гражданина будут удерживать часть денежных средств на содержание дочери до ее совершеннолетия. Уголовное дело в отношении мужчины прекратили.