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Семья Не захотел клейма «осужденный»: новосибирец выплатил долг по алиментам в 1,5 миллиона

Не захотел клейма «осужденный»: новосибирец выплатил долг по алиментам в 1,5 миллиона

Сибиряк устроился на работу и раскаялся

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Сибиряк нашел деньги на погашение долга и устроился на официальную работу

40-летний житель Новосибирска накопил 1,5-миллионый долг по алиментам перед дочерью.

В ГУФССП по Новосибирской области рассказали историю должника, который нашел деньги сразу после получения уведомления на Госуслугах о том, что приставы начали готовить материалы для привлечения должника к уголовной ответственности.

— Он раскаялся в содеянном, объясняя это эмоциями. Мужчина не хотел, чтобы в его биографии появилась клеймо «осужденный», поэтому быстро нашел деньги и погасил алиментный долг, — сообщили в пресс-службе управления.

Мужчина также объяснил приставам, что не платил алименты, потому что бывшая жена мешает его общению с ребенком.

В течение пары недель после этого он официально устроился в строительную организацию, уведомил об этом сотрудника УФССП региона. Теперь по постановлению судебного пристава-исполнителя из заработной платы гражданина будут удерживать часть денежных средств на содержание дочери до ее совершеннолетия. Уголовное дело в отношении мужчины прекратили.

В сентябре приставы объявили в розыск 44-летнего новосибирца с долгом по алиментам в 2,1 миллиона.

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Новосибирск Приставы Алименты Долг Отец
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