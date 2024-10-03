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Семья «Не удивлюсь, если опека придет»: полиция нагрянула к женщине, выгуливавшей ребенка на поводке

«Не удивлюсь, если опека придет»: полиция нагрянула к женщине, выгуливавшей ребенка на поводке

Она хочет судиться с автором видео

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Мать ребенка освещает всё на своей странице в социальных сетях

Омичка, которая выгуливала ребенка на поводке, оказалась блогером. О себе на личной странице в соцсети «ВКонтакте» Яна Золотарёва пишет, что она аромапроводник, занимается гвоздетерапией, чакроанализом и т. д.

После того, как видео с участием ее и ребенка разлетелось по пабликам и СМИ, Яна начала выкладывать сторис, в которых делилась происходящим.

Сторисы девушки о произошедшем

Сначала с улыбкой на лице она удивляется тому, что люди так серьезно восприняли игру ее сына.

— Реально смешно. Мои соседи думают, что я реально выгуливаю ребенка на поводке? Ну камон. Что в голове? Насколько узко можно так мыслить? Вы не знаете, что у ребенка определенный возраст наступает, когда у него ролевые игры, и он то кошка, то он собака, то он тигр, он просит меня из миски пить. И это нормально, прикиньте? Изучите, пожалуйста, нашу психику, детскую психику. Просто начинают люди сразу снимать, — смеется омичка.

Чуть позже ее начали заваливать сообщениями знакомые и представители СМИ. Затем уже с более серьезным видом она рассказывает, что едет в полицию, чтобы дать показания.

Полиция уже организовала проверку

— Я не удивлюсь, если еще и опека придет, — говорит она и добавляет, что соседям нужно было подойти и разобраться с ней лично, а сейчас ей устроили «трындец».

После беседы с полицейскими Яна делится, что они видят, что она нормальная мама, и тоже «в шоке»:

— Автор видео, что, встретимся в суде. Я это просто так не оставлю.

1 октября в социальных сетях и СМИ появилось видео, где женщина выгуливает ребенка на поводке. Малыш в комбинезоне передвигается на четвереньках, а рядом с ним без поводка радостно бегает собака. Сама Яна заявила, что вообще не знала о движении квадроберов, о котором сразу подумали некоторые комментаторы видео, и это просто игра. В УМВД по Омску позже пояснили, что семья ребенка благополучная и ранее на учете в полиции не состояла.

Ранее семейный конфликт произошел в Плющихинском жилмассиве в Новосибирске. Потасовка произошла из-за того, что местная жительница сделала замечание ребенку.

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