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Происшествия «Угрожали расправой»: битва семей произошла на Плющихе — одна из мам сделала замечание чужому ребенку

«Угрожали расправой»: битва семей произошла на Плющихе — одна из мам сделала замечание чужому ребенку

В полиции проводят проверку, заявления подали обе стороны

1 571
36 комментариев

Инцидент произошел 1 сентября

Семейный конфликт произошел вечером 1 сентября на Плющихинском жилмассиве. Как сообщает издание Infopro54, потасовка произошла из-за того, что местная жительница сделала замечание ребенку.

Мальчик якобы ломал двери в подъезде многоэтажного дома по адресу Высоцкого, 62. После замечания ребенок позвал своих родителей, тогда те в грубой форме решили выяснить отношения.

— Они начали кидаться на женщину, которая сделала их сыну замечание, оскорбляли ее и угрожали расправой, — рассказала изданию свидетельница конфликта.

Infopro54

Словесный конфликт продлился еще около часа. После этого — отец мальчика сел на машину и уехал со двора.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что в полицию поступили заявления от всех сторон конфликта, будет проведена проверка.

В середине августа двое мужчин устроили потасовку возле ночного клуба на Дуси Ковальчук. Один из участников конфликта в больницу, второго задержала полиция.

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Новосибирск Конфликт в доме Плющихинский жилмассив МВД
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Комментарии
42
Bream
2 сентября 2024, 20:55
сел на машину (с) это как?
265889986
2 сентября 2024, 20:58
Вот интересно , россияне кто покидает страну ,такие, сякие , плохие , по мнению электората вв типа бегут с корабля а те кто к нам наоборот приезжает из своих стран ,они что ,какие?
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