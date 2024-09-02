«Угрожали расправой»: битва семей произошла на Плющихе — одна из мам сделала замечание чужому ребенку

Семейный конфликт произошел вечером 1 сентября на Плющихинском жилмассиве. Как сообщает издание Infopro54, потасовка произошла из-за того, что местная жительница сделала замечание ребенку.
Мальчик якобы ломал двери в подъезде многоэтажного дома по адресу Высоцкого, 62. После замечания ребенок позвал своих родителей, тогда те в грубой форме решили выяснить отношения.
— Они начали кидаться на женщину, которая сделала их сыну замечание, оскорбляли ее и угрожали расправой, — рассказала изданию свидетельница конфликта.
Словесный конфликт продлился еще около часа. После этого — отец мальчика сел на машину и уехал со двора.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что в полицию поступили заявления от всех сторон конфликта, будет проведена проверка.
В середине августа двое мужчин устроили потасовку возле ночного клуба на Дуси Ковальчук. Один из участников конфликта в больницу, второго задержала полиция.