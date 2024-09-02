«Угрожали расправой»: битва семей произошла на Плющихе — одна из мам сделала замечание чужому ребенку

Инцидент произошел 1 сентября Источник: Infopro54











Семейный конфликт произошел вечером 1 сентября на Плющихинском жилмассиве. Как сообщает издание Infopro54, потасовка произошла из-за того, что местная жительница сделала замечание ребенку.

Мальчик якобы ломал двери в подъезде многоэтажного дома по адресу Высоцкого, 62. После замечания ребенок позвал своих родителей, тогда те в грубой форме решили выяснить отношения.

— Они начали кидаться на женщину, которая сделала их сыну замечание, оскорбляли ее и угрожали расправой, — рассказала изданию свидетельница конфликта.

Infopro54

Словесный конфликт продлился еще около часа. После этого — отец мальчика сел на машину и уехал со двора.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что в полицию поступили заявления от всех сторон конфликта, будет проведена проверка.