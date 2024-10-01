«Сильные удары были»: по соцсетям разлетелось видео с избиением девушки в подъезде — что произошло на самом деле

Конфликт произошел в августе Источник: читательница НГС











Разбитые лица, взаимные обвинения, разбирательства в соцсетях — не сюжет очередного выпуска ток-шоу для любителей склок, а повседневный кошмар, в котором оказалась семья Ларионовых. Отношения брата и сестры в многодетной семье можно назвать сложными уже много лет, но со смертью матери они сильно накалились — дело дошло до полиции. Что не поделили родные, казалось бы, люди, узнала журналист НГС.

«Всегда была какая-то жестокость»

После смерти матери дети хотели продать квартиру, но потом передумали Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В семье Ларионовых пятеро уже давно взрослых детей: два брата и три сестры. В мае прошлого года после долгой болезни умерла их мама. К этому моменту все дети разъехались из трехкомнатной родительской квартиры в девятиэтажке на Саввы Кожевникова. Но отношения между некоторыми из них к тому моменту успели испортиться: у брата и сестры Олега и Юлии был затяжной конфликт.

Как рассказала НГС Юлия, Олега она боялась всю жизнь. В детстве он мог её ударить, говорит она и считает, что в нем всегда была какая-то жестокость. Первый по-настоящему серьезный конфликт между братом и сестрой произошел в марте 2023 года, за пару месяцев до смерти мамы, когда та уже была практически парализована.

Юлия вспоминает, что пришла к маме в гости, и в это же время там оказался Олег со своей девушкой Ириной. У пары только родился первый сын, и Олег привез показать его бабушке. По словам Юлии, Ирина стала провоцировать Олега, брат с сестрой поругались, а в процессе мужчина ударил родственницу по лицу.

Юлия написала заявление в полицию, но до разбирательств дело не дошло: по ее словам, брата пригласили на беседу, но он не пришел. В пресс-службе МВД по Новосибирской области в ответ на запрос НГС объяснили, что в марте 2023 года в Кировский отдел полиции действительно поступило заявление от Юлии Ларионовой, но по заключению медицинского эксперта, телесных повреждений у нее не было.

После мартовского обострения Юлия старалась не общаться с Олегом. Оба жили своей жизнью в разных съемных квартирах. После смерти мамы братья и сестры пытались решить, что делать с квартирой, но в итоге не договорились ни о продаже, ни о том, кто в ней будет жить. По логике братьев и сестер, заехать туда мог каждый, кто нуждался в жилье.

В какой-то момент такой нуждающейся стала Юля — владелец ее арендного жилья решил его продать, а из трешки на Саввы Кожевникова как раз съехала одна из сестер.

— В квартире прописаны четыре человека. Коммуналку мы с сестрой платили, и всё, что могли, мы сами делали. Где-то знакомых просили. Олега старались не трогать. Он пришел просто на всё готовое, — говорит Юлия.

Олег решил переехать в квартиру матери вместе с беременной девушкой и маленьким сыном в августе этого года, не предупредив Юлию, подчеркнула девушка. Она знала, что у брата были проблемы — Олег потерял работу футбольным тренером. Но не думала, что он переедет жить в мамину квартиру: просто вечером пришла с работы домой и увидела там семью брата.

Юлия утверждает, что, когда она зашла в комнату, Олег налетел на нее, начал наносить удары и угрожать. Один из ударов пришелся на лоб и был таким сильным, что у девушки пошла кровь.

— Он угрожал мне и говорил, что никто ему ничего не сделает. Ну тут он прав: ему всегда всё сходило с рук. Ведь на людях он спокойный, уравновешенный, который поможет всем бабушкам. На моё счастье, в подъезде была установлена камера, и она даже работает и пишет, — вспоминает Юлия.

Камера в подъезде дома зафиксировала конфликт Олега и Юлии: брат выталкивает сестру из квартиры и наносит ей несколько ударов Источник: Юлия Ларионова

На видео действительно четко видно, как Олег выталкивает Юлию из квартиры и бьет, в том числе ногой.

— Брат про меня говорил, что я пьяная была. Потом он говорил, что я ребенка его побила, — говорит она. — Старший брат сказал, что Олега надо простить. В итоге у меня из всех только сестра осталась, и всё. Остальные на его стороне.

После этого инцидента девушка спряталась у друзей и обратилась в больницу (справка имеется в распоряжении редакции: у Юлии Ларионовой зафиксировали сотрясение головного мозга и ушибы). Медики сообщили об избитой пациентке полиции.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявление поступало.

— В августе текущего года в отдел полиции № 8 «Кировский» поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении указанной гражданки с телесными повреждениями. По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, — заявили в полиции.

В МВД также добавили, что Юлии назначили медицинскую экспертизу, но на момент написания материалов результаты всё еще не поступили в отдел. Юлия объяснила, что пока проходит обследование и лечение.

На работе Юлии Ларионовой пришлось взять длительный больничный. Свою историю она опубликовала в соцсетях и крупных городских пабликах.

— Я не могу долго стоять, в автобусе ехать тяжело. Раньше у меня никогда такого не было, даже после прошлых избиений. Видимо, сильные удары были, — описывает свое состояние Юлия Ларионова. — Мне бы хотелось, чтобы ему хотя бы дали понять, что нельзя обижать, чтобы он не распускал руки. А то вот так идешь, он просто треснет и скажет, что я его сестра и ему можно.

«С ее стороны какая-то ревность»

У Олега Ларионова своя версия конфликта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Корреспондент НГС связался с Олегом, и у него версия событий оказалась другой. По его словам, у них всегда были хорошие отношения с младшими сестрами, но всё стало сложнее, когда Олег сошелся с Ириной.

— Может быть, это с ее стороны какая-то ревность, потому что начались мои какие-то отношения, и мы стали плохо общаться, — рассуждает Олег.

В тот день, когда было подано первое заявление, Олег, по его воспоминаниям, впервые приехал показать маме новорожденного сына.

— А примерно через 15 минут в комнату врывается Юля. Мы уже собираемся домой, Ирина на руках держит ребенка, Юля кидается на Ирину. Ребенок, слава богу, не выпал. Но вы понимаете, что, когда ребенок рождается, у него всё там суперхрупкое? Сын мог упасть и получить увечье на всю оставшуюся жизнь, — объясняет мужчина.

Он уверяет, что Юлия схватила Ирину за волосы, а сам он вклинился между ними и попытался оттянуть сестру, но не смог. Удар по лицу Олег не отрицает: тогда он решил, что это единственный способ успокоить девушку.

Свой внезапный переезд в августе этого года Олег объяснил тем, что не смог выплачивать взлетевшую в два раза арендную плату за свою квартиру. В трешке, оставшейся от матери, он рассчитывал прожить всего около месяца.

В момент начала конфликта Олег был на улице — переносил коробки с вещами. Как только Юлия зашла в квартиру, Ирина позвала его через окно. Олег, тоже через окно, попытался уговорить Юлию выйти из квартиры и поговорить на улице.

— Но никакого разговора не получилось. Она кинулась на Ирину, начала ее избивать. Пока я с улицы бежал в подъезд и, соответственно, в квартиру, прошло какое-то время. Когда я забежал, Юля держала Иру за плечи и коленкой в живот била, — вспоминает Олег.

Мужчина сильно испугался за ребенка — Ирина была беременна. Он попытался оттащить Юлю и успокоить, но та, по его словам, ударила его по лицу. От шума проснулся и начал плакать старший сын Олега, и тогда, утверждает он, сестра стала бросать в сторону ребенка вещи.

— Я ее просил успокоиться, но она никак не успокаивается. Естественно, у меня купол сорвало. Ну и произошло то, что получилось на видео. То, что сделал я, попало под камеру. А то, что сделала сестра, — нет, — объясняет Олег.

Когда Юлия ушла, он вызвал скорую помощь для Ирины. По его словам, врач зафиксировал травмы и сказал, что женщине нужна госпитализация, но девушка отказалась оставить маленького сына без присмотра (документального подтверждения этому у НГС нет). Также приезжала полиция, и Ирина даже написала заявление — его судьба на момент публикации материала неизвестна.

Квартирный вопрос

По мнению Олега, конфликт мог обостриться из-за квартиры родителей. Старший из пятерых детей Ларионовых из квартиры выписался, одна из трех сестер съехала после смерти мамы и возвращаться не планирует. Остались только Олег, Юлия и еще одна сестра. Сестры, по словам Олега, просили его тоже выписаться из квартиры, а муж средней сестры настаивал, что квартиру надо продать.

— Сестру старшую мою уже психологически выдавили, она не появляется в квартире. Получить ее подпись на продажу квартиры вообще несложно. Остался единственный я. Вот меня надо как-то сломать, — рассуждает Олег.

Сам он продолжает жить в спорной квартире, но уверяет, что она ему не нужна. Хотя ни выписываться, ни продавать квартиру он не хочет. Олег признал, что пока у него нет постоянной работы: он считает, что попавший в соцсети конфликт с сестрой отпугнул от него потенциальных работодателей.

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