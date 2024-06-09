«Выкупил долг, чтобы отобрать жилье»: сибирячка заподозрила брата в афере с целью присвоить квартиру — почему суды на его стороне

Бабушкина квартира и миллионные долги довели родственников до многочисленных судов Источник: социальные сети / предоставлено Мариной Спасовой











Некрасивую семейную историю личных и финансовых взаимоотношений сибирячки Марины Спасовой и ее сына с одной стороны и ее двоюродного брата Дмитрия Бахтина — с другой, изучали и изучают сразу в нескольких районных судах Новосибирска. Предметов рассмотрения два — огромный долг Спасовой перед кузеном и двухкомнатая квартира на Вертковской, которая пополам принадлежит сыну женщины и его дяде. Марина Спасова уверена, что двоюродный брат специально выкупил ее долг, чтобы завладеть наследством бабушки и дедушки единолично, тот, в свою очередь, называет сестру профессиональной должницей, которая десятилетиями не платят по счетам. НГС выслушал обе стороны запутанной истории и узнал, что думают о ней юрист.



«Похоже на мошенничество»: версия Марины Спасовой

В 2022 году сибирячка Марина Спасова стала хозяйкой половины старой квартиры на улице Вертковской, которая в тому моменту уже имела сложную историю смены собственников и жильцов. Свою долю женщина получила в наследство от мамы, вторая половина принадлежала ее двоюродному брату Дмитрию Бахтину. Мужчина за семь лет до этого получил жилплощадь в подарок от бабушки, и по мнению женщины, к тому моменту давно пользовался ей как единственный хозяин.



— В 2020 году бабушка стала неходячей, потеряла рассудок, и Дмитрий выселил ее сначала к моей сестре, а потом о бабушке заботилась мама. Он тем временем занял всю квартиру и поменял замки, — утверждает сибирячка. — Первое время даже получал бабушкину пенсию, а деньги на уход за ней не давал. Мы предлагали Дмитрию продать квартиру и разделить деньги или сдавать ее, а плату получать пополам, но он на это не пошел и сдавал квартиру сам.

Покойные дедушка Миша и бабушка Валя вряд ли могли представить, сколько судебных процессов начнется из-за их семейного гнезда Источник: предоставлено Мариной Спасовой











Вопрос о пользовании квартирой даже пытались решить через суд, но пока шли разбирательства, мама Марины Спасовой тоже умерла. Тогда женщина подарила свою часть квартиры своему сыну. Доля двоюродного брата оставалась у него.

Марина Спасова не учла, что в финансовом отношении она сама сильно уязвима, причем к самым законным методам: с тех пор, как Марина лишилась высокооплачиваемой работы, она не могла платить по кредиту, и долги ее все росли и росли.

— Зная, что я получу в наследство долю в этой квартире, Дмитрий без моего ведома выкупил мой долг в банке, чтобы отобрать 1/2долю в этой квартире. […] Долг составлял 530 тысяч рублей. За полтора года из этого долга по судам он «накрутил» больше миллиона, — чуть не плачет она. — И на данный момент рассматривается судом неустойка, а это ещё плюс 475 тысяч рублей в Ленинском суде и 268 тысяч рублей в Железнодорожном суде.

Камнем преткновения стала двухкомнатная квартира в панельной хрущевке в Кировском районе Новосибирска Источник: 2GIS / Александра С.











База данных судебных приставов подтверждает слова женщины: приставы открыли производства, чтобы взыскать с нее 1 миллион 16 тысяч рублей (это, правда, с долгами за электричество и коммуналку).



Последней каплей, заставившей Марину искать помощи в СМИ, стал арест ее немногочисленного имущества, в том числе и того, при помощи которого она получала единственный доход: швейных машинок.



— Швейное оборудование стоит 200 тысяч рублей, я приобретала его по социальному контракту, — говорит женщина. Ателье — это мой единственный доход. Меня лишили возможности работать. […] Это похоже на мошеннические действия, но это все оказалось в рамках закона.



«Она — профессиональная должница»: версия Дмитрия Бахтина, брата Марины

Точка зрения Дмитрия Бахтина с позицией двоюродной сестры, естественно, не совпадает. По словам мужчины, Марина идет на любые ухищрения, чтобы не возвращать ему долг:



— Она профессиональная должница. Десять лет не отдает долг и придумывает всякие сказки, лишь бы деньги не платить — вот моя точка зрения, — заявил он в телефонном разговоре с журналистом НГС. — Она должна больше миллиона, поэтому она придумывает всякие сказки.



— Марина у вас занимала деньги или вы выкупили ее долг?



— Это воля случая, что у меня оказался ее долг, — ответил мужчина.



На вопрос, зарабатывает ли он на выкупе сложных долгов или специально приобрел долги двоюродной сестры, с которой как раз делил квартиру, сибиряк ответил, что долг у него единственный и начал угрожать, что журналисты ему «за все ответят, если он увидит хоть слово клеветы».

Дмитрий Бахтин уверяет: он все делает по закону. И, в общем, юристы это подтверждают Источник: предоставлено Марией Спасовой











На вопрос, начался ли судебный конфликт с того, что Дмитрий Бахтин начал единолично пользоваться бабушкиной квартирой, не допуская туда двоюродную сестру, а затем и племянника, мужчина ответил однозначно:



— Мне эти версии неинтересны. […] Посмотрите на решения судов, почитайте, что в них написано. Она подавала на меня в суд [чтобы получить право пользования долей в квартире], но тем не менее этот суд выиграл я. Просто почитайте [решение], почему этот суд выиграл я, и вы поймете, почему им [Марине и ее сыну] не доверяет никто.

Уточнить, действительно ли он перевез страдающую деменцией беспомощную бабушку к двоюродной родне, а сам получал ее пенсию, или это было сказано для красного словца, журналист не успел: мужчина перешел на личности, а затем положил трубку.



Дела судебные

Предлагая почитать решения суда, Дмитрий Бахтин имел в виду, очевидно, серию процессов, в которых дружная семья решала, как будет пользоваться бабушкиным наследством — разбирательства по поводу долгов Марины Спасовой закономерно решаются в пользу кредитора.



И этот список судебных дрязг способен повергнуть в тоску.



Выбивается из общего ряда исков о праве пользования половиной квартиры попытка Дмитрия Бахтина оспорить дарственную, которую Марина написала на сына. Мужчина посчитал, что его двоюродная сестра сделала это специально, чтобы доля в квартире не ушла на оплату ее долгов. В феврале 2023 года Кировский районный суд действительно встал на его сторону.



Однако уже областная инстанция решила, что прав не Дмитрий, а Марина. Согласно опубликованному тексту процессуального документа, Спасова подарила сыну долю, чтобы он жил отдельно, парень пытался вселиться в квартиру и не смог этого сделать только из-за дядиного поведения, а никаких регистрационных запретов на момент заключения договора не было. В декабре 2023 года Новосибирский областной суд отменил предыдущее решение и вынес собственное: признать дарение доли в квартире законным. Кассационная инстанция эти выводы подтвердила.



С последним «квартирным» иском к Дмитрию Бахтину обратился уже новый собственник, сын Марины. Он потребовал, чтобы дядя обеспечил ему доступ в квартиру. 1 февраля 2024 года Кировский районный суд согласился с его доводами: обязал дядю дать ему ключи и не чинить препятствий для жизни. По словам Марины Спасовой, этого брат не сделал до сих пор, задать аналогичный вопрос Дмитрию Бахтину журналист НГС не успел.



Мнение юриста

Чтобы узнать, кто прав в сложной семейной ситуации, журналист обратился к адвокату по гражданским делам Людмиле Некрасовой. По словам юриста, в этой истории действительно все складывается однозначно:



— Получение и возврат денежных средств законными способами злоупотреблением правом не является, — объяснила адвокат. — Арест же имущества производится не взыскателем а судебными приставами-исполнителями в рамках возбужденного исполнительного производства. Поэтому помощь в розыске имущества и предложении разрешения вопроса о возмещении взыскании денежных средств злоупотребление не является.



Иными словами, платить двоюродному брату основной долг и проценты Марине придется по закону, и не важно, с какой целью мужчина их выкупал. Этическую сторону вопроса в таких делах суды рассматривать не должны.



При этом, по словам Людмилы Некрасовой, недобросовестным поведением можно было бы признать сокрытие имущества, дарение квартиры сыну. Но суды посчитали иначе.

