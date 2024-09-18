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Семья Сибирячка получила 750 тысяч после смерти бывшего мужа на СВО: его новая возлюбленная подала на нее в суд

Сибирячка получила 750 тысяч после смерти бывшего мужа на СВО: его новая возлюбленная подала на нее в суд

Суд обязал вернуть деньги и разделить

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35 комментариев

Разводился мужчина по доверенности: на момент расторжения брака он уже был на СВО

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес решение по гражданскому делу о признании женщины бывшим членом семьи погибшего военнослужащего, лишил ее права на получение социальных выплат. Помимо прочего женщине придется вернуть уже полученную материальную помощь 750 тысяч рублей. Информация о результатах рассмотрения иска была опубликована сегодня на официальном сайте суда.

Как указано в публикации, в суд обратилась сожительница погибшего военнослужащего, которая была недовольна тем, что материальную помощь в 750 тысяч рублей получила его бывшая жена.

Согласно сообщению на сайте суда, до 2021 года погибший военнослужащий жил вместе со своей женой и их общим ребенком, но затем супруги расстались, по документам оставаясь женатой парой. Николай вступил в новые отношения, в которых тоже появился ребенок.

— В 2023 году Николай заключил контракт с Министерством обороны РФ о прохождении воинской службы. Он оставил Галине доверенность, на основании которой она обратилась в суд с заявлением о расторжении брака, заключенного между Николаем и Анной. Решением мирового судьи брак был расторгнут, — рассказали в суде.

В 2023 году мужчина погиб на СВО, а его на тот момент уже бывшая жена обратилась в Минсоцразвития Новосибирской области с заявлением на получение единовременной выплаты ближайшими родственниками покойного, в числе получателей была и она сама.

— Галина считала, что Анна — бывшая жена Николая должна быть лишена права на получение единовременной выплаты, потому на момент его гибели их брак был официально расторгнут, а денежные средства, выплаченные в пользу ответчика, должны были быть распределены между двумя его несовершеннолетними детьми и пожилой матерью — по 250 тысяч рублей каждому, — уточнили в суде.

Суд пришел к выводу, что закон на стороне фактической супруги, а не бывшей жены. Суд признал ответчицу бывшим членом семьи погибшего Николая и лишил женщину права на получение единовременного пособия и других социальных выплат за гибель бывшего мужа. Кроме того, суд обязал женщину вернуть уже полученные ей деньги, чтобы разделить их между детьми и матерью мужчины.

Ранее НГС писал о том, как отец погибшего военнослужащего лишил бывшую жену всех выплат через суд.

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Комментарии
35
Bream
1 час
Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… (с)
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
56 минут
750 тыс.?? однако !! тюля, тебе надо идти, ведь такие деньжищи, гораздо больше 15 руб. за копипасты каждодневные))
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