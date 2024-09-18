Сибирячка получила 750 тысяч после смерти бывшего мужа на СВО: его новая возлюбленная подала на нее в суд

Разводился мужчина по доверенности: на момент расторжения брака он уже был на СВО Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Искитимский районный суд Новосибирской области вынес решение по гражданскому делу о признании женщины бывшим членом семьи погибшего военнослужащего, лишил ее права на получение социальных выплат. Помимо прочего женщине придется вернуть уже полученную материальную помощь 750 тысяч рублей. Информация о результатах рассмотрения иска была опубликована сегодня на официальном сайте суда.

Как указано в публикации, в суд обратилась сожительница погибшего военнослужащего, которая была недовольна тем, что материальную помощь в 750 тысяч рублей получила его бывшая жена.

Согласно сообщению на сайте суда, до 2021 года погибший военнослужащий жил вместе со своей женой и их общим ребенком, но затем супруги расстались, по документам оставаясь женатой парой. Николай вступил в новые отношения, в которых тоже появился ребенок.

— В 2023 году Николай заключил контракт с Министерством обороны РФ о прохождении воинской службы. Он оставил Галине доверенность, на основании которой она обратилась в суд с заявлением о расторжении брака, заключенного между Николаем и Анной. Решением мирового судьи брак был расторгнут, — рассказали в суде.

В 2023 году мужчина погиб на СВО, а его на тот момент уже бывшая жена обратилась в Минсоцразвития Новосибирской области с заявлением на получение единовременной выплаты ближайшими родственниками покойного, в числе получателей была и она сама.

— Галина считала, что Анна — бывшая жена Николая должна быть лишена права на получение единовременной выплаты, потому на момент его гибели их брак был официально расторгнут, а денежные средства, выплаченные в пользу ответчика, должны были быть распределены между двумя его несовершеннолетними детьми и пожилой матерью — по 250 тысяч рублей каждому, — уточнили в суде.

Суд пришел к выводу, что закон на стороне фактической супруги, а не бывшей жены. Суд признал ответчицу бывшим членом семьи погибшего Николая и лишил женщину права на получение единовременного пособия и других социальных выплат за гибель бывшего мужа. Кроме того, суд обязал женщину вернуть уже полученные ей деньги, чтобы разделить их между детьми и матерью мужчины.