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Семья истории «Главное, чтобы выросла уверенной»: маленькая сибирячка стала самой красивой девочкой в России. Ее мама — о воспитании

«Главное, чтобы выросла уверенной»: маленькая сибирячка стала самой красивой девочкой в России. Ее мама — о воспитании

Мирославе всего шесть лет, но она уже завоевала титул федерального уровня

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К позированию Милославе не привыкать

Амбициозная и целеустремленная модель с внушительным портфолио и опытом рекламных съемок, победительница Всероссийского конкурса красоты — все это о шестилетней кемеровчанке Милославе Дегтяревой. У девочки серьезное плотное расписание, но даже среди большого количества увлечений остается место детским забавам.

Наша коллега из NGS42.RU Елена Гуськова поговорила с мамой юной принцессы подиума Викторией о принципах воспитания успешных и счастливых детей.

Характер победителя

В мае в Москве Милослава Дегтярева завоевала титул «Мировая супермодель — 2024 little». На Всероссийском конкурсе юная модель представляла Кузбасс. Среди организаторов и жюри сплошь звезды федерального уровня: Сергей Зверев, русская «Барби» Таня Тузова и основатель крупнейшей в стране школы моделей Руслан Бернес.

Шестилетняя девочка не показывала ни грамма волнения, импровизировала, улыбалась и слала воздушные поцелуи публике. И только мама знала, что за милой непосредственностью стоит железная воля и упорный труд ее маленькой принцессы.

Корону на Милославу надели Таня Тузова и Руслан Бернес

— Она с рождения такая, я бы сказала, очень упертая, трудолюбивая. И в Миле есть выносливость, которую не во всех детях можно найти: если что решила, сама к цели движется, мы ее не заставляем, она понимает ответственность. Такой характер, — рассказывает Виктория.

Мама девочки говорит, что Мила пошла характером, упорством в достижении целей и полным погружением в понравившуюся сферу в родителей. До декрета Виктория была бизнес-леди — владела бутиком, причем понравилось ей направление торговли еще в детстве.

— В 90-е мои родители были предпринимателями, тогда многие торговали на базаре. Взрослые уезжали за товарами, а мы, дети, стояли за прилавком, — вспоминает женщина.

После окончания школы Виктория поступила в РЭУ им. Плеханова на торговое дело. Будучи еще студенткой она оформила ИП и открыла собственную торговую точку, продавала бижутерию, косметику, детскую одежду.

Дела шли в гору, но когда родилась Милослава, старшая дочка, Виктория переквалифицировалась из акулы бизнеса в заботливую и вовлеченную маму. Как говорит кемеровчанка, они с мужем знают, что такое быть детьми занятых родителей. Поэтому супруги решили, что мама должна быть рядом, обеспечение семьи же на себя взял отец, Александр, который работает водителем грузовика.

— Мои родители, конечно, всегда меня поддерживали, но, сколько я помню, они всегда работали. Я им только говорила «Мам, я туда пошла, пап, я там-то» и приходила к ним уже с победами. То есть мое детство было в целом хорошим, но для дочек я хочу лучшего, полностью себя им посвятить, — поясняет героиня свой подход к материнству.

Мила с мамой

«Возможность проживать свое беззаботное детство»

Виктория считает, что дети появляются уже с начертанным характером, склонностями и талантами. Задача родителя — быть огранщиком этих «бриллиантов». Не давить, не принуждать, а помогать, направлять и любить.

— Мы с мужем поговорили и решили, что в детстве закладывается такой фундамент, который нужно дать именно сейчас, а не то будет поздно. Дать им вот эту возможность заниматься, чем хотят, проживать свое беззаботное детство, — говорит мама.

Со стороны детство Милы может не казаться таким уж беспечным: вокал, танцы, модельная школа, съемки и кастинги. Но девочку никто не заставляет, это ее собственная мечта. У Виктории нет представления, кем станет Мила, когда вырастет, — для нее главное, чтобы дочь была счастлива и довольна. На вопрос, что будет, если завтра дочь захочет бросить все кружки и сидеть дома, мама отвечает без колебаний.

— Было бы здорово. Я ей так и говорю: давай все отменим, я, наконец, полностью займусь собой. На что она каждый раз говорит «Нет, я буду выступать на сцене!», — рассказывает родительница.

Секрет упорства и мотивации ребенка прост, считает Виктория: надо делать то, что чадо действительно полюбит всей душой.

Мила начала свой путь с хореографии в четыре года, девочке танцы понравились, хотя растяжка и давалась болезненно. Но вскоре близкие начали твердить семье, что дочь создана быть моделью, ведь у нее длинные и густые белокурые волосы и огромные голубые глаза. Семья предложила ребенку сходить на пробные занятия, и они тут же полюбились девочке.

— Будет она моделью во взрослом возрасте или нет — не так важно. Главное, чтобы она умела раскрепощаться на публике, чувствовала себя комфортно под пристальным вниманием, выросла уверенной в себе — это в жизни всегда пригодится, — говорит Виктория.

Успех не заставил себя ждать. Меньше чем через год юную модель пригласили на тот самый конкурс в Москву. Мама, занятая еще и младшей, четырехлетней дочкой Машей, не смогла сопровождать Милу, но девочка не испугалась отправиться в путешествие с бабушкой. Виктория же оказывала всю возможную поддержку через видеосвязь и волновалась, как ее дочь справится, не найдя маму в зрительном зале.

— Раньше во время выступлений она всегда нас в зале находила, даже заранее не зная, где мы сядем: увидит, помашет, я ей помашу, всё, она сразу спокойно сосредотачивалась. Перед конкурсом в Москве я ей говорила «Я буду тебя видеть, даже если ты меня нет, я все равно смотрю на тебя, я рядом». И не уставала ей повторять, что «нам неважно, какое ты место займешь. Для нас ты всегда номер один», — рассказывает мама.

В результате выступление прошло на ура, и Мила получила корону.

«Дети должны оставаться детьми»

Если с мотивацией малышки проблем не возникает, то иногда подводит дисциплина. И тут на помощь приходит папа, говорит кемеровчанка.

По словам Виктории, ее супруг олицетворяет в жизни девочек защиту и опору, поэтому они всегда слушаются Александра, хотя с мамой могут поспорить или побаловаться. Он не ругается, а долго разговаривает, доходчиво, терпеливо объясняет, почему это нужно, а другое нельзя.

Папа — непререкаемый авторитет для обеих сестер

— Девочки, бывает, ревнуют друг друга, у них соперничество. Младшей, Маше надо во всем быть первой. Буквально вчера был случай: Маша не угналась за сестрой на самокате, начала кукситься, капризничать. Муж сел рядом с ней, объяснял ей что-то 15 минут, я даже не знаю, о чем он говорил, но она все поняла, успокоилась, — рассказывает Виктория.

Немаловажно при таком напряженном графике и выделить малышкам время на то, чтобы просто побыть детьми. Несмотря на достижения, Мила остается обычной шестилетней девочкой, которая мечтает быть похожей на принцессу Эльзу из «Холодного сердца» (0+).

Перед занятиями семья посещает детские площадки, чтобы девочки могли пообщаться со сверстниками, побегать и поиграть. Также Виктория отмечает, что важно выделять для детей и индивидуальное время: час, который Мила и Маша по очереди могут провести с мамой наедине. Так кемеровчанка дает им понять, что они одинаково важны и особенны.

— Я им говорю: вот есть у меня две руки, и если я порежу правую или левую — мне будет одинаково больно. Вот так и вас я люблю, вы для меня одинаково дороги, — рассказывает Виктория.

Мила и Маша иногда соперничают, но обожают друг друга

Кемеровчанка отмечает, что выделять время на все непросто. Сложностей добавляет и предстоящее зачисление в первый класс. Помогает выстроенный график и привычка соблюдать баланс между отдыхом и трудом.

— У нас плотное расписание с понедельника по воскресенье: занятия и у старшей дочери, и у младшей и, конечно, домашние дела. Что я поняла: важно выделять время и на собственный отдых, не забывать о себе. Если сама не отдохнешь, то все наперекосяк пойдет, — говорит Виктория.

Самый главный совет, который Виктория хотела бы дать другим родителям: слушать и слышать своего ребенка, помогать ему стать гармоничной личностью. Она отмечает, что важно не пытаться реализовать через малыша свои амбиции, а принять его инаковость и развивать. Тогда ребенок вырастет счастливым и обязательно ответит благодарностью за свою прекрасную жизнь.

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