«Оказалось, что мы этот возраст пережили»: супруги из Новосибирска не получили 50 тысяч рублей за долгий брак

Чтобы получить деньги муж с женой должны 50 лет прожить в непрерывном браке, а юбилей отметить в 2024 году и позже Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Супруги из Новосибирска не смогли получить выплату в 50 тысяч рублей за долгий брак. Как рассказал НГС Владимир Леонтьев, с женой они уже прожили 51 год, а значит деньги им не полагаются.



По словам Владимира, он позвонил в отдел социальной поддержки населения центрального административного округа. Там, говорит он, спросили, когда они с женой отметили 50-летний юбилей совместной жизни, услышав, что год назад, объяснили, что выплату супруги не получат.



— Мы женаты 51 год, захотели получить вознаграждение, но не тут то было. Оказалось, что мы пережили сроки условий и вознаграждение нам не положено. Казалось бы, чем больше стаж семейной жизни, тем лучше, но есть ограничения, кому повезет, — поделился мужчина.

Изначально в проекте постановления, который опубликовали в марте, было указано, что власти планировали выдавать единовременную выплату в 50 тысяч рублей всем, кто прожил вместе 50, 55, 60, 65, 70 или 75 лет. Но в принятый документ, опубликованный в июле внесли изменения: деньги получат только те, кто прожил 50 лет вместе. Супруги, у которых срок истек в 2024 году до дня вступления в силу документа еще могут получить выплату в течение месяца, а у тех, кто праздновал юбилей раньше такой возможности уже нет.

Порядок обращения за выплатой и более подробную информацию вы можете прочитать в официальном документе.

НГС также отправил запрос в мэрию, чтобы уточнить, как были выбраны указанные временные рамки браков.

Недавно ЗАГС показал фотографии новосибирцев в молодости и через 50 лет после брака.