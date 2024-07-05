Всем супругам из Новосибирска заплатят 50 тысяч рублей за долгий брак — сколько надо прожить вместе

Документ о денежной выплате официально вступил в силу Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Жители Новосибирска смогут получить единовременную выплату в 50 тысяч рублей на юбилей супружеской жизни. Постановление об этом подписал мэр Максим Кудрявцев.



Согласно документу, супруги должны прожить вместе со дня официальной регистрации брака в течение 50 лет и могут получить за это 50 тысяч рублей. Годы считаются со дня государственной регистрации брака в ЗАГСе.

Кроме того, они должны проживать на территории Новосибирска 10 лет и более до того, как наступила юбилейная дата. Необходимо, чтобы брак был непрерывным (периоды не суммируются), а муж или жена не привлекались к уголовной ответственности и не были иноагентами.

Обратиться за вознаграждением можно в течение года со дня юбилейной даты. Супруги, у которых срок обращения истек в 2024 году до вступления в силу распоряжение, могут обратиться за вознаграждением в течение месяца.

Порядок обращение за выплатой вы можете прочитать по ссылке, все пункты расписаны в официальном документе.

Недавно ЗАГС показал фотографии новосибирцев в молодости и через 50 лет после брака.