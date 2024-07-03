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Семья В новосибирской семье родилась девочка, которою назвали Теоной — что известно ее родителях

В новосибирской семье родилась девочка, которою назвали Теоной — что известно ее родителях

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Арина и Иван получали образование в НГТИ

В Новосибирске у молодых актеров театра «Глобус» Арины Литвиненко и Ивана Зрячева родилась дочь. Девочку назвали Теона. Об этом сообщили в группе театра «Глобус» в соцсети «Вконтакте».

— Желаем малышке счастливого, беззаботного детства, много радости и веселья. Пусть растет здоровой, красивой и самой счастливой на радость всей семье! Любви вам и семейного счастья! — пожелали в «Глобусе» молодым родителям.

Арина Литвиенко и Иван Зрячев окончили Новосибирский государственный театральный институт в 2018 году. Актеры играют в спектаклях «Лисистрата», «Три мушкетера», «Робин Гуд» и других. Арина также в 2018 году стала лауреатом XXIX Фестиваля-премии «Парадиз» Новосибирского отделения Союза театральных деятелей России в номинации «Лучший дебют в драматическом театре» со спектаклем «Пианисты».

В мае стало известно, что блогеры Влад А4 и Юлия Годунова стали родителями. Звездная семья поделились первыми фотографиями малышки.

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