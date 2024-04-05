«Мы скрывали отношения»: история любви учительницы и ее бывшего ученика, которого она знала с 5-го класса. В 50 лет педагог родила ребенка

Юра — самый долгожданный сын Источник: предоставлено героями публикации











Жительница Железногорска Ирина Зимакова, прямо как Катя Тихомирова из фильма «Москва слезам не верит», начала жить заново в 40 лет. И тоже благодаря любви. Совершенно не ожидая, Ирина нашла родственную душу и надежное плечо в собственном ученике — Алексее. В новые отношения она бросилась как в омут с головой. Ради молодого возлюбленного рассталась с мужем после 20 лет брака и решилась родить малыша в 50 лет. Наши коллеги из NGS24.RU рассказывают эту необычную историю любви.

Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Жизнь Ирины, казалось бы, давно устоялась. В 18 лет она вышла замуж. В 19 родила дочь. Всё свое время женщина посвящала семье и работе в школе. Спокойные, размеренные будни вошли в привычку.

Город, в котором она жила с мужем и ребенком — небольшой и изолированный, — закрыт для въезда посторонних людей. В Железногорске Красноярского края находятся предприятия, относящиеся к атомной и космической отраслям. В одном из специализированных лицеев Ирина преподавала информатику. Среди учеников было много талантливых ребят. Так в ее жизни появился Алеша. Сообразительный, старательный пятиклассник схватывал на лету. Учился всегда хорошо, а после девятого класса перешел к другому педагогу для углубленного изучения предмета.

Фотографии из школьных альбомов. Тогда Алексей и Ирина даже представить не могли, что через несколько лет полюбят друг друга Источник: фото предоставлены героями публикации











Ирина не видела одаренного мальчика несколько лет, пока однажды Алексей не появился на пороге школы.



— После третьего курса института он зашел ко мне в класс. Вернулся поделиться своими новостями, планами на жизнь. И стал периодически захаживать. После четвертого курса пришел опять. Потом в середине пятого курса зашел. Сказал, что не очень как-то складывается жизнь. А в какой-то момент стал оставаться. Сидел, просто смотрел на меня влюбленными глазами. А потом однажды сказал: «Я тебя люблю», — вспоминает Ирина неожиданное признание.

Сейчас Алексей, которому уже 35 лет, с улыбкой рассказывает, как впервые захотелось признаться любимой в своих чувствах.

— Ирина Анатольевна была талантливым педагогом. Когда я учился у нее, проявляла понимание, неравнодушие. Это мне всегда нравилось в ней. Такой я ее и запомнил. Но в школе, конечно, никакой влюбленности не было. Она пришла в более зрелом возрасте, когда я учился в институте. Я действительно приходил всё чаще и чаще. Лучше и лучше узнавал ее. И конечно, понимал, что, да, с таким человеком было бы классно строить семью, быть в отношениях, — рассказывает он. — Да, мы действительно представители разных поколений. Мы не любим одну и ту же музыку. У нас нет одинаковых предпочтений в кино. Но у нас с Ирой общие взгляды на жизнь. Эмоционально мы очень близки друг к другу. Самое главное, мы понимаем друг друга. Это для меня ценнее всего.

Их объединили общие взгляды на жизнь и семью Источник: предоставлено героями публикации











Поначалу Ирина даже мысли не допускала о романе с человеком, который на 15 лет моложе ее. К тому же она была замужем. И пусть семейная жизнь давно дала трещину, что-либо менять Ирина не собиралась.



— Я сразу же Леше сказала: «Этого быть не может! Так не бывает. Иди. Ты ученик, а я учитель. Всё. Ничего быть не может». Ну он ушел. Месяца два-три его не было. А потом пришел опять... — вспоминает Ирина.



В своих ухаживаниях Алексей никогда не был грубым и чересчур настойчивым. Он не позволял себе лишнего, не проявлял пошлости и наглости. Приходил всегда только в школу и предлагал свою помощь, когда Ирина по вечерам зарывалась в тетрадки. Спустя время учительница почувствовала, что молодой поклонник ей небезразличен.

— Он меня покорил мягкостью характера. Добротой, чуткостью, душевностью. Что-то в нем такое было, чего сейчас не очень много в молодых людях. Он взял меня не нахрапом, не измором, нет. Он просто приходил, и мы разговаривали обо всем, как будто мы друзья, — признается она. — С мужем к тому моменту у меня уже был разлад. Но всё равно я долго думала. Я Лешу отсылала, говорила: «Иди, я еще подумаю». Потом опять: «Иди! Я не готова». И так несколько раз. А потом в один прекрасный день подумала: «Зачем жить плохо, если можно попробовать еще раз прожить эту жизнь лучше? Почему нет?»

У семьи Зимаковых есть традиция — отправляться в путешествие в каждую годовщину свадьбы Источник: предоставлено героями публикации











Ирине тогда было 40 лет, а Алексею — 25. Он был свободен и только ждал, когда любимая наконец выберет его. У нее всё было намного сложнее. И хотя дочь выросла, уехала в Красноярск учиться в университете и строила свою жизнь, признаться семье было непросто.



Женщине надо было объясниться с мужем. Набравшись храбрости, она сказала ему: «Всё. Я ухожу. Я нашла другого».

Расставание было громким и драматичным. Бывший супруг даже сейчас, спустя 10 лет, не может простить Ирину, несмотря на то, что у них есть общая дочь и двое внуков. После развода он тоже второй раз женился и обрел семейное счастье. Но, завидев бывшую, переходит на другую сторону дороги. И старается не встречаться с ней на семейных посиделках.

Понять вспыхнувшие между Ириной и Алексеем чувства не смогли и другие люди. Влюбленные этого опасались. Поначалу, даже когда стали жить вместе, не афишировали свои отношения.

Свадебное фото Источник: предоставлено героями публикации











— Мы старались скрывать наши отношения. После института ему папа купил отдельную квартиру в Железногорске. Сначала я просто переехала к нему и мы жили в незарегистрированном браке. Мы спокойно, тихонечко устраивали свою общую жизнь. Говорят, счастье любит тишину, — рассказывает Ирина. — Однажды в Новый год родители пригласили нас к себе. Его мама спросила: «Будете жить вместе?» Я сказала: «Да. Вы против?» Она сказала: «Поживем — увидим».



— Было всё. Разное. И хейт, и перешептывание. Мы практически растеряли весь наш фонд друзей, с которыми мы общались до нашего совместного решения. Многие решили, что это неправильно. Многие захотели высказать свое мнение. Кто-то говорил тихо, кто-то громко. Но я не слушаю мнения других. У меня есть свое, — твердо говорит Алексей. — Самое главное, что родители не вмешивались в нашу жизнь и приняли мое решение. Отец у меня человек рассудительный, они призывал подумать, посчитать годы, перспективы, возможности. Мама более эмоциональный человек, она поначалу охала и ахала, говорила: «Как же так?» Но в итоге мы оправдали их ожидания. Подарили им внука.

Юра с родителями и бабушкой на своем первом летнем отдыхе Источник: предоставлено героями публикации











После свадьбы и регистрации пара начала планировать беременность. Ирина и Алексей мечтали о совместном ребенке, и врачи, проверив здоровье молодоженов, однозначно говорили: «У вас всё в порядке, вы сможете!»



Несмотря на прогнозы репродуктологов, беременность не наступала. Супруги не теряли надежду и годами не прекращали попытки. Алексей работал в трех разных местах, чтобы хватало денег на необходимые медикаменты: витамины и специализированные таблетки. А потом, когда врачи предложили зачать малыша с помощью ЭКО, он ни на минуту не усомнился, что готов платить и здесь, сколько будет необходимо.

— ЭКО — это большие финансы. Огромные. По ОМС у нас не получилось сделать. Там определенные есть хитрости, связанные с возрастом, еще с какими-то юридическими вещами. Мы сначала разбирались в этом во всем, но, так или иначе, всё пришлось делать самим. То есть все расходы были из семейного бюджета. Нам государство в этом плане не помогало. Я просто доставал из кармана сколько надо было, и всё. За 10 лет ушло больше трех миллионов рублей, — признается Алексей.

Ирина в прямом смысле жертвовала собой. Ради заветной беременности она перенесла серьезную гормональную терапию. 14 раз ей подсаживали эмбрионы. Первая наступившая беременность не завершилась рождением. А в 49 лет случилось чудо. Малыш начал крепнуть и расти в утробе матери. И вот уже врачи уверенно заговорили: «Вы вынашиваете здорового крупного мальчика!»

Молодые родители не жалеют денег на развивающие занятия для малыша Источник: фото предоставлены героями публикации











— Десять лет мы шли к рождению нашего ребенка. Я решалась на каждое ЭКО, ни о чем не жалея. Не оглядываясь, бросалась в омут с головой, — говорит сейчас молодая мать. — Я чувствовала, что высшие силы всегда со мной. Я молилась, чтобы всё сложилось удачно. Чтобы всё было хорошо. Чтобы все этапы: зачать, выносить, родить, выкормить — прошли благополучно. Меня оберегали, меня охраняли везде и всюду, все девять месяцев. Чуть ли не каждый месяц меня проверяли медики, проводили скрининги.



Ирина вынашивала и рожала сына под наблюдением специалистов краевого центра охраны материнства и детства. Окрепшего Юру отдали родителям из-под врачебного контроля в 50-й день рождения его матери. Вот такое кармическое совпадение.

— Юра родился 10 баллов из 10. Всё хорошо. Может быть, действительно высшие силы меня услышали и всё получилось как надо, — говорит Ирина.

Сейчас смелая роженица призывает женщин не слушать пересудов и не оглядываться на стереотипы.

— Когда я лежала в перинатальном центре, я увидела там очень много возрастных женщин: и после 40 лет, и около 40 лет. Причем даже в 45 лет это было не ЭКО, а самостоятельное зачатие. То есть сами женщины сейчас хотят рожать даже в этом возрасте. И не ставят во главу угла работу, зарабатывание денег, карьеру. Мне, например, всего этого вообще не хочется. Мне хочется быть дома с моими мальчиками. Что-то делать вместе, куда-то ездить вместе. Просто быть всегда вместе, — говорит она.

Алексей и Ирина 10 лет шли к рождению своего первого ребенка Источник: предоставлено героями публикации











На видеозаписи, снятой во время выписки, Алексей выглядит трогательным, растерянным и самым счастливым мужчиной на земле.



— Это, конечно, может казаться банальным. А кому-то может показаться, что я приукрашиваю, но я действительно очень вовлеченный отец. Я могу всё: я Юру пеленаю, купаю, вытираю. Все тонкости ухода за совсем маленьким ребенком я прочувствовал на себе. Не было никакого отвращения, не было никакого нежелания. Я не раздражаюсь от того, что он кричит или плохо пахнет. Я с удовольствием провожу время с ребенком. Может, я отношусь к той маленькой части мужчин, которые получают удовольствие от того, что они отцы? — задается вопросом он.

Карьера Алексея идет в гору. Он устроился программистом на московское предприятие. Пишет коды для космических спутниковых систем. Работает из дома и благодаря этому много времени проводит с семьей.

— Сейчас у меня есть возможность быть с моими любимыми постоянно. Удаленная работа предполагает гибкий график. Ира в декрете, а я у нее всегда под рукой, — говорит он.

Несмотря на то что супруге уже 50, Алексей надеется на расширение семьи.

— Мы твердо уверены, что нужно заводить по возможности еще детей. Конечно, всё зависит не только от нашего желания. Много ценного времени позади, и возраст уже накладывает свой отпечаток. Но мы задумываемся еще об одном ребенке. И никто нам пока не говорит, что это невозможно. Медицина в наше время может невозможное. И мы к ней обратимся, конечно же, за помощью, — говорит он. — Есть хорошая поговорка: волков бояться — в лес не ходить. Конечно, есть страхи. Можно о них думать, с ними ложиться спать и с ними вставать по утрам. Ну а зачем? Не нужно бояться жить. Мы живем, мы счастливы и это хорошо.

Подросшего Юру крестили Источник: предоставлено героями публикации











Сыну Ирины и Алексея сейчас один год и один месяц. Юра — совершенно здоровый малыш, который развивается соответственно возрасту. Он с большим любопытством изучает мир. А родители не экономят времени и денег на его занятия и развлечения.



— Конечно, у меня есть опасения по поводу позднего родительства, — признается Ирина. — Общество будет накладывать свой отпечаток на взгляды Юры. Одноклассники или одногруппники будут ему говорить: «Твоя мама старая». Но ведь дома мы можем ему постоянно говорить противоположное: что мама — она всегда мама. Она заботливая, она любимая. Она тебя выносила и родила. Я почему-то не думаю, что он будет меня стесняться или стыдиться. А может быть, наоборот. Я пойду на пенсию и буду с ним везде ездить, везде с ним путешествовать. Если он будет спортсменом, буду на соревнования с ним ездить. Если будет песни петь, будем по концертам вместе с ним ездить. Это когда мама молодая, ей всё время некогда. А я постараюсь быть с Юрой на одной волне.

Ранее мы рассказывали, как любовь соединила сердца староверки из Красноярска и мусульманина из Ирака. Они познакомились в социальных сетях, а когда встретились, поняли, что будут вместе, несмотря на разницу в возрасте, наличие детей от предыдущего брака и религиозные отличия.