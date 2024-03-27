Россияне кинулись покупать тесты на беременность. Что это значит

С начала 2024 года в России продано рекордное количество тестов на беременность Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В России продажи тестов на беременность побили пятилетний рекорд. Рост отмечен как в натуральном выражении — по количеству упаковок, так и по общей стоимости, сообщили «Ведомости» со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group. Наши челябинские коллеги из 74.RU обсуждают с экспертами, в чем причины такого скачка и ждать ли нам нового беби-бума.



Залетная полоса

За два с половиной месяца этого года жители России приобрели четыре миллиона тестов на определение беременности. Это на 12,6% больше, чем за тот же период 2023-го. Проверки на «две полоски» обошлись россиянам в 612 миллионов рублей — на 20,5% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики DSM Group.



Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк связал такую динамику со стабилизацией ситуации в стране. По его мнению, в последние годы россияне откладывали рождение детей по ряду причин, в том числе из-за пандемии коронавируса и начала спецоперации на Украине. Теперь же «все тревоги исчезли», и желающих завести детей стало больше, предположил Сергей Шуляк.



Мы прошлись по нескольким аптекам в Челябинске и спросили фармацевтов, столкнулись ли они с «тестовым» ажиотажем.



— Спрашивают часто. Но насчет повышения спроса — кажется, нет. Всё как всегда, — сообщила фармацевт в аптеке «Витаминка».



Как спрос на тест-полоски отразится на рождаемости, остается гадать Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











— Нет, не заметили особого ажиотажа. Приходят, как обычно, — пожала плечами сотрудница аптеки «Фармленд».



В аптеках напомнили, что экспресс-тест считается одним из самых простых и доступных способов определить беременность. Поэтому такая продукция пользуется постоянным спросом.



Между тем представители маркетплейсов подтвердили повышение спроса на тесты для определения беременности.



— За первые 10 недель 2024 года штучные продажи тестов на беременность выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек в этой категории вырос на 7%, — отметили в пресс-службе Ozon.



В этом году тесты показывают более интенсивный рост, добавил представитель маркетплейса. В 2023-м их продажи увеличились всего на 7% по отношению к 2022 году.



«Хочется точно знать, что не ошибся»

Заведующая женской консультацией ГКБ № 8 в Челябинске Алла Шерман указала на наметившуюся тенденцию к росту количества родов.



— За два месяца 2024 года в женской консультации ГКБ № 8 число родов увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это существенный рост, — отметила Алла Шерман. — Что будет дальше, сказать сложно. Хотелось бы, чтобы положительная динамика сохранялась. Я очень надеюсь, что рост продаж тестов связан лишь с тем, что женщины стали планировать беременность, что она для них желанная. Поэтому как можно раньше стремятся подтвердить этот факт.



Некоторые эксперты предположили, что женщины стали чаще покупать тесты разных производителей, сомневаясь в качестве, стремясь убедиться в достоверности исследования.



— Не думаю, что это так. Действительно, на рынке представлены разные производители: более дорогие и более доступные. Но женщины всегда стремились перепроверить столь важную информацию. Когда это радостное событие, хочется точно знать, что ты не ошибся, — добавила Алла Шерман. — Особенно когда у женщины первая беременность. И раньше пациентки обращались на прием со словами: «А я уже сделала несколько тестов! Всё подтвердилось!». Положительные эмоции, которые при этом присутствуют, отчасти объясняют такой подход.



Меньше новорожденных и абортов

Несколько экономистов, которых мы попросили прокомментировать рекордную статистику, затруднились дать однозначный ответ. Дело в том, что тестами на беременность пользуются женщины, у которых могут быть диаметрально противоположные цели. Одни хотят убедиться в скором пополнении семьи, другие наоборот — предотвратить это событие.



— Где тут больше экономики, с ходу и не скажешь. Без анализа большого объема статистических данных делать выводы некорректно, — объяснили экономисты.

Ранее повышенный спрос на тесты на беременность зафиксировали в начале пандемии коронавируса в 2020 году и после объявления частичной мобилизации в 2022 году.

Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











За последнее десятилетие в России значительно снизилась рождаемость. А 2023 год вообще поставил антирекорд — минимальное число новорожденных за последние четверть века (!). По предварительным данным Росстата, в 2023 году родилось 1,264 миллиона детей. Меньше было только в постдефолтном 1999-м — тогда на свет появилось 1,214 миллиона малышей.

Впрочем, число абортов тоже снизилось по сравнению с 90-ми годами прошлого века. Если в 1999 году в России, по официальным данным, было сделано два миллиона абортов, то 2022-м — в четыре раза меньше — 506 тысяч.

А вы планируете детей в 2024 году? Да, я уже забеременела Нет, у меня уже есть дети Не знаю, страшно в наше время заводить детей Да, давно хотим детей вне зависимости от внешних обстоятельств Хочу посмотреть результаты

В прошлом году в России развернулась борьба с демографическим кризисом и снижением рождаемости. Власти предлагали самые разные варианты решения проблемы: разрешить женщинам прерывать беременность только с согласия мужа или мотивировать их деньгами.

В нескольких регионах страны уже ввели штрафы за склонение женщин к абортам.