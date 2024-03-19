«Не верили, что это сделали дети»: два школьника устроили на кухне свечной заводик — ради заказов они работали по ночам

«Свечной заводик братьев Найдановых» официально начал работать в середине февраля. Двое братьев из Новосибирска, 13-летний Андрей и 10-летний Олег, решили попытаться самостоятельно заработать на увлечения: электрогитару и барабанную установку. Идею о собственном заработке поддержали родители, рассказывает мама, Елена Найданова.



— Олег давно сказал, что хочет играть на гитаре. Освоил классическую, а в этом году начал активно интересоваться игрой на электрогитаре. Андрей же долго не мог определиться с музыкальным инструментом, а сейчас у него появилась возможность учиться игре на барабанах — он ходит в музыкальную студию, — рассказывает Елена.

