«Не верили, что это сделали дети»: два школьника устроили на кухне свечной заводик — ради заказов они работали по ночам

В Новосибирске двое братьев открыли собственное небольшое дело, чтобы заработать на музыкальные инструменты — электрогитару и барабанную установку. Мальчики 10 и 13 лет делают и продают декоративные свечи без химических добавок ручной работы в свободное от занятий время. Корреспондент НГС пообщался с братьями Найдановыми и их мамой, узнал, как им пришла идея открыть собственный бизнес, о сложностях, доходах и поддержке семьи.
«Свечной заводик братьев Найдановых» официально начал работать в середине февраля. Двое братьев из Новосибирска, 13-летний Андрей и 10-летний Олег, решили попытаться самостоятельно заработать на увлечения: электрогитару и барабанную установку. Идею о собственном заработке поддержали родители, рассказывает мама, Елена Найданова.
— Олег давно сказал, что хочет играть на гитаре. Освоил классическую, а в этом году начал активно интересоваться игрой на электрогитаре. Андрей же долго не мог определиться с музыкальным инструментом, а сейчас у него появилась возможность учиться игре на барабанах — он ходит в музыкальную студию, — рассказывает Елена.
Парни подходят к делу ответственно и увлеченно, поэтому стали мечтать о покупке собственных музыкальных инструментов. Вот только вместо того, чтобы ждать денег от родителей или копить, они решили самостоятельно заработать.
— Идея и общая, и у каждого свой вклад в нее. Олег давно говорил, что хочет зарабатывать свои деньги. Когда стали посещать музыкальные занятия, то захотели свои инструменты. Узнали цены и поняли, что копить нам на свою барабанную установку и электрогитару долго, — объяснил 13-летний Андрей.
Вместе с братом на Новый год он всегда помогал маме делать подарочные свечи. Такие презенты семья Найдановых готовит каждый год не только для родных и друзей, но и для тренеров и педагогов.
— Мой преподаватель английского так ахала и восхищалась, не верила, что это самодельная свеча. А наш парикмахер сразу отметила, что у свечи натуральный запах, а она очень следит за уровнем «химии» в своем доме и на рабочем месте, потому что у нее что-то вроде аллергии на разные синтетические вещества. Мы сопоставили, что можем делать что-то качественное и красивое, что нравится людям, — почему бы не превратить это в дело, — рассказывает Андрей.
Название для бизнеса выбрали из истории предпринимательства. Олег рассказывает, что ему нравилось изучать, как люди вели бизнес 100 или 200 лет назад. Он узнал, что производство свечей было серьезным делом, и часто такое производство было именно семейным. Так и появилось название — «Свечной заводик братьев Найдановых».
Производство разместилось на кухне в квартире семьи. Парни делают свечи на заказ — готовые пока негде хранить. Признаются, что всё выглядит не очень эстетично, помещение порой в коробках и в воске, но это только начало.
Изначально в семейном предприятии Олег отвечал за дизайн свечей, а Андрей выбирал воск, закупал его и другие расходники, занимался самой технологией изготовления конечных изделий.
— Но в итоге делаем, кто что успевает: у кого время есть, тот и заливает или упаковывает. Доставку тоже планируем: у кого какие планы в городе, тот и отвозит, — говорят парни.
Пока бизнес проработал чуть больше месяца. Олег говорит, что в деле их поддержали родственники и друзья, плюс продажи подросли из-за 8 марта — много людей покупали подарки к празднику, заказы пришлось делать буквально каждую свободную минуту и даже вставать ночью. Несмотря на трудности, парни довольны делом.
— Особенно интересно, когда рассказывают, как дарили наши наборы, как люди восхищаются. А одна женщина не верила, что такие свечи можно сделать своими руками, а именно эти сделали дети, — рассказывает Андрей.
Заработки за месяц работы «Свечного заводика братьев Найдановых» скромные — около 10 тысяч рублей. Из них половина ушла на закупку материалов и расходников. Другая половина — те самые сбережения на инструменты, их Олег и Андрей поделили пополам: электрогитара и барабанная установка стоят практически одинаково.
Олег занимается «бухгалтерией» — ведет таблицу в Excel со всеми записями о прибыли и расходах. Еще Андрей и Олег по совету бабушки открыли накопительный счет, чтобы получать проценты с дохода.
Небольшое предприятие выросло благодаря поддержке со стороны мамы, Елены Найдановой, хотя сама она считает свои функции скорее «вспомогательными».
— Если у них есть какая-то инициатива, то ее нужно поддержать, чтобы уважать интересы и желания детей. Здесь я обеими руками была за такую инициативу. Возможно, конечно, рановато, так скажем, для зарабатывания денег, но в текущем обществе потребления очень важно для меня, чтобы мои дети учились, видели плоды своего труда, — отметила Елена.
Про сыновей мама говорит, что они очень разные, несмотря на разницу в возрасте всего в три года. Андрей — творческий и креативный парень, увлекается робототехникой, физикой и химией. Его сильная сторона — вдумчивые технологические процессы, также парень танцует хип-хоп. У 10-летнего Олега хорошие художественные способности, он занимается фехтованием, ходит в клуб по олимпиадной математике.
При этом Елена отмечает, что её сыновья — совершенно обычные. В меру хулиганистые, в меру озорные, иногда ленивые — то есть все, как у всех: и бардак в комнате оставляют, и с невыполненными заданиями иногда «грешат».
Олег и Андрей признаются, что рады, что получилось сделать шаг к мечте, и уже строят планы: подумывают, как создать собственную свечную мастерскую. Говорят: успешные люди мечтают масштабно.
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