«Спрашивали, как я буду справляться»: история красотки на коляске — у нее дочь, танцы и миллионы просмотров в блоге

«Если ты не восстановился сразу, то уже и не восстановишься»

Алена живет в квартире-студии с широким коридором и большой комнатой — это для того, чтобы было удобно передвигаться на коляске. Сюда она перебралась пару лет назад, до этого снимала жилье в доме, который называет «недоступным». Приходилось просить помощи, чтобы элементарно выехать из подъезда на коляске, но теперь таких проблем нет: в доме большие лифты и есть пандус у подъезда.



Но помощь близких Алене всё равно требуется, особенно сейчас — 7 месяцев назад она родила дочь Еву.