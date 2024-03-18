«Спрашивали, как я буду справляться»: история красотки на коляске — у нее дочь, танцы и миллионы просмотров в блоге

27-летняя Алена Мелешина из Новосибирска — трижды призер по спортивным танцам на коляске и один раз мама. Новость о беременности застала девушку врасплох: она строила планы, главным было получение звания мастера спорта. А еще грядущее материнство пугало, ведь у Алены непростая ситуация — в 2016 году она попала в аварию, после которой потеряла возможность ходить. Несмотря на всё, 7 месяцев назад у Алены появилась дочь Ева, которой теперь она посвящает всё свое время. Путь материнства она проходит в одиночку, поскольку папа Евы честно признался, что еще не готов примерить на себя роль отца. Корреспондент НГС Ксения Лысенко узнала, каково маме в коляске растить ребенка одной, и какие трудности Алена ежедневно преодолевает, мотивируя других людей с инвалидностью.
«Если ты не восстановился сразу, то уже и не восстановишься»
Алена живет в квартире-студии с широким коридором и большой комнатой — это для того, чтобы было удобно передвигаться на коляске. Сюда она перебралась пару лет назад, до этого снимала жилье в доме, который называет «недоступным». Приходилось просить помощи, чтобы элементарно выехать из подъезда на коляске, но теперь таких проблем нет: в доме большие лифты и есть пандус у подъезда.
Но помощь близких Алене всё равно требуется, особенно сейчас — 7 месяцев назад она родила дочь Еву.
— Когда узнала о беременности, переживала, сомневалась, много думала, но очень поддержала мама и родная сестра с мужем. Я пришла на первое УЗИ, чтобы подтвердить беременность, врач спросила у меня: «Ну что, оставлять будешь?». Я сказала, что да, но призналась, что мне очень страшно. Она говорит: «Ты замени слово «страшно» на слово «интересно», и относись к этому так». Я так и сделала. Но после родов были врачи, которые спрашивали, как я буду справляться. И так в стрессе, а тут такое. У меня верхний грудной уровень сломан, пресс не работает, так что было страшно даже брать ребенка на руки. Но ничего, всё преодолели, — рассказывает Алена и ловко переносит дочь Еву с кровати на пол — для этого она опирается на руки.
Почти 8 лет назад тогда еще 20-летняя Алена попала в аварию на мопеде. За рулем была она, сзади сидел ее знакомый, который отделался переломом ребра. Сама же девушка очнулась в реанимации. Врачи не давали оптимистичных прогнозов, наоборот, говорили маме, что дочь, скорее всего, не сможет даже сидеть. Но немного оправившись, Алена смогла самостоятельно сесть в кровати — уже это для врачей было чем-то вроде чуда. Со всем остальным оказалось сложнее.
— Через год после травмы я была еще свежая и наивная, думала о реабилитации, — горько улыбается девушка. — Потом, уже пообщавшись с людьми, да и вообще почитав и узнав про эту травму, я поняла: если ты не восстановился сразу, то уже и не восстановишься. То есть, что-то наработанное, что могло восстановиться, оно восстановилось, а потом всё. Травма довольно серьёзная, поэтому так.
У Алены компрессионный перелом позвоночника — повреждены пятый, шестой и седьмой позвонки. Именно это и лишило ее возможности ходить.
В 2017 году Алена рассказывала НГС, что мужчин будто бы не смущает ни коляска, ни ограничения в ее жизни. На ее страницах в соцсетях под фотографиями сплошные комплименты и сотни лайков. Год назад Алена познакомилась с будущим отцом Евы на сайте знакомств. Тот был в восторге от увлечений и активности Алены, пара много гуляла и проводила время вместе. А через месяц с небольшим девушка узнала, что беременна:
— У меня уже тогда были мысли: если вдруг придётся справляться одной, то смогу я или нет. В первую очередь рассчитывала на себя. Но пока я была беременна, мы то сходились, то расходились. Много эмоциональных качелей было, но всё равно я больше надеялась на себя и свои возможности. Ему тоже было страшно, но он очень меня поддерживал на момент, когда я узнала о беременности. Говорил: «Как классно, будем семьей», но у нас не получилось.
Решение о расставании приняла сама Алена, когда находилась на девятом месяце. Она вспоминает этот период с ужасом: было тяжело психологически и физически (Алена не могла без помощи посторонних даже принять ванну), а тут еще рядом мужчина, который, в итоге оказался не готов к появлению ребенка.
Алене бы хотелось, чтобы папа Евы не забывал о том, что у него подрастает дочь, но пока тот не высказывает особого желания чаще ее видеть.
— На самом деле я поняла, что девушкам-колясочницам тяжело приходится в плане личной жизни. Женщины привыкли помогать и заботиться, и в случае травмы, допустим, мужа или парня, мы сможем за ним ухаживать. У мужчин всё не так... Да, я сама прекрасно понимаю, что вокруг куча девушек красивых, которые могут сами ходить, но мне как будто бы сейчас вообще ничего не надо. У меня есть ребёнок и всё: не хочется ни с кем её делить, — продолжает молодая мама.
О танцах и планах на будущее
7 лет назад Алена впервые приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Интеграция», где получила титул вице-мисс. Затем у нее был еще один опыт участие в конкурсе. Алена признается, что всегда была активной, поэтому не стала сидеть на месте даже после серьезной травмы. Она ездила с друзьями в другие города, каталась на санках и даже прыгала с парашютом, а в 2020 году открыла для себя танцы на колясках.
За 2,5 года занятий танцами Алена получила множество наград и звание чемпионки России.
— Организатор конкурса красоты, где я участвовала, сказала, что открывает студию танцев. И спрашивает: «Не хочешь попробовать?». А я говорю: «Почему нет?». Я за любую активность. И с тех пор начала танцевать. Я вошла в сборную России по танцам, и вот должна была уже ездить на сборы как раз, но узнала, что беременна. И ещё тогда мы подали документы на получение звания мастера спорта, и я так переживала, так расстраивалась, что за шаг до цели, к которой я стремилась, я словно возвращаюсь. Было очень грустно, что я останусь без мастера спорта, без танцев, но весной мне позвонили и сказали, что все-таки мне присвоили звание, и будут ждать меня после того, как чуть-чуть Ева подрастёт, — говорит Алена и раскладывает свои медали на кровати.
Еще во время беременности Алене написал ее постоянный партнер по танцам и спросил, ждать ли ему ее возвращения. Алена с горечью написала, что ждать не стоит, поскольку решила окунуться в материнство и как можно больше времени провести с маленькой Евой. Но после того, как дочь пойдет в детский сад, она не исключает для себя возвращения в спорт:
— Общение, какая-то движуха, соревнования, сборы — это всё очень классно и мне это интересно.
Еще Алена хочет продолжать заниматься маникюром. До беременности она принимала клиентов на дому, но после возвращения к любимому делу будет думать об устройстве в салон или аренде специального помещения.
Недавно Алена получила водительские права, обзавелась автомобилем и теперь сама может выезжать, куда ей нужно. Проблем с другими водителями на дорогах не возникает, разве что порой девушка не может найти место на парковке для инвалидов. В остальном, едва увидев инвалидное кресло, которое Алена достает из машины, ей тут же бросаются помогать.
Недавно она решила плотно заняться своим блогом в Instagram*, где открыто делится с подписчиками тем, как она справляется с ролью мамы на коляске. Один из ее последних роликов набрал почти 4 миллиона просмотров и собрал множество комментариев, часть из них были откровенно оскорбительными.
— Были моменты, которые прям вот задевали, мне было обидно. Какие-то смешили, хотя тоже были негативными. Пишут: «Вот это ты сейчас справляешься, пока она ползает, а когда начнёт ходить, что ты будешь делать?». Ну что за глупый вопрос? Буду растить, заботиться, приспосабливаться. Я же как-то научилась приспосабливаться ко всему. И приспособлюсь к тому, чтобы она от меня не убегала куда-то. Люди злые, представить и наворотить можно всё что угодно. Мой ребёнок будет видеть, что его мама отличается от других, и это, как не крути, так и есть. Видя это, Ева тоже будет приспосабливаться. Я ей даже сейчас говорю: «Подползай, давай, мама не может», и она ползет ко мне. Но больше все-таки положительного. Мне пишут кучу сообщений о том, что мною восхищается, хотя, по сути, я ничего такого сильно-то и не делаю. Просто живу и занимаюсь дочерью, — улыбается она.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.
НГС рассказывал историю Ларисы Дорожкиной, которая попала в ДТП на машине, найденной через сервис Blablacar. Только спустя годы девушка, ставшая инвалидом после этой аварии, выиграла суд у водителя Blablacar, его работодателя и второго участника ДТП.
Она взыскала с трех мужчин солидарно миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, еще 535 тысяч — как сумму утраченного по их вине заработка.