Сибирячка отсудила миллион и пожизненную ежемесячную выплату после ДТП, которое сделало ее инвалидом

Она взыскала с трех мужчин солидарно миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, еще 535 тысяч — как сумму утраченного по их вине заработка. Это следует из решения Кировского районного суда от 17 февраля.

Вдобавок Дорожкина должна получать от них прожиточный минимум ежемесячно до конца срока установления инвалидности. В ее случае — это пожизненно.

