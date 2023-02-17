Сибирячка отсудила миллион и пожизненную ежемесячную выплату после ДТП, которое сделало ее инвалидом

Сибирячка Лариса Дорожкина, ставшая инвалидом после ДТП, выиграла суд у водителя Blablacar, его работодателя и второго участника ДТП.
Она взыскала с трех мужчин солидарно миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, еще 535 тысяч — как сумму утраченного по их вине заработка. Это следует из решения Кировского районного суда от 17 февраля.
Вдобавок Дорожкина должна получать от них прожиточный минимум ежемесячно до конца срока установления инвалидности. В ее случае — это пожизненно.
Решение не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано.
— Решением суда в целом я довольна. Правда, у меня есть сомнения в том, что ответчики решение будут исполнять, — говорит Дорожкина.
ДТП произошло в сентябре 2019 года: Лариса Дорожкина с мамой отправились к сестре в Кемеровскую область на Blablacar. На трассе их шофер Фамиль Бахтияров пошел на обгон, но маневр не удался. В результате столкновения со встречным автомобилем «Жигули» перевернулись 8 раз. У мамы Дорожкиной — черепно-мозговая травма и серьезные повреждения руки. У Ларисы — множественные переломы, разрыв спинного мозга, частичный паралич. Она пожизненно прикована к инвалидному креслу, может двигать только руками.
Женщина нашла в себе силы вести активную жизнь: через несколько месяцев после ДТП она вернулась к работе. 29 лет Лариса работает в сфере свадеб, когда-то давно она была тамадой, а потом переквалифицировалась в свадебного организатора. До недавнего времени для координации работы команды Дорожкиной был необходим помощник, теперь она научилась обходиться и без него.
Дозвониться до водителя Blablacar на момент публикации материала НГС не удалось.
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