«4 дня он не пил, не ел, потому что не меня, мальчика хотел»: в детсаду разгорелся скандал из-за песни про нежеланных дочек у отцов

Папам тоже было не по себе от такой песни. Как же можно своему ребенку даже намекнуть, что хотели не девочку, а мальчика?



— Неприемлемая реакция отца. И поступки с игрушками. Такое впечатление, что сын — это хорошо, дочь — это плохо. В таком возрасте не каждый ребенок сможет эмоционально воспринять данную песню. В дальнейшем может думать, что папа и правда хотел сына. Не знаю. Правда не знаю. Если убрать первый куплет, может, и воспринял бы как шутку, но в таком виде — точно нет, — высказался отец девочки, которая ходит в одну из групп этого детского сада.

Реакция папы понятна, но председатель совета отцов Красноярского края Олег Окладников считает, что общество фокусируется не на том.

Мужчины не хотят не только дочерей

Председатель совета отцов Красноярского края Олег Окладников — многодетный отец. У него четверо детей, самый старший ребенок как раз дочь. По его словам, всех детей — и сыновей, и дочерей — нужно любить одинаково.

