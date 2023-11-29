«Родственники предлагали сдать в детдом»: как 63-летний отец-одиночка воспитывает маленьких дочек

Алексея и Елену 25 лет назад познакомили общие друзья. Миловидная блондинка сразу ему понравилась, несмотря на то, что была на 18 лет младше. Она воспитывала в одиночку полуторагодовалую дочь и нуждалась в мужской поддержке. У Алексея за плечами тоже были несложившиеся отношения и двое детей. Влюбленные стали жить вместе и вскоре поженились. Алексей записал на себя дочь Елены — Кристину, она стала называть его папой. А спустя несколько лет у них появился первый общий ребенок — сын Захар.



Когда Алексею было 54 года, Елена огорошила его новостями, что снова беременна. На свет появилась Кира, а спустя еще два года — Карина.