«Родственники предлагали сдать в детдом»: как 63-летний отец-одиночка воспитывает маленьких дочек

На красноярца Алексея Душина свалились испытания, которые не каждый современный мужчина способен выдержать. Когда-то в его семье было традиционное распределение ролей. Он — добытчик, таксовал с раннего утра и до глубокой ночи, чтобы прокормить своих поздних дочерей-малюток. Жена Лена сидела в декрете. Она только-только родила дочь Карину.
Девочка, которой не было еще и месяца от роду, спала в люльке, а двухлетняя Кира играла на кухне, когда на ее глазах мама внезапно упала с табуретки. Алексей вернулся домой к вечеру, супруга была уже мертва. Врачи констатировали сердечный приступ. Забота о маленьких дочках и
Алексея и Елену 25 лет назад познакомили общие друзья. Миловидная блондинка сразу ему понравилась, несмотря на то, что была на 18 лет младше. Она воспитывала в одиночку полуторагодовалую дочь и нуждалась в мужской поддержке. У Алексея за плечами тоже были несложившиеся отношения и двое детей. Влюбленные стали жить вместе и вскоре поженились. Алексей записал на себя дочь Елены — Кристину, она стала называть его папой. А спустя несколько лет у них появился первый общий ребенок — сын Захар.
Когда Алексею было 54 года, Елена огорошила его новостями, что снова беременна. На свет появилась Кира, а спустя еще два года — Карина.
— Я всегда любил детей и всегда мечтал, что у меня будет большая семья. Так и вышло, — разводит руками Алексей. — Ну и, как видите, жена была не против. Я только обрадовался, когда младшие родились.
Чтобы содержать большую семью, мужчине приходилось много работать. В те годы он таксовал. Крутил баранку с рассвета до поздней ночи. Воспитание детей взяла на себя жена. О том, что у нее были проблемы с сердцем, никто не догадывался. Смерть Елены оказалась скоропостижной и случилась на глазах двухлетней Киры. Это стало для девочки сильнейшим потрясением, которое она запомнила даже в таком раннем возрасте.
— Я помню, что она сидела за столом, кажется, пила чай и просто упала на моих глазах. Даже не вставала, я это хорошо запомнила, — рассказывает девятилетняя Кира.
Когда Елены не стало, их старшей дочери Кристине уже было 20 лет. Захару — 12. Двухлетняя Кира и месячная Карина оказались на руках растерянного отца. На него тяжким грузом свалилась не только обязанность растить детей, но и добывать на это деньги. А потом открылось, что жена по каким-то причинам несколько лет не оплачивала коммунальные услуги. Экстренно гасить огромные долги за газ, электричество, воду тоже пришлось убитому горем вдовцу. Но даже в этот тяжелый период он не думал о том, чтобы бросить своих детей.
— Родственники предлагали сдать в детдом. Я это вообще не понимаю. Говорю им: «А че вы своих-то не сдали в детдом-то? Надо было своих сыновей посдавать в детдом да и всё». Не-е-е. Я и не думал ни о чем таком. Куда их денешь-то, ё-моё? Сразу понимал, что буду воспитывать детей, че делать-то. Я не пил тогда и не пью сейчас. И не курю. Поэтому мне как-то легче вот это всё, — рассказывает Алексей.
Большую поддержку вдовцу в этот сложный период оказала его дочь от первого брака Юлия. Он сумел сохранить с ней близкие отношения и сейчас благодарен за многое. Юлия тогда уже сама стала матерью. Она на целый год забрала самую младшую сестренку себе. Но даже с двумя детьми на руках Алексею пришлось забыть о стабильной работе. Он перебивался случайными заработками и безуспешно искал помощи у государства. Чтобы продраться через бюрократические препоны, потребовалось много сил и времени.
— Первые полгода, пока я не вступил в наследство и толком всё не оформил, мне даже детские не начисляли. Прописки у меня еще не было, тоже для них препятствие. А где деньги брать? Захар в школе учился, старшая Кристина в училище, тоже еще не работала пока. На че жить-то? Ну, полезли в долги, — вспоминает Алексей.
С тех пор самые главные трудности у отца-одиночки были не с воспитанием — дети росли послушными, трудолюбивыми и дружными. А вот с государственной поддержкой, о которой так убедительно и часто говорят на всех возможных площадках, оказалось не так гладко.
— Мне детский садик пришлось выбивать. То, что предлагали, было у черта на куличках. Я говорю им: «Мне че, одного ребенка дома оставлять, а со второй на другой конец города мотаться? Или мне маленькую тоже с собой полдня таскать, е-мое, по морозу по этому?» Потом с горем пополам одну устроил в садик, у второй очередь, по идее, подходит, а ясельных групп же не было толком. Вроде нашлись ясли, так у меня старшая в одном месте, а младшую заставляют возить совсем в другое, — сердится отец-одиночка.
Чтобы определить сестер в один детсад, пришлось выждать трехлетнюю очередь. А потом незаметно пришли годы, когда нужно устраивать творческую занятость детей. Начались новые расходы.
— Карина у меня на танцы ходит. В воскресенье мы поедем в ДК ЦБК, там у нее занятие будет. Преподаватели говорят, что ей к сцене надо привыкать, а то она пока что теряется. А Кира в художку ходит, она очень рисовать любит. Вот, за художку я плачу 2400 в месяц, за танцы 2600. За садик 2000, е-мое. Уже семь косарей, как говорится, улетает. Потом в садике еще собирают деньги, а сегодня еще из школы звонили, просят 1200 сдать в фонд класса на заправку принтера и бумагу, — подсчитывает одинокий отец.
Когда у Алексея подошел пенсионный возраст, он был уверен, что дохода в семье прибавится, однако не тут-то было! Оказалось, что на две пенсии — по потере кормильца и по старости — претендовать нельзя. Нужно выбрать одно пособие. Кроме того, когда Захар стал совершеннолетним и уехал из родительского дома, в соцотделе пересчитали доходы семьи и урезали детские выплаты со 100% ровно вполовину.
— Они посчитали, что у нас выходит по 15 тысяч 900 рублей на каждого человека. То есть, малоимущими мы не считаемся, значит, льготы можно срезать. Вот такие законы у нас в России, что поделаешь. Ну, концы с концами сводим. Главное у меня, конечно, чтобы дети были накормлены, одеты, обуты. Да мы еще не со всеми долгами за электричество расквитались до сих пор. Оплачиваю потихоньку, куда деваться, — говорит Алексей.
Ситуация доходит до смешного. Из-за того, что разваливающуюся двухэтажку на Пожарского 1961 года постройки, где живет семья, до сих пор не признали аварийной, жильцы вынуждены ежемесячно платить еще и сбор за капитальный ремонт, который в этом доме очевидно никогда не сделают.
Несмотря на трудности, отец-одиночка не привык отчаиваться. Он смотрит на своих детей и радуется, что у него получается главное: воспитывать девочек скромными и порядочными людьми. Он гордится, что дочери выделяются среди сверстников самостоятельностью и трудолюбием.
— Вон, подросли, нормально. И помощницы, е-мое, и всё, — смеется Алексей. — Сами заплетаются, сами одеваются, косички себе делают, е-мое. Моются, зубы чистят. Посуду за собой моют. Надо будет, они и подметут. Так что я проблем не знаю. А вот бывает в садик приду встречать, смотрю, там сидят обувают детей, одевают. Я говорю: «О! Ваш-то генералом будет! Видать, солдаты ему башмаки будут надевать». Не-е-е, у нас такого не заведено.
В доме есть распределение обязанностей. Основная уборка на старшей дочери Кристине, которая осталась жить с отцом и младшими девочками. В последнее время она всё чаще пропадает на работе. Готовкой занимается Алексей. Его коронные блюда — супы, пельмени и жареная картошка.
Отец-одиночка понимает, что впереди у дочерей трудный девичий возраст, когда им потребуется женская забота и поддержка. Но Алексей в себе уверен. Он рассуждает по-мужски: главное — решить все бытовые и материальные проблемы. А остальное приложится.
— Ну потом, наверное, женихов приведут. Ну, пусть ведут, е-мое. А че сделаешь, е-мое. Че-нибудь придумаем, — добродушно размышляет отец-одиночка. — Я их прошу сейчас, чтобы учились, это самое главное. И еще хочу, чтобы у них сейчас детство было нормальное. Летом вот Карина со старшей моей Юлей ездила на озера в Хакасию. А Кира сначала в школьном лагере была, а потом со мной на даче. Ну и брат Захар ее иногда забирал, тоже отдыхать несколько раз ездили на Песчанку.
Кира, услышав, что наконец-то начался разговор про интересное, вклинивается во взрослую беседу и начинает вспоминать, как каталась всё лето на велосипеде, потому что в городе отец запрещает из-за автомобильного движения. А потом переключается на рассказ про гусят, которых папа завел на даче.
Выживать семье помогает подсобное хозяйство. Небольшой участок обеспечивает овощами. В последние годы начали разводить птицу и приютили брошенных котов. Чтобы кормить живность, приходится регулярно ездить на дачу даже зимой.
— Они мне там помогают, не ленятся, — с гордостью рассказывает про дочек отец. — Картошку садят, кидают в лунки. Яйца собирают, траву рвут гусям. Дрова по полешке берут и к поленнице носят, всё делают.
Несмотря на солидный возраст, Алексей всё еще нравится женщинам. У него даже есть новая возлюбленная, с которой, однако, настоящая семейная жизнь не получается по вполне конкретной причине: участвовать в воспитании маленьких девочек она не захотела.
— Да я удивляюсь, почему сейчас дети никому не нужны? Вот я, мужчина, нужен. Хоть мне и 63 года уже. А дети не нужны, — с горькой усмешкой говорит отец-одиночка. — Ну надо понимать, что для меня они на первом месте. Куда я их дену? До 18 лет со мной будут, я за них ответственный. А потом пусть свою жизнь начинают.
Научить детей самостоятельности и вовремя сепарироваться — одна из главных задач, которую ставит перед собой Алексей. Но, по рассказам мужчины, всё его потомство расставаться на большие расстояния и сроки не любит. Захар в свой редкий выходной обязательно приезжает в родительский дом и тоже по-мальчишески воспитывает младших сестер. Кристина, которую Алексей растит с полутора лет, помогает по хозяйству и уходить в свободное плавание пока не хочет. Старшая Юлия успела наградить отца тремя внучками и почти на каждые выходные забирает Киру и Карину в свой шумный дом, чтобы девочкам было не скучно.
Новый год большое семейство будет отмечать вместе. Девочки скромно умолчали, какие подарки они хотят получить на праздник. Отец никогда не учил их просить что-нибудь. Но мы заметили, что некоторых приятных мелочей ребятне всё же не хватает. Например, непоседа Кира случайно разбила мячом единственный телевизор, заменить который у отца пока нет возможности. Вдобавок почему-то перестал включаться компьютер, на котором Кира рисовала свои картины. Видимо, тут тоже не обошлось без детской шалости. Поздравить девочек и Алексея можно, обратившись в редакцию NGS24.RU. Наши коллеги обязательно передадут контакты этой необычной семьи щедрому Деду Морозу, который готов подарить им новогоднее чудо.
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