«500 тысяч — это небольшая сумма»: сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы создавать семью, — видеоопрос новосибирцев

В Сети разгорелась настоящая война на тему того, имеет ли право мужчина с зарплатой в 35 тысяч рублей строить отношения, обзаводиться семьей и заводить детей, или нет. Мнения у людей разделились, при этом как у мужчин, так и у женщин. На эту же тему на НГС вышла колонка главного редактора издания Марины Малковой, где она рассуждает о проблеме с точки зрения матери двоих детей. Материал стал резонансным и собрал много комментариев со стороны читателей. Корреспонденты НГС прошлись по центру Новосибирска, пообщались с горожанами и гостями города, и выяснили, сколько, по их представлению, должен зарабатывать современный мужчина, чтобы иметь семью и детей.
Высокие запросы?
Пообщавшись с молодыми незнакомками из Новосибирска, корреспонденты НГС пришли к выводу: у большинства из них довольно высокие требования к кандидатам в мужья. Чаще всего они называли сумму дохода в 200–300 тысяч рублей. Одна девушка сказала, что мужчина, желающий иметь семью, должен зарабатывать от миллиона в месяц. Возможно, она так пошутила, но мы не ручаемся.
Но не все сибирячки оказались такими требовательными: некоторые признались, что им достаточно будет и меньшей суммы — около 100 тысяч. Но зарплату в 35 тысяч рублей и меньше для мужчины жительницы Новосибирска единогласно назвали неприемлемой.
Некоторые молодые люди, к слову, тоже признались: для того чтобы растить детей и содержать жену, к примеру, во время декрета, мужчине нужно хорошо зарабатывать. Один из парней назвал корреспонденту НГС размер «около 500 тысяч рублей». При этом, как подметил он, мужчины с маленькими зарплатами тоже не безнадежны и имеют право на счастье.
Ближе к реальности
Взрослые жители Новосибирска оказались более скромными в запросах. Местный пенсионер признался, что всё зависит о того, какая семья: сколько детей и какие запросы у жены. Но он уверен, что зарплата мужчины должна быть не меньше 80 тысяч в любом случае.
— Сейчас чем больше детей, тем больше заработок должен быть, — пояснил пожилой сибиряк.
Женщина, встретившаяся нам в метро, тоже отметила, что зарплата мужчины зависит от многих факторов. В частности, от количества детей, но считает, что в среднем на члена семьи должно приходиться около 50 тысяч рублей.
Ранее НГС писал о том, можно ли сделать мужчину успешным и богатым. Психологи придерживаются мнения, что это практически невозможно.