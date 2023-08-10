«500 тысяч — это небольшая сумма»: сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы создавать семью, — видеоопрос новосибирцев

В Сети разгорелась настоящая война на тему того, имеет ли право мужчина с зарплатой в 35 тысяч рублей строить отношения, обзаводиться семьей и заводить детей, или нет. Мнения у людей разделились, при этом как у мужчин, так и у женщин. На эту же тему на НГС вышла колонка главного редактора издания Марины Малковой, где она рассуждает о проблеме с точки зрения матери двоих детей. Материал стал резонансным и собрал много комментариев со стороны читателей. Корреспонденты НГС прошлись по центру Новосибирска, пообщались с горожанами и гостями города, и выяснили, сколько, по их представлению, должен зарабатывать современный мужчина, чтобы иметь семью и детей.