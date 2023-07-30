«Хочу дорого-богато»: способна ли женщина сделать мужчину успешным — истории сибирячек и советы психологов

В современном мире женщинам предлагают много литературы и пособий о том, как мотивировать и сделать мужчину успешным. Многие верят в это, скупают книги, штудируют интернет. Да и английская народная мудрость гласит, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Так ли это на самом деле? Корреспондент НГС пообщалась с несколькими жительницами Новосибирска, записала их истории отношений с мужчинами, а также выяснила у экспертов, насколько давление ради достижения успеха допустимо в отношениях.
«Мысли всегда были серьезные»
Многодетная мать из Новосибирска Анна познакомилась с мужем в колледже. Их отношения быстро закрутились, и в
— Я рожала, а это автоматически был показатель для того, что что-то надо делать. Мы были на дневном отделении, нам было по
Женщина отмечает, что после этого работу ее супругу предложил отец, и тот согласился, но не бросил учебу, после колледжа поступил в вуз. Многодетная мать убеждена, что всё зависит не только от пары, но и от воспитания родителей. Например, свекор Анны всегда был ответственным и содержал большую семью. Сибирячка уверена — ее муж почерпнул какие-то основы оттуда.
— Муж сам прекрасно понимал, что надо двигаться. На детское пособие вся семья не проживет. Мы хотели обучаться, получить дипломы. Когда мы окончили вуз, у нас уже двое детей было. Но, думаю, всё зависит не только от пары, но и от родителей. Нам мама моя предоставила сначала комнату в квартире. Его родители помогали советами, делами, продуктами. Не только от молодоженов зависит, как семья будет дальше развиваться и преодолевать сложности. У нас было совместное, коллективное становление. А некоторым людям родители таких качеств не заложили, — рассуждает многодетная мать.
Сейчас у семейной пары большой дом в пригороде Новосибирска. Анна работает, параллельно получает второе высшее образование. Ее супруг — бизнесмен. У мужчины собственная строительная компания. По словам женщины, он и сейчас не стоит на месте — старается узнавать что-то новое.
— Мой мужчина был изначально такой, что самому ему было интересно учиться, развиваться, ему было нужно пойти на работу, иметь хорошее социальное положение. У него мысли были серьезные всегда, — уверена сибирячка.
«От работы устает»
Молодая жительница Новосибирска Алина живет со своим парнем Павлом на съемной квартире. Девушка говорит, что молодой человек делает для нее всё, что она пожелает, ухаживает и помогает по хозяйству. Но, признается, иногда ей приходится его «подпинывать».
— Он, например, неделю ходит на работу с раннего утра, а потом выдыхается. Устает, ему нужно поспать, от работы откосить. Учиться не хочет, развиваться не хочет. Мне с ним иногда просто скучно. Я хочу жить нормально, чтобы было «дорого-богато». Сама учусь и работаю. В последнее время уже всё бесит — несколько раз съезжала от него к родителям, потом опять возвращалась. Замуж зовет, но я не хочу — а если ребенок родится? Кто будет нас обеспечивать? — откровенничает Алина.
Образования у Паши нет —
«Наверное, повзрослел»
Еще одна жительница Новосибирска Елена призналась — до женитьбы и рождения ребенка ее муж несерьезно относился к работе, часто перебивался случайными заработками и жил одним днем. Это раздражало девушку, пара конфликтовала.
— Если Сереже что-то не нравилось на работе, например, кто-то ему замечание сделал или ему показалось, что его за спиной обсуждают, мог всё бросить и уйти. Потом без работы сидел. Или мог, например, сказать, что на собеседование ушел, а сам пойти к друзьям пить пиво. А потом я забеременела, поженились, и стало всё налаживаться само собой. Хотя я до сих пор иногда поражаюсь: как хватило смелости рискнуть, — вспоминает Елена.
Сибирячка утверждает, что супруг стал ответственно относиться к работе и хорошо зарабатывает. В квартире сделал ремонт, хотя раньше его невозможно было заставить заняться этим. Собеседница НГС уверена — в изменениях нет ее заслуги, просто супруг повзрослел с появлением ребенка.
«Если любит — горы свернет»
Ольга из Новосибирска дважды пыталась сделать из своих мужчин успешных и богатых. Не всегда это решало проблему. С первым мужем женщина познакомилась на улице. Отношения развивались стремительно и быстро.
— Через неделю стали жить вместе в его квартире, свою я сдала. Он говорил мне, что в семье должно быть так: мои деньги — это мои деньги, его — наши. Я радовалась — думала, нашла мужчину мечты, и что буду как за каменной стеной. На деле из-за пандемии его сократили с работы в первые же недели нашей совместной жизни. Два месяца он не работал, искал варианты получше. Хозяйничал по дому, наводил уют. Когда я начала его уговаривать пойти работать, начал возмущаться. В итоге устроился к другу, — вспоминает Ольга.
Женщина отмечает: в скором времени они поженились. Избранник регулярно трепал ей нервы — мужчине постоянно что-то не нравилось в его работах. То коллектив плохой, то не может освоить кассовый аппарат, то начальство строгое. Сибирячка успокаивала супруга, подбадривала, уговаривала не рубить сплеча. За
— Работа, условия, график, коллектив ему нравились. Работал 3 через 3, потом 2 через 4. Но вот зарплата была смешная. В лучшие времена —
Женщина утверждает — она просила мужа по-хорошему, старалась мотивировать, помогала ему искать подработки, ругалась, но всё было бесполезно.
— Он всегда говорил, что нужно экономить. А я считаю, что нужно больше зарабатывать. Но самое обидное для меня было, когда он сказал, что не хочет ничего менять и улучшать якобы потому, что он «должен» и что сам мне это пообещал. Будто я его заставляла что-то мне обещать, — вспоминает сибирячка.
В итоге союз распался. После пары месяцев одиночества Ольга познакомилась с Михаилом. Молодой человек оказался младше на
— Из всего случившегося со мной я поняла, что мужчина будет меняться только в том случае, если он очень сильно любит. А если вы — его увлечение только на первых порах, а потом весь запал проходит, изменить его не сможете. Также считаю, что мужчину направлять в нужное русло можно лет до 30, пока он еще не сформировался окончательно. Если ему за 30 — гиблое дело, которое выпьет всю вашу кровь, — уверена Ольга.
Что говорят эксперты
Эксперты отмечают, что мужчина — не ребенок, которого нужно воспитывать или «тренировать на достижения». Если женщина берет на себя такую роль, то стоит задаться вопросом — зачем это ей. Может быть, такую модель она видела в своей семье или что-то происходит с ее собственными потребностями, если их восполнение требует активности кого-то другого.
— Если мы говорим о включенности каждого члена семьи или пары в укрепление позиций этой ячейки, то здесь, действительно, важен вклад каждого. И о том, кто какой вклад будет вносить, стоит договориться «на берегу». Ведь рядом с женщиной полноценный взрослый отдельный человек, — считает психолог-психоаналитик Юлия Деревяга.
Если хочется, чтобы что-то в паре изменилось, эксперт советует сказать об этом напрямую. Ведь наиболее точно один человек может понять другого только при помощи речи. Форма подачи также имеет значение, напоминает специалист. Лучше использовать просьбу, а не ультиматум, сказать открыто о своем видении и потребностях, без давления. При этом нужно быть готовым услышать отказ, ведь взгляды могут не совпадать.
— Если мужчина решает, что готов пойти на некоторые изменения, то ему важно, чтобы его вклад ценили, а не принимали как должное, — заключила Юлия Деревяга.
Практический психолог Андрей Смирнов уверен, что поведение и поступки мужчины обусловлены в основном воспитанием в детские и юношеские годы. Если мужчина понимает, что он сам кузнец своего счастья, то он будет крутиться, зарабатывать, содержать семью. А если юношу баловали и продолжают содержать до
— Как правило, семьи у таких мужчин нет. В семье пара живет на установках, полученных в детстве. Иногда мужчина может быть мотивирован зарабатывать больше, чтобы порадовать жену. Но это особый тип мужчин, подверженный любовной зависимости или скованный рамками своих представлений о его роли как мужчины, — считает эксперт.
По мнению Андрея Смирнова, переделать человека практически невозможно. Если мужчина скупой или безответственный, то никакие ухищрения не помогут. Особенно сейчас, когда наметилась тенденция к сокращению браков и увеличению разводов, никакие доводы и мотивации не работают. Спикер советует перед вступлением в брак смотреть, что за личность уже сформировалась, так как изменить ее будет крайне трудно или невозможно.
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