«Хочу дорого-богато»: способна ли женщина сделать мужчину успешным — истории сибирячек и советы психологов

«Мысли всегда были серьезные»





Многодетная мать из Новосибирска Анна познакомилась с мужем в колледже. Их отношения быстро закрутились, и в 19 лет девушка родила первую дочь. Пара поженилась, глава семьи в то время совмещал учебу и работу, а Анна сидела дома. Сибирячка признается, что ей никогда не приходилось уговаривать мужа развиваться и больше зарабатывать — он всё делал сам.

