«Бывает, всем одновременно хочется на ручки»: женщина родила тройню и стала матерью семерых детей

— Малыши хоть и родились вместе, но совсем разные. Александр с характером, если ему что-то нужно, то начинает кричать и требовать. Зато, когда ему всё нравится, много улыбается. Евгения же, наоборот, вообще никогда не улыбается. Она довольно сдержанна в своих эмоциях. А Ксения — очень спокойная, тоже улыбчивая, — рассказывает Марина Ганина. — Конечно, ждать родов тройни было очень волнительно, предстояла всё-таки операция. И разница между появлением одного или сразу трех младенцев, конечно, ощутима. Потому что тройне, бывает, всем одновременно хочется на ручки, а если я одна дома, то это трудно. На прогулку их нужно быстро по очереди одеть, потом выносить из дома в коляску. Ну, и с прогулки, наоборот, заносить, раздевать. Еще раз в день я их купаю. На это тоже много сил требуется. Это непросто всё, но я справляюсь. Я очень рада. Никакие трудности не сравнятся с таким счастьем.