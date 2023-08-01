«Бывает, всем одновременно хочется на ручки»: женщина родила тройню и стала матерью семерых детей

Марина и Александр Ганины из Тюменской области планировали пойти в роддом за пятым ребенком, но получилось, что вернулись с пятым, шестым и седьмым. Отец до последнего не мог поверить, что супруга всё это время вынашивала тройню, ведь в их роду ни у кого не было многоплодных беременностей. Как теперь живет эта большая, но счастливая семья? С какими трудностями им приходится справляться? Читайте в материале наших тюменских коллег из 72.RU.
Мы отправились в гости к семье Ганиных в поселок Дубровинский. Свою героиню мы узнали сразу: она шла по улице с трехместной детской коляской. Таких здесь больше ни у кого нет — в районе это первая тройня за 20 лет. Увидев незнакомую машину с журналистами, женщина развернула огромную карету с детьми и пошла нам навстречу.
— А мы как раз вышли на прогулку, дети не спят что-то, — сказала Марина Ганина, а потом сразу обернулась в сторону своего дома. Там из-за ворот выбежали две девчушки в легких платьях — это ее средние дочери Вероника и Анна. Они обхватили маму за талию и застенчиво заулыбались, заметив камеру.
Ганины — обычная семья, живут, как и все в этом поселке. Много работают, держат свое хозяйство. Марина приехала в Тюменскую область много лет назад из курганского села. Мечтала стать ветеринаром. А теперь держит скот — им и кормится вся семья. Мясо сдают на комбинат, едят дома натуральную колбасу. Что-то идет на продажу. Еще Марина держит пасеку, говорит, что пчелы — это ее любовь. Зарплаты в Дубровинском низкие, вот все много и работают здесь.
В прошлом году супруги Марина и Александр решили, что дети подросли и можно задуматься о рождении пятого малыша. Случилась беременность. Но врачи ошарашили женщину, сказав, что у нее будет двойня. Такой вариант семейная пара даже и не рассматривала, но новости обрадовались. А спустя время, когда Марину снова отправили на обследование, ее вновь удивили, на этот раз сказав: «У вас будет тройня».
— На первом УЗИ сказали, что будет двойня, на втором — тройня. А потом я сказала, что больше на УЗИ не пойду, — шутит Марина Ганина.
Посовещавшись с мужем, Марина решила, что никому о тройне говорить не будут до самого рождения детей. Беременность проходила легко, поэтому никто и не догадался. Только на последних сроках было тяжело ходить из-за большого живота. Втайне от остальных супруги Ганины мечтали, чтобы тройня была разнополая, так и вышло. А на
— Мы полежали в больнице немного, пока дети набирали вес. А потом нас выписали. Я позвонила родным и сказала: «У меня тройня». Они были, мягко говоря, в шоке, — рассказывает Марина, катая коляску вперед-назад, потому что малыши уже начали кряхтеть, как бы намекая на скуку. — Так у нас появились две девочки — Ксения и Евгения, и сынок — Александр. Имена мы выбирали обычно, я дала мужу список. Мне нравились именно эти женские имена, а Сашей назвали по отцу, деду и прадеду, он, получается, у нас в семье уже третий Александр Александрович.
— Малыши хоть и родились вместе, но совсем разные. Александр с характером, если ему что-то нужно, то начинает кричать и требовать. Зато, когда ему всё нравится, много улыбается. Евгения же, наоборот, вообще никогда не улыбается. Она довольно сдержанна в своих эмоциях. А Ксения — очень спокойная, тоже улыбчивая, — рассказывает Марина Ганина. — Конечно, ждать родов тройни было очень волнительно, предстояла всё-таки операция. И разница между появлением одного или сразу трех младенцев, конечно, ощутима. Потому что тройне, бывает, всем одновременно хочется на ручки, а если я одна дома, то это трудно. На прогулку их нужно быстро по очереди одеть, потом выносить из дома в коляску. Ну, и с прогулки, наоборот, заносить, раздевать. Еще раз в день я их купаю. На это тоже много сил требуется. Это непросто всё, но я справляюсь. Я очень рада. Никакие трудности не сравнятся с таким счастьем.
Немного погодя мы решили зайти в дом и посмотреть, как мама в одиночку заносит малышей с улицы. Оказалось, что все действия уже отлажены. Пока одна средняя дочь открывает перед младенцами двери, другая присматривает за остальными во дворе и следит за тем, чтобы к коляске никто не подходил.
А в прохладном уютном доме малышей в ряд укладывают на большой родительской кровати. Там они начинают пробуждаться, искать друг друга взглядом и ждать, пока мама вернется к ним, чтобы переодеть.
— Старшие сыновья тоже помогают возиться. Сейчас они просто на работе. Мальчишки на лето устроились, вот их дома и нет. Но они тоже с такой любовью, нежностью относятся к тройне. Младшие, конечно, в меру своих сил тоже помогают. Где-то там кроватку покачать, где-то элементарно бутылочку принести, — рассказывает героиня и продолжает выполнять свою непростую миссию — быстро всех раздеть и уложить в шезлонги.
Большая семья живет в своем частном доме. Они много работали, чтобы рядом со старой избушкой отстроить добротный дом, обшитый сайдингом. Всё кругом напоминает, что здесь растет много детей — куда ни глянь, везде игрушки. Кстати, во дворе тоже целый автопарк из машинок и велосипедов. Кажется, детворе здесь некогда скучать. Впрочем, как и родителям. Марина Ганина, несмотря на то что совсем недавно родила, продолжает ухаживать за скотом и следить за домом. Ее утро начинается в 5:30. Из-за столь раннего подъема приходится ложиться не позднее десяти часов вечера. Муж тоже работает на местном предприятии — летом в деревнях, кажется, совсем не принято отдыхать. Ведь это единственное время, когда можно хорошо подзаработать.
Марина Ганина и не понимает, почему им за рождение тройни выплатили всего миллион рублей, а другим семьям — в три раза больше. И это только потому, что Марина и Александр смогли отстроить себе дом.
— Мы получили поддержку от губернатора на приобретение или улучшение жилищных условий в размере миллиона рублей. Но это при наличии нашей жилплощади. Я считаю, что это несправедливо, потому что тем, кто не работает, государство выделяет гораздо больше. То есть государство, получается, само предлагает сидеть и ничего не делать, ждать помощи, — рассуждает Марина Ганина. — А что я куплю на миллион? Ничего. Мы должны работать.
Она уже обращалась к властям с этим вопросом. Только вот там несправедливости не видят. Говорят, что все выплаты по нормативу. Мы обратились в местную администрацию, там журналисту 72.RU тоже подтвердили: «У нас постановлением губернатора выделили на улучшение жилищных условий для этой семьи один миллион семь тысяч рублей. И подарки для малышей от администрации тоже были, мы подарили им ходунки».
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