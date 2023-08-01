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Истории

«Бывает, всем одновременно хочется на ручки»: женщина родила тройню и стала матерью семерых детей

Родные до выписки не знали, что в семье появилось сразу три младенца

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Перед вами половина семьи Ганиных. Мужчины (отец и два старших сына) на работе. А девочки и маленький Саша дома на хозяйстве

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Марина и Александр Ганины из Тюменской области планировали пойти в роддом за пятым ребенком, но получилось, что вернулись с пятым, шестым и седьмым. Отец до последнего не мог поверить, что супруга всё это время вынашивала тройню, ведь в их роду ни у кого не было многоплодных беременностей. Как теперь живет эта большая, но счастливая семья? С какими трудностями им приходится справляться? Читайте в материале наших тюменских коллег из 72.RU.

Мы отправились в гости к семье Ганиных в поселок Дубровинский. Свою героиню мы узнали сразу: она шла по улице с трехместной детской коляской. Таких здесь больше ни у кого нет — в районе это первая тройня за 20 лет. Увидев незнакомую машину с журналистами, женщина развернула огромную карету с детьми и пошла нам навстречу.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Семен Громов / 72.RU

— А мы как раз вышли на прогулку, дети не спят что-то, — сказала Марина Ганина, а потом сразу обернулась в сторону своего дома. Там из-за ворот выбежали две девчушки в легких платьях — это ее средние дочери Вероника и Анна. Они обхватили маму за талию и застенчиво заулыбались, заметив камеру.

Старшая дочь Вероника — очень скромная девочка. А вот Анна — бойкая, а если гости ей нравятся, то еще и очень веселая

Старшая дочь Вероника — очень скромная девочка. А вот Анна — бойкая, а если гости ей нравятся, то еще и очень веселая

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Ганины — обычная семья, живут, как и все в этом поселке. Много работают, держат свое хозяйство. Марина приехала в Тюменскую область много лет назад из курганского села. Мечтала стать ветеринаром. А теперь держит скот — им и кормится вся семья. Мясо сдают на комбинат, едят дома натуральную колбасу. Что-то идет на продажу. Еще Марина держит пасеку, говорит, что пчелы — это ее любовь. Зарплаты в Дубровинском низкие, вот все много и работают здесь.

В прошлом году супруги Марина и Александр решили, что дети подросли и можно задуматься о рождении пятого малыша. Случилась беременность. Но врачи ошарашили женщину, сказав, что у нее будет двойня. Такой вариант семейная пара даже и не рассматривала, но новости обрадовались. А спустя время, когда Марину снова отправили на обследование, ее вновь удивили, на этот раз сказав: «У вас будет тройня».

— На первом УЗИ сказали, что будет двойня, на втором — тройня. А потом я сказала, что больше на УЗИ не пойду, — шутит Марина Ганина.

Все малыши довольно спокойные. При нас они даже носики не морщили, чтобы показать недовольство!

Все малыши довольно спокойные. При нас они даже носики не морщили, чтобы показать недовольство!

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Посовещавшись с мужем, Марина решила, что никому о тройне говорить не будут до самого рождения детей. Беременность проходила легко, поэтому никто и не догадался. Только на последних сроках было тяжело ходить из-за большого живота. Втайне от остальных супруги Ганины мечтали, чтобы тройня была разнополая, так и вышло. А на 35-й неделе Марину планово положили в тюменскую больницу. Там ее прокесарили.

— Мы полежали в больнице немного, пока дети набирали вес. А потом нас выписали. Я позвонила родным и сказала: «У меня тройня». Они были, мягко говоря, в шоке, — рассказывает Марина, катая коляску вперед-назад, потому что малыши уже начали кряхтеть, как бы намекая на скуку. — Так у нас появились две девочки — Ксения и Евгения, и сынок — Александр. Имена мы выбирали обычно, я дала мужу список. Мне нравились именно эти женские имена, а Сашей назвали по отцу, деду и прадеду, он, получается, у нас в семье уже третий Александр Александрович.

Как бы ни хотели тройняшки поучаствовать в разговоре, свежий воздух сделал свое дело. Малыши быстро уснули и, судя по улыбке, смотрели интересные сны

Как бы ни хотели тройняшки поучаствовать в разговоре, свежий воздух сделал свое дело. Малыши быстро уснули и, судя по улыбке, смотрели интересные сны

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Александр — самый серьезный из этой троицы

Александр — самый серьезный из этой троицы

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— Малыши хоть и родились вместе, но совсем разные. Александр с характером, если ему что-то нужно, то начинает кричать и требовать. Зато, когда ему всё нравится, много улыбается. Евгения же, наоборот, вообще никогда не улыбается. Она довольно сдержанна в своих эмоциях. А Ксения — очень спокойная, тоже улыбчивая, — рассказывает Марина Ганина. — Конечно, ждать родов тройни было очень волнительно, предстояла всё-таки операция. И разница между появлением одного или сразу трех младенцев, конечно, ощутима. Потому что тройне, бывает, всем одновременно хочется на ручки, а если я одна дома, то это трудно. На прогулку их нужно быстро по очереди одеть, потом выносить из дома в коляску. Ну, и с прогулки, наоборот, заносить, раздевать. Еще раз в день я их купаю. На это тоже много сил требуется. Это непросто всё, но я справляюсь. Я очень рада. Никакие трудности не сравнятся с таким счастьем.

Немного погодя мы решили зайти в дом и посмотреть, как мама в одиночку заносит малышей с улицы. Оказалось, что все действия уже отлажены. Пока одна средняя дочь открывает перед младенцами двери, другая присматривает за остальными во дворе и следит за тем, чтобы к коляске никто не подходил.

Всё это происходит так быстро и уверенно, что никакого чувства беспокойства не возникает

Всё это происходит так быстро и уверенно, что никакого чувства беспокойства не возникает

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А в прохладном уютном доме малышей в ряд укладывают на большой родительской кровати. Там они начинают пробуждаться, искать друг друга взглядом и ждать, пока мама вернется к ним, чтобы переодеть.

Аня и Вероника не отходят от малышей, помогают маме и просто наблюдают за сестренками и братиком

Аня и Вероника не отходят от малышей, помогают маме и просто наблюдают за сестренками и братиком

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Вот так дружно малыши ждут маму, чтобы о чем-то ей покряхтеть

Вот так дружно малыши ждут маму, чтобы о чем-то ей покряхтеть

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— Старшие сыновья тоже помогают возиться. Сейчас они просто на работе. Мальчишки на лето устроились, вот их дома и нет. Но они тоже с такой любовью, нежностью относятся к тройне. Младшие, конечно, в меру своих сил тоже помогают. Где-то там кроватку покачать, где-то элементарно бутылочку принести, — рассказывает героиня и продолжает выполнять свою непростую миссию — быстро всех раздеть и уложить в шезлонги.

Большая семья живет в своем частном доме. Они много работали, чтобы рядом со старой избушкой отстроить добротный дом, обшитый сайдингом. Всё кругом напоминает, что здесь растет много детей — куда ни глянь, везде игрушки. Кстати, во дворе тоже целый автопарк из машинок и велосипедов. Кажется, детворе здесь некогда скучать. Впрочем, как и родителям. Марина Ганина, несмотря на то что совсем недавно родила, продолжает ухаживать за скотом и следить за домом. Ее утро начинается в 5:30. Из-за столь раннего подъема приходится ложиться не позднее десяти часов вечера. Муж тоже работает на местном предприятии — летом в деревнях, кажется, совсем не принято отдыхать. Ведь это единственное время, когда можно хорошо подзаработать.

Малышей усаживают в гостиной спиной к телевизору

Малышей усаживают в гостиной спиной к телевизору

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Пока кто-то смотрит любимую программу, дети спокойно по-своему переговариваются, смотрят на родных и улыбаются

Пока кто-то смотрит любимую программу, дети спокойно по-своему переговариваются, смотрят на родных и улыбаются

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Марина Ганина и не понимает, почему им за рождение тройни выплатили всего миллион рублей, а другим семьям — в три раза больше. И это только потому, что Марина и Александр смогли отстроить себе дом.

Мы получили поддержку от губернатора на приобретение или улучшение жилищных условий в размере миллиона рублей. Но это при наличии нашей жилплощади. Я считаю, что это несправедливо, потому что тем, кто не работает, государство выделяет гораздо больше. То есть государство, получается, само предлагает сидеть и ничего не делать, ждать помощи, — рассуждает Марина Ганина. — А что я куплю на миллион? Ничего. Мы должны работать.

Женщина не хочет сдаваться и будет пытаться обращаться в ведомства еще

Женщина не хочет сдаваться и будет пытаться обращаться в ведомства еще

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Она уже обращалась к властям с этим вопросом. Только вот там несправедливости не видят. Говорят, что все выплаты по нормативу. Мы обратились в местную администрацию, там журналисту 72.RU тоже подтвердили: «У нас постановлением губернатора выделили на улучшение жилищных условий для этой семьи один миллион семь тысяч рублей. И подарки для малышей от администрации тоже были, мы подарили им ходунки».

Почитайте, как женщина в 35 лет неожиданно и без ЭКО стала многодетной матерью. Владлена и Андрей Бобошко мечтали завести хотя бы одного малыша. Но долгое время у них ничего не получалось. А потом на приеме врач неожиданно решил, что у пары будут четверняшки. Но позже всё же оказалось, что медик просчитался, и на свет появилась тройня. К сожалению, у одного из детей в больнице допустили серьезный ожог — теперь малышке требуется пластическая операция.

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