Только в 17 лет обрел маму и дом — история особенного мальчика, который вырос в интернате

— Обычно мы же как живем? Бегаем как белки в колесе, ничего не замечаем. Андрей не такой. Когда в первый раз мы пошли гулять в парк, была осень, падали листья. Идем, я на него смотрю, а он плачет. Я его спрашиваю: «Андрей, ты чего?», а он говорит: «Так красиво!» И я смотрю: действительно, очень красиво. А без него я бы просто прошла мимо и ничего не заметила. С ним я смотрю на жизнь другими, как будто более детскими глазами, более счастливыми.

