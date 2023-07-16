Только в 17 лет обрел маму и дом — история особенного мальчика, который вырос в интернате

В 17 лет у Андрея Чуркина из Архангельской области появилась вторая мама. Свою биологическую мать парень не знает. Он родился с серьезным заболеванием позвоночника и большую часть жизни провел в интернате — родители не стали забирать его из роддома.
Как познакомились Андрей и его приемная мама Наталья? И как они живут сейчас? Смотрите в коротком видео чуть выше.
Если бы Андрей не встретил Наталью, то, как и другие выпускники интерната, в 18 лет отправился бы в дом инвалидов уже для взрослых. Некоторые проводят в таких социальных учреждениях всю жизнь.
Парень говорит, что очень рад обрести дом. А жить один пока не готов:
— Я могу делать какие-то элементарные вещи, но всё равно нужно, чтобы кто-то помогал. Например, прибраться сам смогу, но чтобы выйти куда-то, нужно, чтобы кто-то помог, придержал дверь.
Сама Наталья говорит, что они с Андреем показывают друг другу мир с разных сторон.
— Обычно мы же как живем? Бегаем как белки в колесе, ничего не замечаем. Андрей не такой. Когда в первый раз мы пошли гулять в парк, была осень, падали листья. Идем, я на него смотрю, а он плачет. Я его спрашиваю: «Андрей, ты чего?», а он говорит: «Так красиво!» И я смотрю: действительно, очень красиво. А без него я бы просто прошла мимо и ничего не заметила. С ним я смотрю на жизнь другими, как будто более детскими глазами, более счастливыми.
Подробную историю Андрея Чуркина наши коллеги из 29.RU рассказали в большом тексте.