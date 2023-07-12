«Выбора у них не было»: как творческая семья из пяти человек живет на 33 квадратных метрах

В семье Платоновых трое детей, и все они музыканты. Такая судьба была предрешена еще до их рождения: отец заранее знал, кто и на каком инструменте будет играть. Сначала появилась скрипачка Глафира, ей сейчас 14 лет, потом виолончелистка Аглая, ей 11, а затем самый младший, флейтист Платон, ему 9. И все вместе они живут в скромной квартире площадью 33 квадратных метра.