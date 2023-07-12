«Выбора у них не было»: как творческая семья из пяти человек живет на 33 квадратных метрах

В семье Платоновых трое детей, и все они музыканты. Такая судьба была предрешена еще до их рождения: отец заранее знал, кто и на каком инструменте будет играть. Сначала появилась скрипачка Глафира, ей сейчас 14 лет, потом виолончелистка Аглая, ей 11, а затем самый младший, флейтист Платон, ему 9. И все вместе они живут в скромной квартире площадью 33 квадратных метра.
В каких условиях вынуждена заниматься музыкой творческая семья из Екатеринбурга смотрите в видеосюжете наших коллег из Е1.RU, который опубликован чуть выше.
Отец семейства Алексей Платонов — юрист по образованию. Но его так сильно тянуло к музыке, что он отказался от понятной и стабильной карьеры и поступил в консерваторию, причем без музыкальной школы или училища за плечами. Его супруга Юлия — художница, которая продолжает писать, но основное время посвящает детям. В увлечении детей музыкой она полностью поддерживает мужа.
Алексей делает важное замечание: не будь у детей таланта, насильно заниматься музыкой их бы никто не заставил. Но так как талант заметили — в шесть лет все пошли в музыкалку.
В большой семье работает только отец: он много лет играет на улице. Заработок на улице предсказать невозможно, но на вопрос, выходит ли в месяц тысяч 40 рублей, Алексей уверенно отвечает: «Не меньше точно». Хотя признаётся, что на большую семью этого недостаточно.
Живут Платоновы и правда скромно. Это старенькая кирпичная двухэтажка, в которой вместо нормальной канализации выгребная яма, а вместо водопровода — колонка на улице. Вся квартира — 33 квадратных метра, 17 из которых — одна-единственная комната, в которой впятером Платоновы и спят. Вместе с ними живут еще трое: собака Фрея, кошка Молли и ее дочь Валя.
Львиную долю места в единственной комнате занимают музыкальные инструменты. Причем все они активно используются. На вопрос, как к их музицированию относятся соседи, Платоновы, смеясь, отвечают: «Смирились уже».
Послушайте и вы, как играет Platonov Band.