«Сменили имя и дату». Россиянка, отслужившая в израильской армии, вместе с мамой ищет пропавшую 20 лет назад сестру

«Если бы не это, я бы не стала такой сильной»

— Что касается матери… Я винила ее во всем, что произошло, и проклинала. А затем отпустила. Я подумала, если бы не это, я бы не стала такой сильной. И не пожила бы за границей. Да, от судьбы не уйдешь, — говорит Мааян Клейман, которая лишилась мамы двадцать лет назад: женщину лишили родительских прав.



В конце 90-х Мааян жила с отцом и матерью в Нижнем Новгороде. Девочка ходила в начальную школу, папа работал в милиции, мама — Татьяна Клейман — продавщицей. И еще был дедушка.



— Смерть его была ужасная, — говорит Мааян. — Мы с бабушкой были на даче. Он должен был приехать, но не приехал. Его не было несколько недель. Начали всё обыскивать. В итоге его нашли в общей могиле в Дзержинске, закопанным в мешке с тремя трупами. Опознали по татуировкам-инициалам на руке.

