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Сибирячка отметила 97-летие: она прошла войну, вырастила шестерых детей и ходит на уличные тренажеры — видеоистория

Мария Федоровна раскрыла секрет долголетия

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Такие видео вдохновляют и заставляют улыбнуться

Видео: Антон Дигаев, Анна Скок, Анна Богданова

9 мая жительница Новосибирска Мария Сереченко отметила 97-летие, День Победы для нее двойной праздник. Во время войны она работала на железной дороге в Карелии. О том, что война закончилась, девушка узнала накануне своего 19-летия. В этом видео Мария Федоровна рассказывает историю о том, что не дало в полной мере ощутить всеобщее счастье 9 мая 1945 года.

Поддерживать себя в форме помогают чувство юмора, творчество и спорт. Мария Федоровна выходит заниматься на уличные тренажеры — о том, какие именно упражнения она делает, вы узнаете из видео.

Женщина окружена заботой детей и внуков, один внук до сих пор вспоминает историю о том, как в день праздничных гуляний попросил свою бабушку снять плюшевого зайца со столба. Зайца он получил. Как именно, Мария Федоровна рассказывает в этом видео.

Вышивка картин, вязание, деревья из бисера — посмотрите на эти произведения 97-летней Марии Сереченко в репортаже Анны Скок.

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