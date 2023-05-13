Сибирячка отметила 97-летие: она прошла войну, вырастила шестерых детей и ходит на уличные тренажеры — видеоистория

9 мая жительница Новосибирска Мария Сереченко отметила 97-летие , День Победы для нее двойной праздник. Во время войны она работала на железной дороге в Карелии. О том, что война закончилась, девушка узнала накануне своего 19-летия . В этом видео Мария Федоровна рассказывает историю о том, что не дало в полной мере ощутить всеобщее счастье 9 мая 1945 года.