Сибирячка отметила 97-летие: она прошла войну, вырастила шестерых детей и ходит на уличные тренажеры — видеоистория

9 мая жительница Новосибирска Мария Сереченко отметила
Поддерживать себя в форме помогают чувство юмора, творчество и спорт. Мария Федоровна выходит заниматься на уличные тренажеры — о том, какие именно упражнения она делает, вы узнаете из видео.
Женщина окружена заботой детей и внуков, один внук до сих пор вспоминает историю о том, как в день праздничных гуляний попросил свою бабушку снять плюшевого зайца со столба. Зайца он получил. Как именно, Мария Федоровна рассказывает в этом видео.
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