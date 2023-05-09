«Тебя бомбят, а ты делаешь». Шустрая Маша училась на снайпера, прокладывала рельсы под артобстрелом и 9 мая отмечает 97 лет

Глядя на нее, веришь. За считаные дни до своего 97-летия она такой и осталась, несмотря на то что лицо в морщинах, руки в темных крапинах времени, а слух с годами ослаб.



Ловкая, подвижная, озорная Маша как будто выглядывает из-за маски умудренной годами старушки: ловко я вас провела, а?!



Начало войны застало пятнадцатилетнюю Машу Зеленскую в дороге: школьники возвращались поездом из Ташкента, со сбора хлопка. Страшную новость принесла проводница, но поначалу ни девочка, ни ее друзья совсем не испугались:

