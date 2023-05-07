freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 1/10
usd 76.82
eur 84.91
Тема дняЦентр Новосибирска перекрыли
Все новости
Все новости
Подробности

6-летний мальчик сшил игрушки и продал их воспитателям — видеоистория

Ему помогает мама, которая недавно села за швейную машинку

841
Еще чуть-чуть и видео загрузится
В этом видео Дима рассказывает о том, как пишет книгу и на что хочет накопить денег

Видео: Антон Дигаев, Илья Калинин, Анна Богданова

Дима Измайлов из Новосибирска шьет героев своей книги — в этом увлечении ему помогает мама, которая сама недавно села за машинку, но уже запустила производство одежды.

Всё началось с того, что мальчик слепил героев из глины. Главного персонажа его книги зовут Ковш. В будущем, признался Дима, он мечтает сделать Ковша роботом, который будет по-настоящему помогать людям. В садике группу возили на экскурсию — детям показывали фабрику игрушек. Это вдохновило Диму на пошив.

— Главное — это шить аккуратно, — отмечает мальчик. — Надо убрать иголочки, иначе иголочки там останутся.

На видео Дима показывает свою новую задумку — скоро он сошьет мягкую белую мышь. Первые игрушки он продал своим воспитателям, а на вырученные деньги купил «омывайку» маме.

— Переживал за маму. Если мама попадет в аварию, тем более где-то стекло будет размыто. Я хотел, чтобы она видела всё, — объясняет мальчик.

В этом видео вы встретите еще одного героя. Собака Шери, которая несет свои игрушки в комнату, не оставит вас равнодушными. После видео читайте текст Ильи Калинина, который побывал в гостях у Димы.

Все самые важные новости Новосибирска и региона мы оперативно публикуем в Тelegram-канале НГС. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий!

По теме

ИгрушкиУвлеченияХоббиКниги
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter