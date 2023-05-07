6-летний мальчик сшил игрушки и продал их воспитателям — видеоистория

Дима Измайлов из Новосибирска шьет героев своей книги — в этом увлечении ему помогает мама, которая сама недавно села за машинку, но уже запустила производство одежды.
Всё началось с того, что мальчик слепил героев из глины. Главного персонажа его книги зовут Ковш. В будущем, признался Дима, он мечтает сделать Ковша роботом, который будет по-настоящему помогать людям. В садике группу возили на экскурсию — детям показывали фабрику игрушек. Это вдохновило Диму на пошив.
— Главное — это шить аккуратно, — отмечает мальчик. — Надо убрать иголочки, иначе иголочки там останутся.
На видео Дима показывает свою новую задумку — скоро он сошьет мягкую белую мышь. Первые игрушки он продал своим воспитателям, а на вырученные деньги купил «омывайку» маме.
— Переживал за маму. Если мама попадет в аварию, тем более где-то стекло будет размыто. Я хотел, чтобы она видела всё, — объясняет мальчик.
В этом видео вы встретите еще одного героя. Собака Шери, которая несет свои игрушки в комнату, не оставит вас равнодушными. После видео читайте текст Ильи Калинина, который побывал в гостях у Димы.