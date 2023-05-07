6-летний мальчик сшил игрушки и продал их воспитателям — видеоистория

Дима Измайлов из Новосибирска шьет героев своей книги — в этом увлечении ему помогает мама, которая сама недавно села за машинку, но уже запустила производство одежды.

Всё началось с того, что мальчик слепил героев из глины. Главного персонажа его книги зовут Ковш. В будущем, признался Дима, он мечтает сделать Ковша роботом, который будет по-настоящему помогать людям. В садике группу возили на экскурсию — детям показывали фабрику игрушек. Это вдохновило Диму на пошив.