«Мальчика пнули в живот»: в развлекательном центре повздорили дети — пострадавшего увезли с болями

После этого она попросила у сотрудников контакты руководства, но, по словам женщины, ей их не дали.

— За все эти дни со мной никто на связь не вышел. Оставляла отзыв на листочке, который выдают в конце, видимо, его тоже не передали, — завершила она отзыв. В комментариях к отзыву автор писала, что ребенок серьезных повреждений не получил.

Журналисту НГС в детском центре подтвердили, что в курсе ситуации.

— Администратор отошла ненадолго, в этот момент за кассу пришлось сесть другому человеку. Это было ненадолго, но обстоятельства сложились так, что именно в это время произошел инцидент. Детей несколько раз до этого разнимали наши инструктора. Это дети, и это нормально, — рассказали в Banana park.