«Мальчика пнули в живот»: в развлекательном центре повздорили дети — пострадавшего увезли с болями

27 марта на детском празднике в детском центре Banana park в ТЦ «Континент» подрались мальчики. Одну из взрослых посетительниц возмутило, что за детьми не следил никто из сотрудников.
Об этом она написала в своем отзыве на Flamp 5 апреля. По ее словам, в центре она организовала день рождения для своего ребенка. В последний час праздника администратор вышел на обед, поэтому инструктор выполнял его обязанности и стоял на ресепшене. Из-за этого дети временно остались без присмотра.
— Мальчика из нашей компании пнули в живот. Он со слезами вышел ко мне в гостиную. О драке в зале персонал узнал от меня, а не я от них. С болью в животе его увезли. Праздник был испорчен, — написала сибирячка.
После этого она попросила у сотрудников контакты руководства, но, по словам женщины, ей их не дали.
— За все эти дни со мной никто на связь не вышел. Оставляла отзыв на листочке, который выдают в конце, видимо, его тоже не передали, — завершила она отзыв. В комментариях к отзыву автор писала, что ребенок серьезных повреждений не получил.
Журналисту НГС в детском центре подтвердили, что в курсе ситуации.
— Администратор отошла ненадолго, в этот момент за кассу пришлось сесть другому человеку. Это было ненадолго, но обстоятельства сложились так, что именно в это время произошел инцидент. Детей несколько раз до этого разнимали наши инструктора. Это дети, и это нормально, — рассказали в Banana park.
Там добавили, что после того, как о ситуации написали на Flamp, управляющая центра связывалась с мамой пострадавшего ребенка. С работниками Banana park провели беседу.
Недавно мы писали о том, как сибирячку возмутило нахождение мальчиков в женской раздевалке аквапарка «Лидер-Лэнд». Она заявила, что переодеваться было некомфортно. В аквапарке ответили, что женщина должна была сама сделать замечание мамам мальчиков.