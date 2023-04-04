«Приходится шкериться по углам»: сибирячку возмутили мальчики, которые переодевались в женской раздевалке аквапарка

— Не поняла, что в женской раздевалке делают уже достаточно взрослые мальчики. Там и так тесно, а еще приходится, простите, шкериться по углам, чтобы детей переодеть и самой успеть это сделать, — написала женщина.

Также она отметила, что дверь в раздевалку была открыта, а недалеко по коридору часто проходят мужчины.