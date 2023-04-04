«Приходится шкериться по углам»: сибирячку возмутили мальчики, которые переодевались в женской раздевалке аквапарка

Сибирячку возмутило нахождение мальчиков в женской раздевалке аквапарка «Лидер-Лэнд» в Новосибирске. Она заявила, что переодеваться было некомфортно, но аквапарк уверен, что женщина должна была сама сделать замечание мамам мальчиков. НГС пообщался с администрацией аквапарка и правозащитницей, чтобы разобраться в ситуации.
«Там тесно и дверь открыта»
Возмущенная сибирячка написала отзыв на сервисе «Фламп» о том, что 1 апреля она вместе с детьми были в аквапарке. Там в женской раздевалке переодевались «достаточно» взрослые мальчики, сколько именно лет было детям, в отзыве не уточняется.
— Не поняла, что в женской раздевалке делают уже достаточно взрослые мальчики. Там и так тесно, а еще приходится, простите, шкериться по углам, чтобы детей переодеть и самой успеть это сделать, — написала женщина.
Также она отметила, что дверь в раздевалку была открыта, а недалеко по коридору часто проходят мужчины.
На отзыв ответил аквапарк, в компании уверены, что женщина могла и сама сделать замечание мамам, дети которых переодевались в женской раздевалке.
— Насчет мальчиков в женской раздевалке, к сожалению, такое случается, это ответственность самих мам. Мы не можем категорически сказать — так, мальчик будет переодеваться сам в мужской раздевалке, а Вы идите в женскую. Вы также можете сделать замечание этой маме, если считаете, что мальчик слишком взрослый, — написала администрация в ответе. Также аквапарк предложил женщине самостоятельно закрывать дверь, если ее не устраивает, что она открыта, или просить тех, кто дверь не закрыл.
«В раздевалке есть ширма»
Журналист НГС связалась с администрацией аквапарка, там сообщили, что взрослых мальчиков быть в раздевалке не может. Сказать, с какого возраста дети считаются взрослыми, сотрудница не смогла.
— В раздевалку проходят с маленькими детьми, которые сами не могут переодеться. В раздевалке есть ширма, за ней можно переодеться. Взрослые дети в раздевалку не попадают. В правилах не прописан возраст, — отметили в аквапарке.
Также в компании сообщили, что если ребенку три года, то он может пройти в раздевалку противоположного пола. Если приходит пятилетний ребенок и он не может переодеться сам, то по просьбе мамы его также могут впустить.
Конфликт должен улаживать администратор
НГС обратился к новосибирской правозащитнице Анне Тажеевой, она объяснила, что воспитатель детского сада рассказывала родителям, что половая идентификация проходит у детей в 4–5 лет. В более старшем возрасте они ориентируются в разнице половой принадлежности. Поэтому женщина могла обратиться к администратору и объяснить, что вместе с мальчиками ей раздеваться не комфортно.
— За всё, что происходит на территории учреждения, несет ответственность администрация. Если в Положении в правилах внутреннего распорядка четко не прописан механизм нахождения детей противоположного пола, то должно быть по договоренности. То есть в случае конфликта между посетителями или по просьбе администратор должна вежливо уладить данный конфликт, — объяснила Анна Тажеева.
Правозащитница в такой ситуации предложила писать отзывы и общаться с руководством.
Недавно жительница Новосибирска заявила, что когда она мылась в душе бассейна одна, к ней зашел сотрудник-мужчина. Он же в свое оправдание сказал, что не знал, что кто-то был в помещении.