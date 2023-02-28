«Что изменилось? Мы изменились». Как семья из донецкой Макеевки прожила год в эвакуации

Маленький Ваня в первую ночь на новом месте спал спокойно.



— Я работаю в сфере красоты — занимаюсь кератином для волос, а муж работает в торговле. Это моя любимая работа — то, чем я много лет занималась, обучалась в ДНР, — говорит Маша. — Но сразу принимать клиентов было негде, да и клиентов тут у меня не было. Все мои девочки остались там. Приходилось решать проблемы по мере их поступления. Первая трудность — это был поиск квартиры, но, когда мы с этим справились, пришлось решать другие вопросы с документами. Оформление документов оказалось очень-очень сложной процедурой, особенно когда ты один в чужом городе с маленьким ребенком на руках. Паша всё время работал, и приходилось всё делать мне.



Но трудности молодая семья пережила. Маша начала вступать во всевозможные чаты, группы и соцсети, чтобы рассказать о своей работе. Через какое-то время к ней начали приходить клиентки. Профессионализм Маши подкупил донских красавиц, и многие стали рассказывать о ней своим друзьям, после чего у Марии стали появляться даже постоянные клиентки. Тогда девушка поняла, что жизнь потихоньку начинает «впадать в нужное русло, омывая ее семью спокойствием и гармонией».