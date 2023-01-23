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Штампом не отделаетесь: какие права и обязанности дает официальный брак

Проверьте, достаточно ли разбираетесь в супружеских правах?

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В романтических порывах мы порой забываем про Семейный кодекс. А зря!

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После официального брака вместе со штампом в паспорте у нас появляются новые права и даже обязанности. От некоторых из них наша жизнь может стать пусть немного, но лучше, а вот других лучше бы не было вовсе. Так что, перед тем как сказать свое решительное «да» в самый ответственный момент, не помешает сперва почитать Семейный кодекс и посоветоваться с юристами. Впрочем, мы сделали это за вас. А вы проверьте, достаточно ли разбираетесь в супружеских правах, или брак для вас — не больше чем печать.

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