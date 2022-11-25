«С похорон матери Маша у нас и осталась». После смерти жены отец отдал годовалую дочку соседке на 2 года. Что было потом

Когда Маша попала к ним в дом, сыну Натальи было четыре года. Повторяя за ним, девочка стала называть Наташу мамой.



Женщина пыталась объяснить годовалой Машеньке, что она — не совсем мама.



— Но она всё равно звала меня так. Я перестала поправлять. Так и стала для нее мамой. Отцу сказала, он не был против: «Пусть называет». Моего мужа она звала папой Сережей, родного отца — папой Вовой.



«Мне сказали: есть правила, их нарушить нельзя»

Курсы приемных родителей Наталья успешно прошла, но опекунство не оформила.

— В соцзащите мне объяснили, что это можно сделать лишь через лишение или ограничение отца в родительских правах, — рассказывает она. — Но тогда автоматически включится обязательная процедура: Машу заберут в детский дом, ее анкету поместят в базу данных, и ребенка отдадут — возможно, не мне, а тем, кто стоит первым в очереди на усыновление или опекунство. Я не понимала: ребенок привязан к семье, любит нас, живет у нас, привык к нам, отец живет рядом, может видеться (при ограничении в правах это допустимо. — Прим. ред.) — это разве не самое важное, чтобы мы были в приоритете? Но мне сказали, что есть правила, их нарушить нельзя. Я решила, пусть всё лучше будет как есть.