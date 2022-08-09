«Мама, я, скорее всего, подпишу контракт. Тебе помочь надо, ребятишкам»: как мать ждет пропавшего без вести на Украине сына

С первым мужем они прожили 14 лет. С Александром познакомились в интернете и были вместе три года. Он погиб на вахте в Якутии, получил многочисленные переломы из-за падения бульдозера. Выбрался из кабины, сел и умер. Его тело привезли в цинковом гробу.

Саша был из Нерчинско-Заводского района и после знакомства быстро переехал к Оле.

— Доча сразу приняла — и она к нему, и он к ней. Он вообще ее любил. Работал вахтами, потом начал сезонами ездить. В конце января он уехал, 28 июня погиб. Он хотел 20 июля приехать домой на маленько. Отпускали их дней на 10, — вспоминает Ольга.

Александр работал в 700 километрах за Якутском в сторону Магадана, там планировали добывать серебро, брали пробы. Он показывал Оле фотографии оттуда — холод и синь.