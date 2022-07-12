«Затолкали в машину на улице»: история 19-летней Регины, которая забеременела после группового изнасилования
Мать, узнав о беременности дочери, выгнала ее из дома — девушке пришлось ночевать в подъездах
Побои, предательство, похищение, насилие — Регине из Красноярска за свои 19 лет пришлось пережить немало. Осенью прошлого года она забеременела после изнасилования. В полиции не стали разбираться — сказали, что ей «всё привиделось». А родная мать, узнав о случившемся, выгнала Регину в мороз на улицу. Как сложилась дальнейшая судьба девушки и кто ей помог спастись — свою непростую историю молодая мама рассказала корреспондентам NGS24.RU.
Нас с улыбкой встречает Юлия Доронина — руководитель кризисного центра. Она приглашает в дом и на ходу рассказывает о Регине, говорит, что девочка очень застенчивая и пережила ужасные события.
— Она у нас сейчас самая маленькая, самая любимая. Все девочки стараются ее поддержать, помочь. Кто советом, кто обнимет, кто подбодрит, — говорит Юлия.
Регину с новорожденной Миланой совсем недавно выписали из перинатального центра. Сейчас мама с дочкой живут в кризисном центре «Дом матери». Регина и Милана — и без папы семья. Как говорит сама девушка, теперь у нее есть самый родной и близкий на свете человек, теперь она не одинока.
Регина — стройная, маленькая, с грустным взглядом, даже когда говорит о чем-то отвлеченном. Наблюдая за ней, даже интересно было посмотреть, как она улыбается. И мы нащупали темы, которые рисуют скромную улыбку на ее лице — дочка и планы на будущее.
Детдома и приемные семьи
Впервые Регина столкнулась с насилием еще в детстве — девочку бил отец. В семье было пятеро детей — еще две родные сестры Регины и два брата от другого отца. Самой младшей сестре, по воспоминаниям Регины, папа об глаза тушил сигареты.
Девушка почти не общается с родней. Ее и остальных детей забрали у родителей и отправили в разные детские дома. Детство прошло в двух приемных семьях.
— В первой семье мама издевалась, очень плохо обращалась с нами. Она сильно ругалась, если было пятнышко на одежде, если она помялась. У нас там мальчик был, и за то, что он кувыркался, она могла его ремнем побить, — описывает часть своего детства Регина. — Поэтому я попросилась обратно в детский дом.
Жить в детдоме тоже было несладко.
— Ребята старшие постоянно издевались, — кратко объясняет Регина, не желая продолжать эти воспоминания.
Спустя некоторое время девушка снова попала в приемную семью, где жила с 14 до 18 лет. Отношения там были нормальные. И всё было хорошо, пока Регине не стали написывать кровные родственники. Девушка решила повидаться с родителями, но опекуны выставили ультиматум: уедешь — обратно можешь не приезжать.
Два изнасилования
— Я всё равно решила ехать, доверилась им, думала, что действительно ждут меня. Я знала только папин номер телефона, позвонила ему, приехала. Он стал ко мне приставать, было насилие. Я поехала к родной маме, идти было больше некуда. У нее парень есть, Андрей, с ними живет еще брат мой, он инвалид. Но ей вообще не до детей, — рассказывает Регина.
После переезда к матери в жизни Регины произошла еще одна трагедия. Как-то она шла по улице, трое парней затолкали ее в машину, заволокли в квартиру и два дня насиловали. Регине удалось спастись из плена: она сказала одному из мужчин, что хочет есть, он вышел из квартиры за едой, в это время девушка выбежала на улицу и ринулась к ближайшему ларьку. Там продавщица спрятала ее и вызвала полицию.
— Там сказали мне, что я сумасшедшая, что мне голову лечить надо. Я была так напугана, еще и рассказывать это всё нужно было, мне было страшно даже слово сказать. Меня отправили к психологу проверяться, а полицейские сказали, что мне всё привиделось, — впервые за всю нашу беседу Регина начинает плакать.
Чуть позже в полиции девушка напишет, что трое мужиков издевались над ней якобы по «обоюдному согласию».
Дома Регина также не нашла поддержки. Когда после всего, что произошло, у нее случилась задержка, мама выставила ее на мороз в легкой одежде.
И вот Регина осталась одна, на улице уже почти зима — конец ноября. Она грелась и ночевала в подъездах. Однажды, когда уже совсем замерзла и была голодной, позвонила в «Дом матери» (номер дали еще в женской консультации), договорилась, что за ней приедет волонтер и заберет ее, но телефон сел некстати. Как раз когда она звонила, в подъезде ее заметили пожилые женщины, накормили, дали теплую одежду и отправили в кризисный центр.
Мать просит прощения
В «Доме матери» 19-летняя Регина наконец-то узнала, что такое забота и поддержка.
— Я всю жизнь видела только, как бьют, делают больно, издеваются, а здесь всё совсем по-другому. Обо мне переживают, мне помогают решать мои проблемы. Мама продолжает написывать мне во «ВКонтакте», просит прощения и хочет, чтобы я вернулась к ней, — поясняет Регина.
Руководитель кризисного центра Юлия Доронина вспоминает, что делала, когда приняла Регину.
— Первым делом, когда она всё это рассказала, мы поехали в полицию, но оказалось, что там дело уже закрыли, не стали заниматься. Основной проблемой стало то, что она путается в датах. Во-первых, она такой шок пережила, во-вторых, она же в коррекционной школе училась, я так поняла, что девочка особенная. С ней работали психологи, и они говорят: «Мы понимаем, что она говорит правду, но она не может объективно картину рассказать», вот и вся сложность в доказательстве, — объясняет Юлия.
Юлия Доронина предполагает, что такое могло произойти из-за насилия в детстве:
— Факт в том, что в самих событиях она не путается. Психологи, чтобы проверить, говорят ей, что это выдумка, и она с самого начала вот эти страшные события описывает точно. Специалисты делают выводы — всё, что с ней произошло, было на самом деле. Но проблема в том, что она не может ни описать тех, кто над ней издевался, ни имен не помнит. Это как искать иголку в стоге сена. И вы видите сами, как она реагирует. Мы просто решили эту ситуацию отпустить, чтобы не травмировать лишний раз саму Регину. Скорее всего, она боится. Изначально я настаивала, что таких людей нужно наказывать, а она переживала, если вдруг их найдут, посадят, а потом они освободятся, найдут и придут к ней. В полиции сказали, что возобновить дело сложно: когда она в первый раз написала отказ, она подписала и то, что это было по обоюдному согласию, это опровергнуть уже непросто.
Какие планы на будущее
Сейчас Регине помогают решить вопрос с квартирой, которая ей полагается как социальной сироте — ее родители лишены родительских прав. В кризисном центре помогают оформить все полагающиеся детские выплаты.
— Бытовым навыкам она научена, жить одна сможет. Я думаю, что при контроле она справится с ребенком, мы как волонтеры будем приходить помогать. Она будет с нами, пока малышка не подрастет, — говорит о перспективах Юлия Доронина.
Сама Регина учится на нянечку, чтобы у нее была профессия, которой можно зарабатывать на жизнь. И мечтает делать своими руками что-нибудь красивое — писать картины или печь торты.
— Самое главное, что после всего этого у меня есть свой родной человек, ради которого я буду жить, не буду одинокой. А встречаться с мужчинами и выходить замуж я не планирую. Я не хочу, чтобы Милана повторила мою судьбу. Если она попадет в детский дом, я сойду с ума, — говорит Регина.