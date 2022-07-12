«Затолкали в машину на улице»: история 19-летней Регины, которая забеременела после группового изнасилования

— Она у нас сейчас самая маленькая, самая любимая. Все девочки стараются ее поддержать, помочь. Кто советом, кто обнимет, кто подбодрит, — говорит Юлия.



Регину с новорожденной Миланой совсем недавно выписали из перинатального центра. Сейчас мама с дочкой живут в кризисном центре «Дом матери». Регина и Милана — и без папы семья. Как говорит сама девушка, теперь у нее есть самый родной и близкий на свете человек, теперь она не одинока.